Interview «Mit Umsatzeinbussen ist zu rechnen»: Die Sperrung der Hauptgasse in Lichtensteig verlangt vom Gewerbe Geduld und Verständnis Mit grosser Mehrheit sprach kürzlich die Lichtensteiger Bevölkerung einen Kredit in der Höhe von 780'000 Franken für die Sanierung der Kanalisationsleitungen unter der Hauptgasse gut. Stadtpräsident Mathias Müller sagt, dass die Auswirkungen der Arbeiten auf das lokale Gewerbe möglichst minim gehalten werden sollen. Urs M. Hemm 18.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die Sanierungsarbeiten muss die Hauptgasse in Lichtensteig zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Bild: Urs Bucher

Die Leitungen unter dem Goldenen Boden stammten aus dem 19. Jahrhundert. Wann wurden die Leitungen unter der Hauptgasse verlegt?

Mathias Müller: Ein genaues Jahr kann ich nicht sagen. Aber bereits vor rund 20 Jahren wurde ein langfristiger Sanierungsbedarf in der Generellen Entwässerungsplanung festgestellt. Darin heisst es, dass sich der Kanal in ungenügendem Zustand befindet, die Sohle leicht ausgewaschen ist und dass es diverse leichte Verkalkungen im Scheitel und in der Wandung gibt.

Werden die geplanten Sanierungsarbeiten, zumindest zeitweise, eine Sperrung der Hauptgasse zur Folge haben?

Mathias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig. Bild: PD

Während einer gewissen Zeit muss die Hauptgasse komplett gesperrt werden, das ist richtig. Wir wollen aber sicherstellen, dass die Zufahrt entweder von oben oder dann von unter her möglich ist. Wir wollen es eigentlich ähnlich handhaben wie damals bei der Sanierung des Teilstücks von der Kreuzung Obertor bis zum UBS-Gebäude, dem heutigen Rathaus.

Wie wird der Verkehr während der Sperrung geführt?

Die Hauptlast des Verkehrs wird über die Gerbestrasse, also ums Zentrum herum, geführt werden.

Wann soll mit den Bauarbeiten begonnen werden?

Der Baustart ist – Stand heute – auf nach den Jazztagen 2022 geplant. Das wird demnach Mitte/Ende August sein.

Auf wann ist die Wiedereröffnung der Hauptgasse geplant?

Der Abschluss der Sanierung ist auf Ende des Jahres 2022 vorgesehen.

Werden gleichzeitig mit der Erneuerung der Kanalisationsleitungen auch andere Werkleitungen, beispielsweise von Kommunikationsunternehmen, verlegt?

Teilweise haben andere Unternehmen Leitungserneuerungen im Zuge dieser Arbeiten geplant. Im grossen Rahmen, wie bei der Erneuerung aller Leitungen auf dem Goldenen Boden, ist aber nichts vorgesehen.

Rechnen Sie damit, dass die Geschäfte an der Hauptgasse während der Bauarbeiten Umsatzeinbussen zu gewärtigen haben?

Mit gewissen Einbussen ist bestimmt zu rechnen. Dadurch aber, dass wir die Pläne früh kommuniziert haben, kann die Bauphase gut vorbereitet und koordiniert werden, damit sich die Einbussen des ansässigen Gewerbes auf ein möglichst erträgliches Mass beschränken. Zudem ist die Hauptgasse nicht die ganze Zeit für den Verkehr gesperrt und zu Fuss jederzeit erreichbar.

Sind diesbezüglich Kompensationen für die ansässigen Unternehmen vorgesehen?

Nein, irgendwelche Entschädigungen für die Geschäfte sind keine vorgesehen,

An der Hauptgasse gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten in der Blauen Zone, die hauptsächlich für Kunden dieser Geschäfte vorbehalten sind. Gibt es kostenlose Ersatzparkmöglichkeiten, beispielsweise im Parkhaus Wolfhalden oder an der Gerbestrasse?

Die Parkplätze im Parkhaus und diejenigen an der Gerbestrasse sind sicherlich eine gute Alternative. Zudem prüfen wir, ob es allenfalls im oberen Teil der Hauptgasse Parkiermöglichkeiten während der Sperrung gibt.

Vom Kanton ist ja noch immer eine abschliessende Antwort bezüglich Tempo-30-Zone ausstehend. Könnte dieser Entscheid allenfalls Einfluss auf das Projekt haben?

Dazu erwarten wir eigentlich diesen Sommer eine Rückmeldung des Kantons, wie es damit weitergehen soll. Diese Antwort wird eventuell Einfluss auf den Strassenbau, aber nicht auf die Arbeiten im Untergrund haben. Da es sich aber dabei um ein Pilotprojekt des Kantons handelt, sind diese Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.