Interview «Als Kind sah ich es nicht gerne, wenn andere geplagt wurden»: Wie Miriam Lendfers zur ersten St.Galler Verwaltungsrichterin wurde Am 1. Juli 2022 wird die in Bazenheid wohnhafte Miriam Lendfers neue St.Galler Verwaltungsrichterin. Sie ist seit Arbeitsaufnahme des Verwaltungsgerichtes vor 56 Jahren die erste Frau, die dieses Amt im Hauptamt ausführen wird. Diese Zeitung hat sich mit ihr unterhalten.

Die 41-jährige Miriam Lendfers aus Bazenheid wird ab 1. Juli 2022 neue Verwaltungsrichterin des Kantons St.Gallen. Bild: Beat Lanzendorfer

Muss eine zukünftige Verwaltungsrichterin einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben?

Miriam Lendfers: Gerechtigkeitsempfinden ist etwas Subjektives. Als Kind sah ich es nicht gerne, wenn andere geplagt wurden, und ich habe oft Schwächeren zu helfen versucht. Was aber letztlich Gerechtigkeit oder eine gerechte Entscheidung ist, hat auch viel mit eigenen Wertungen zu tun. Als Richterin muss ich geltendes Recht anwenden und kann und darf mich nicht zu sehr von meinem Bauch- oder Gerechtigkeitsgefühl leiten lassen. Aber natürlich gibt es etwa im Bereich des richterlichen Ermessens einen Spielraum, in dem auch der eigene Gerechtigkeitssinn einfliesst.

Aber hat sich schon in Ihrer Kindheit abgezeichnet, dass Sie einmal den Weg der Juristin einschlagen?

Nein, mein Wunsch war Schriftstellerin, später Journalistin. Den zweiten Wunsch konnte ich mir als freie Journalistin beim «Bündner Tagblatt» während meines Rechtsstudiums auch erfüllen.

Nun sind Sie seit 2010 als Richterin Mitglied des Versicherungsgerichtes des Kantons St.Gallen und seit 2020 Abteilungspräsidentin und Vizepräsidentin des Gesamtgerichts. Können Sie das näher umschreiben?

Das Versicherungsgericht ist in drei Abteilungen und ein Schiedsgericht gegliedert. Ich bin Präsidentin der Abteilung III, die sich mit der Kranken- und Unfallversicherung, der Invalidenversicherung, der beruflichen Vorsorge und der Militärversicherung befasst. Gleichzeitig bin ich Mitglied der dreiköpfigen Geschäftsleitung und Vizepräsidentin des Gesamtgerichts.

Wie viele Fälle muss das Versicherungsgericht jährlich bearbeiten?

Die Zahlen der eingehenden Fälle unterliegen naturgemäss Schwankungen. Im Geschäftsjahr 2020 konnten wir mit rund 30 Mitarbeitenden der drei Abteilungen des Versicherungsgerichts 782 Verfahren als erledigt abschliessen.

Können Sie einschätzen, wie hoch der zeitliche Aufwand für ein Verfahren ist?

Das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Bis zur Spruchreife, also bis ein Fall zur Beurteilung bereit ist, geht es regelmässig einige Wochen bis Monate. Dann bereitet meist ein Gerichtsschreiber oder eine Gerichtsschreiberin, ebenfalls Juristen, in Rücksprache mit der vorsitzenden Richterin oder dem vorsitzenden Richter einen Urteilsentwurf vor. Einfache und klare Fälle können einzelrichterlich entschieden werden. Anspruchsvollere Entscheide werden im Dreierkollegium behandelt, hier kommt dann das Mehrheitsprinzip zur Anwendung. Es kann durchaus sein, dass sich ein komplexer Fall, in dem noch Beweise zu erheben sind, über mehrere Jahre hinzieht.

Mussten Sie auch schon Fälle behandeln, die auf die Coronapandemie zurückzuführen sind?

Wir haben aktuell noch eher wenige Fälle, die spezifisch mit der Coronapandemie zu tun haben. Vermehrt eingegangen sind bereits Fälle betreffend Kurzarbeitsentschädigung oder Erwerbsersatz bei Selbstständigerwerbenden. Bisher ist eine grosse Welle aber ausgeblieben.

Gelingt es Ihnen, Beruf und Privates zu trennen? Können Sie gut abschalten?

Eine strikte Trennung von Arbeit und Freizeit ist für mich nicht immer nötig. Beim Joggen oder Spazieren können gute Einfälle kommen. Es kann zwar vorkommen, dass ein Einzelschicksal, das einem Fall zugrunde liegt, mich auch nach der Arbeit noch beschäftigt. Regelmässig als belastend empfinde ich dies jedoch nicht.

Nun wechseln Sie auf den 1. Juli 2022 ans Verwaltungsgericht. Was sind Ihre Beweggründe?

Ich bin sehr gerne in der Verwaltungsjustiz in einem kantonalen Gericht tätig. Mein juristisches Denken ist öffentlich-rechtlich geprägt, mir sind die Prozessgrundsätze und das Verfahren vertraut. Nach 15 Jahren mit Schwerpunkt im Sozialversicherungsrecht habe ich nun den Wunsch, mich inhaltlich in den weiteren vielfältigen Bereichen des Verwaltungsrechts zu vertiefen.

Wie wird man Verwaltungsrichterin? Muss man sich bewerben oder wird man vorgeschlagen?

