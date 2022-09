Die Mosmatic AG aus Necker ist für Wirtschaftspreis nominiert

Interview «Meilenstein auf der Reise mit meinem Team»: Patrick Rieben ist mit der Mosmatic AG auf dem Zenit Zum 25. Mal verleiht das Beratungsunternehmen EY am 28. Oktober den Preis für den «Entrepreneur Of The Year». Nominiert für die Auszeichnung ist auch Patrick Rieben, CEO der Mosmatic AG aus Necker. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 30.09.2022, 15.00 Uhr

Patrick Rieben, CEO der Mosmatic AG, Necker. Bild: PD

Im Jahr 2008 übernahm Patrick rieben von seinem Vater eine Werkstatt für Reinigungsanlagen mit 40 Mitarbeitenden. Heute beschäftigt die Mosmatic AG in Necker über 100 Mitarbeitende und ist weltweit führend in Bereich Hochreinigungstechnik. Patrick Rieben ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Der 47-Jährige lebt in Hemberg und erzählt im Interview, was die Nomination für den EY Entrepreneur Of The Year Award für ihn und seine Firma bedeutet.

Sie sind in der Kategorie «Industrie, Hightech und Lifesciences» für den EY Entrepreneur Of The Year Switzerland Award (siehe Box) nominiert. Was empfanden Sie, als Sie diese Nachricht erhielten?

Patrick Rieben: Die Nachricht erfüllte mich natürlich mit Stolz, aber auch mit Dankbarkeit. Solche Erfolge gemeinsam mit meinem Team erreichen zu können, ist nicht selbstverständlich. Durch die Nomination für den diesjährigen Prix SVC Ostschweiz hatten wir bereits einen ersten Kontakt zu EY, nun unter den Finalisten für den EY Entrepreneur Of The Year Award zu stehen, ist natürlich umso schöner.

Auch in der Schweiz ist die Konkurrenz im Technologiebereich gross. Was machen Sie besser als ihre Mitstreiter?

Für uns sprechen sicher unsere Produkte von höchster Qualität, für welche wir auf der ganzen Welt bekannt sind. Diese werden durch ein Netz von Händlern und Partnern in über 50 Länder vertrieben. Viele dieser langjährigen Partner sind inzwischen sogar zu Freunden geworden. Und last, but not least natürlich die Mitarbeitenden, die coole Truppe aus dem Neckertal, wie ich sie gerne nenne. Sie sorgen seit Jahren dafür, dass wir unsere hohen Standards stetig verbessern können.

Sie übernahmen 2008 ein mittelständisches Unternehmen von ihrem Vater. Heute ist die Mosmatic AG in Necker Weltmarktführerin für Hochdruckreinigungstechnik. Ist das eine Art Wirtschaftsmärchen?

Manchmal fühlt es sich schon ein wenig wie ein Märchen an, ja. Ich weiss natürlich aber auch, wie viel harte Arbeit dahinter steckt. Von daher ist es für mich auch die logische Konsequenz daraus. Und ich bin überzeugt, dass unsere Geschichte noch viele weitere erfolgreiche Kapitel erhalten wird.

In ihren Produkten steckt hoch spezialisierte Technik, die nur von Spezialisten ihres Fachs weiterentwickelt werden kann. Wie finden Sie Fachpersonen, die ausgerechnet in Necker arbeiten wollen?

Dass wir in Necker etwas «ab vom Schuss» sind, wissen wir natürlich. Dennoch finden wir immer qualifizierte Fachpersonen, denn wir können unseren Mitarbeitenden ein super Gesamt-Package bieten. Als lokal verankertes Familienunternehmen, welches sich klar zum Standort in Necker bekannt hat, sind wir ein verlässlicher Arbeitgeber im Tal. Und dennoch ist das Arbeitsumfeld ein sehr internationales, mit unseren Aussenstellen in den USA, Australien und Kanada.

