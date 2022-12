Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter im Interview

Interview «Meine Vorstellungen sind ‹leider› nicht die Realität»: FC-Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter äussert sich zur Vorrunde in der 2. Liga inter Der FC Bazenheid hat nach einem schlechten Saisonstart das Feld von hinten aufgerollt und überwintert in der Gruppe 5 der 2. Liga inter auf Platz 5. Trotzdem ist Trainer Daniel Bernhardsgrütter mit dem Erreichten nicht wunschlos glücklich. Im Interview sagt er, wo er noch Verbesserungspotenzial sieht. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 01.12.2022, 17.00 Uhr

Nach einer schwierigen Startphase hatten die Bazenheider im zweiten Teil der Vorrunde viel Grund zum Jubeln. Bild: Beat Lanzendorfer

Vor einem Jahr lautete die Halbzeitbilanz 13 Spiele, 21 Punkte. Nun sind es aus 14 Spielen 22 Punkte. Zufrieden?

Daniel Bernhardsgrütter: Die beiden Saisons kann man nicht miteinander vergleichen. Wir sind dieses Mal mit einer anderen Ausgangslage gestartet. Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden. Die Punkte sind am Schluss das Ergebnis unserer Arbeit.

Dann entspricht der fünfte Zwischenrang Ihren Vorstellungen?

Meine Vorstellungen sind «leider» nicht die Realität. In meinen Vorstellungen wären wir auf Platz 2, was möglich gewesen wäre.

Da haben Sie durchaus Recht. Der Rückstand auf Platz 2 beträgt nur zwei Punkte. Trauern Sie manchmal dem schlechten Saisonstart und der Forfait-Niederlage gegen Rapperswil-Jona 2 nach?

Daniel Bernhardsgrütter, Trainer FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Logisch denkt man, was wäre wenn, aber das bringt nichts. Für mich zählt das, was wir beeinflussen können, und das ist am Ende die sportliche Entwicklung. Wir haben aus den letzten zehn Spielen acht gewonnen.

Nach vorne ist also noch einiges möglich, nach hinten dürfen Sie sich trotzdem nicht in Sicherheit wiegen. Der Vorsprung auf Platz 12, der eventuell für den Abstieg auch noch in Frage kommt, beträgt nur fünf Zähler. Schauen Sie nach hinten?

Klar hat man ein Auge auf die Plätze nach hinten, das müssen alle Mannschaften ausser Leader Balzers in Betracht ziehen. Aber wir wollen etwas erreichen und nicht etwas verhindern. Deshalb orientieren wir uns nach vorne.

Dann können Sie uns sicher sagen, wo Ihre Mannschaft am Ende der Saison steht?

Es liegt an uns, wo wir Ende Saison stehen. Was wir leisten können, haben wir gezeigt. Steigerungspotenzial ist definitiv noch vorhanden.

Wo sehen Sie dieses Steigerungspotenzial?

Ich finde, wir könnten im Spielaufbau noch dominanter werden und für meinen Geschmack haben wir zu viele Gegentore kassiert. Das muss besser werden.

Welcher Spieler hat für Sie in der Vorrunde die meisten Fortschritte erzielt?

Ich halte nichts davon, einzelne Akteure aus dem Kollektiv herauszuheben. Es haben sich viele, auch arrivierte Spieler sehr gut entwickelt.

Wäre schön, wenn Sie trotzdem eine Ausnahme machen.

Wenn ich einen nennen muss, dann ist es Adis Mamuti. Wie er sich in diesem halben Jahr entwickelt hat, ist top. Er hat technisch sehr grosse Fortschritte gemacht, investiert viel, arbeitet geduldig und bringt eine gute Intensität in die Trainings und im Spiel.

Die 2. Liga Inter wird innert weniger Jahre von 84 auf 64 Mannschaften verkleinert. Ab der Saison 2023/2024 kommen auf die Spieler 30 statt 26 Spiele zu. Ist das im Amateurbereich verkraftbar, zumal zusätzliche Reisen hinzukommen?

Für die Spieler ist es sicher verkraftbar. Die Frage ist, wie es für die Vereine machbar wird.

Ist es für den FC Bazenheid machbar?

Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aus meiner Sicht müssen wir sicher noch bessere Rahmenbedingungen schaffen. Ich weiss, dass vieles in Planung ist, es braucht dafür aber Zeit.

Sind Sie ein Befürworter der Verkleinerung?

Ich bin hier nicht ausschlaggebend. Es ist so und ich kann es nicht beeinflussen. Das Niveau der Liga wird aber sicher steigen und das ist aus sportlicher Sicht interessant.

Zurück zur aktuellen Saison. Bleibt die Mannschaft in der Rückrunde zusammen? Kommt es zu Abgängen und eventuell noch zu Neuzuzügen?

Im Grossen und im Ganzen wird die Mannschaft zusammenbleiben. Dass es punktuell noch Veränderungen geben könnte, ist normal.

Planen Sie eigentlich, bis über das Saisonende hinaus beim FC Bazenheid zu bleiben. Sind schon Gespräche geführt worden?

Bis jetzt sind noch keine Gespräche geführt worden. Ich gehe davon aus, dass wir uns in der Winterpause zusammensetzen und schauen, ob und wie es weitergeht.

Auf- und Abstiegsmodalitäten Die Reduktion der 2. Liga Inter von einstmals 84 auf 64 Mannschaften ab der Saison 2023/2024 (vier Gruppen à 14 Teams) wird am Ende der laufenden Spielzeit abgeschlossen sein. Das heisst, dass die fünf Gruppensieger im nächsten Sommer direkt in die 1. Liga Classic aufsteigen. Zusätzlich steigen die drei besten Gruppenzweiten aller fünf Gruppen ebenfalls auf. Weil die Gruppen unterschiedlich gross sind, werden diese drei weiteren Aufsteiger mittels Koeffizient ermittelt (Punkte geteilt durch Anzahl Spiele). Widnau (24 Punkte), als Gruppenzweiter der Gruppe 5, der auch Wil 2 und Bazenheid angehören, hat aber bedeutend weniger Punkte als die anderen Gruppenzweiten. Daher kann man davon ausgehen, dass keine zusätzlichen Ostschweizer in die 1. Liga Classic aufsteigen. Absteigen in die 2. Liga regional müssen 19 Mannschaften. Aus der Gruppe 2 sind es vier Teams, weil diese aus 16 Mannschaften besteht. Den anderen vier Gruppen gehören jeweils 15 Teams an. Hier steigen jeweils drei Mannschaften in die 2. Liga regional ab. Zusätzlich steigen die drei schlechtesten Teams auf Rang 12 aller fünf Gruppen ebenfalls ab. Auch hier kommt der Koeffizient zur Anwendung. Wäre jetzt Schluss, würde es die Gruppe 5 mit den diversen Ostschweizern nicht tangieren. Der Tabellenzwölfte, Stand jetzt Lachen/Altendorf, hätte genügend Punkte gesammelt. (bl)