Die Richterämter der kantonalen Gerichte werden vom Kantonsrat grundsätzlich unter Berücksichtigung der Anzahl Parlamentssitze der Parteien besetzt. Meine Bewerbung hatte ich an eine Findungsgruppe meiner Partei «Die Mitte» zu richten. Nach einer Anhörung dort fand eine Eignungsprüfung durch die Rechtspflegekommission des Kantonsrats statt. Anschliessend durfte ich mich bei der Mitte-Fraktion vorstellen und wurde von dieser nominiert. Danach luden mich die anderen Fraktionen zu Anhörungen ein. Die Wahl durch den Kantonsrat erfolgte schliesslich am 29. November.

Sie sind seit Gründung des Verwaltungsgerichtes vor 56 Jahren die erste Frau, die zur Verwaltungsrichterin im Hauptamt gewählt wurde. Was bedeutet Ihnen dies? Erfüllt Sie das mit Stolz?

Stolz ist vielleicht das falsche Wort. Natürlich freue ich mich darüber, nun als erste Frau ein Hauptamt bekleiden zu dürfen. Dass bisher ausschliesslich Männer hauptamtliche Verwaltungsrichter waren, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass das St.Galler Verwaltungsgericht sehr schlank organisiert ist: Bis ins Jahr 2017 gab es nur einen einzigen hauptamtlichen Richter und seither sind es zwei. Im Übrigen ist das Gericht mit – aktuell je drei – nebenamtlichen Richterinnen und Richtern besetzt.

Wofür sind die Richterinnen und Richter im Verwaltungsgericht zuständig?

Das Verwaltungsgericht ist wie das Versicherungsgericht nach Rechtsgebieten in Abteilungen gegliedert. Die Richterinnen und Richter behandeln zum Beispiel Beschwerden im Bau-, Planungs- und Umweltrecht, im Ausländerrecht, im Steuer- und Abgaberecht, im Strassenverkehrsrecht und aus dem Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. Regelmässig stehen sich Bürgerinnen oder Bürger einerseits und der Staat andererseits als Prozessparteien vor dem Verwaltungsgericht als letzter kantonaler Instanz gegenüber.

Das heisst, wenn ich der Meinung bin, meine Wohngemeinde stellt mir eine zu hohe Steuerrechnung aus, darf ich mich dann an Sie wenden?

Eine Beratung bei Steuer-Ärger kann ich leider nicht bieten. Ich müsste Sie auf den ordentlichen Rechtsweg verweisen. Zuerst müssten Sie eine Einsprache gegen die Steuerveranlagung erheben. Ein Einspracheentscheid des Steueramts wäre bei der ersten Gerichtsinstanz, der Verwaltungsrekurskommission, anfechtbar. Erst gegen deren Entscheid könnten Sie mit Beschwerde ans Verwaltungsgericht gelangen.

Wie bereiten Sie sich nun in den kommenden Wochen und Monaten auf Ihre neue Aufgabe vor?

Für Januar haben mich die beiden jetzigen hauptamtlichen Richter eingeladen, das Verwaltungsgericht und die Mitarbeitenden kennen zu lernen. Bis zu meinem Amtsantritt kann ich eine erste Fachtagung besuchen und mich sonst weiterbilden, etwa durch das Studium früherer Urteile und das Lesen von Fachliteratur.

Was wäre Ihr nächster möglicher Karriereschritt? Das Bundesgericht in Lausanne?

Ein solcher Schritt lässt sich nicht wirklich planen. Das hängt von vielen äusseren Faktoren und auch Zufälligkeiten ab. Aktuell ist es für mich attraktiver, mich fundiert in weitere Rechtsgebiete insbesondere des kantonalen Verwaltungsrechtes einzuarbeiten. Kommt hinzu: Wir fühlen uns hier in Bazenheid und in der Ostschweiz wohl und; das passt alles sehr gut so.

Abschliessend müssen Sie mir noch dies verraten: Sind Sie auch schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten?

Konflikte mit dem Gesetz kamen bisher nicht vor. Die Strafregisterauszüge von Richterinnen und Richtern werden übrigens vor der Wahl und vor jeder – alle sechs Jahre stattfindenden – Wiederwahl kontrolliert.

Aber irgendeinen Makel in Ihrem Lebenslauf müsste doch zu finden sein?

Ich kann mich erinnern, dass ich zusammen mit anderen als Kind Süssigkeiten am Kiosk geklaut habe. Das war halt als Mutprobe gedacht. Auf meinen weiteren Werdegang hat sich dies aber zum Glück nicht nachteilig ausgewirkt. (Sagt die neue Verwaltungsrichterin zum Abschluss des Gesprächs mit einem Lachen.)

Werdegang Die 41-jährige Miriam Lendfers ist in Arosa aufgewachsen. Die promovierte Rechtsanwältin lebt mit ihrem Mann und den zwei Söhnen seit neun Jahren in Bazenheid. In ihrer Freizeit hält sie sich am liebsten draussen auf. Nebst ihrem 70-Prozent-Pensum beim St.Galler Versicherungsgericht ist sie zurzeit Lehrbeauftragte für Sozialversicherungsrecht an der Universität St.Gallen, Rechtskonsulentin am Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis der Universität St.Gallen sowie Mitglied der st.gallischen Prüfungskommission für Rechtsanwälte. (bl)