Kommen die Fachspezialisten nur von ausserhalb oder bilden Sie auch selbst Nachwuchs aus?

Die Ausbildung von Lernenden ist uns sehr wichtig. Wir bilden jährlich drei bis vier neue Lernende in vier Berufen aus. Viele von ihnen bleiben uns danach als wichtige Team-Stützen erhalten und bekleiden inzwischen auch leitende Positionen im Unternehmen. Das Know-how so im Betrieb halten und weiterentwickeln zu können, ist extrem wertvoll für uns.

Ihre Produkte sind hauptsächlich in Reinigungsgeräten und Waschstrassen zu finden, was für Aussenstehende nicht wirklich aufregend klingt. Worin besteht für Sie die Faszination?

Zu wissen, dass wenn irgendwo auf der Welt ein Fahrzeug gereinigt wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auch ein Produkt der Mosmatic aus dem Neckertal zum Einsatz kommt, ist schon eindrücklich. Es begeistert mich aber auch immer wieder aufs Neue, wie vielfältig unsere Produkte eingesetzt werden können. So werden sie unter anderem in Norwegen zum Reinigen von Fischernetzen oder in den USA zum Entfetten von Dampfabzügen bei McDonalds verwendet.

Die Mosmatic AG ist Weltmarktführerin und nun sind Sie für einen weltweit anerkannten Preis nominiert. Welche Ziele hat Patrick Rieben noch?

Diese Dinge sind natürlich eine grosse Anerkennung für die geleistete Arbeit. Ich sehe es aber eher als weiteren Meilenstein auf der gemeinsamen Reise mit meinem Team. Wir wollen weiterhin positiv vorwärtsgehen und uns auch in Zukunft stetig weiterentwickeln. Dieser Prozess ist ja nie wirklich abgeschlossen, irgendwas gibt es immer zu optimieren. Wenn wir uns auch fortan danach richten, bin ich überzeugt, auch zukünftig gemeinsam mit meinen Mitarbeitenden weitere solche Erfolge feiern zu können.

In der Öffentlichkeit kennt man Sie als Unternehmer. Was machen Sie nach Feierabend am liebsten?

Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen darf. Ob gemeinsam etwas unternehmen oder zu Hause im Hemberg, ich geniesse das immer extrem. Als Ausgleich zum Büroalltag bin ich nach Feierabend auch gerne mit dem Bike unterwegs und man trifft mich gerne einmal in einem der umliegenden Bergrestaurants an. Im Winter zieht es mich ebenfalls oft in die Berge, dann aber an den Skilift oder auf die eine oder andere Skitour abseits der Pisten.

Der Preis wird am 28. Oktober in Dübendorf vergeben. Welche Gewinnchancen rechnen Sie sich aus?

Ich gehe natürlich davon aus, dass wir gewinnen werden. Nein, ernsthaft, ich bin natürlich von unseren Produkten und meinem Team überzeugt und für die Firma als Ganzes wäre es eine verdiente Auszeichnung. Falls es nicht ganz reichen sollte, bin ich aber auch nicht allzu fest enttäuscht. Alleine Finalist zu sein, ist schon toll und die Konkurrenz ist extrem stark und hätte den Sieg sicherlich auch verdient.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Entrepreneur Of The Year Seit 1986 engagiert sich EY (Ernst & Young) mit dem EY-Entrepreneur-Of-The-Year-Programm explizit für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ausgehend von den USA hat sich das Programm mittlerweile in über 60 Ländern etabliert. Der damit verbundene Wettbewerb EY Entrepreneur Of The Year ist die weltweit grösste und renommierteste Auszeichnung für unternehmerisches Schaffen.



In der Schweiz beginnt die Erfolgsgeschichte des EY Entrepreneur Of The Year 1998. Seither bewerben sich Jahr für Jahr bis zu 50 Unternehmerinnen und Unternehmer für den Wettbewerb. In jeder Kategorie werden von der Jury drei Finalisten und schliesslich der Preisträger gewählt. (pd)

