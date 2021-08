«Kontinuität in die Leitung der Schule St.Peterzell bringen»

Interview «Kontinuität in die Schulleitung bringen»: Warum Marianne Röthlisberger die Leitung der Oberstufe in St.Peterzell freiwillig aufgab Nach dem unerwarteten Rücktritt des Leiters der Primarschule St.Peterzell hatte sich die amtierende Leiterin der Oberstufe St.Peterzell dazu bereit erklärt, ihr Pensum zur Verfügung zu stellen, damit eine Gesamtschulleitung für die Primar- und die Oberstufe gesucht werden konnte. Marianne Röthlisberger erklärt, warum Sie dem Schulrat dieses Angebot machte und welche Folgen Sie sich daraus erhofft. Urs M. Hemm 26.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marianne Röthlisberger hat die Leitung der Oberstufe zu Gunsten einer Gesamtschulleitung für die Primar- und die Oberstufe in St.Peterzell abgetreten. Bild: Urs M. Hemm

Auf der Primarschulstufe kam es auf der Leitungsebene zu zahlreichen Wechseln in den vergangenen Jahren. Sie jedoch hatten die Leitung der Oberstufe während sechs Jahren inne. Worauf führen Sie diesen Umstand zurück?

Als ich im August 2015 als Schulleiterin der Oberstufe angefangen habe, war Alex Porta Leiter der Primarschule St.Peterzell. Zudem hatte er ein kleines Pensum als Lehrer. Kurz danach legte Markus Künzler sein Amt als Schulleiter der Primarschule Schönengrund-Wald, mit der wir in einem Zweckverband verbunden sind, nieder. Nun kam in den beiden Schulräten die Idee auf, die beiden Primaschulen unter eine gemeinsame Leitung zu stellen, eine Herausforderung, die Alex Porta annahm. Er merkte aber bald, dass diese Aufgabe für eine Person allein zu viel war. Ebenso erging es seinen beiden Nachfolgern. Ich hingegen konnte mich voll und ganz auf die Leitung der Oberstufe in St.Peterzell konzentrieren, eine Aufgabe die sehr viel einfachere Strukturen beinhaltete.

Worauf führen Sie diese Überforderung zurück?

Der Zweckverband ist kantonsübergreifend. Das bedeutet, ein alleiniger Schulleiter für beide Primarschulen muss sich mit zwei unterschiedlichen Schulsystemen auseinandersetzen, sich nach zwei verschiedenen Pflichtenheften richten und zwei Gesetzgebungen folgen. Das bedingt, dass eine Schulleitung an jeder Veranstaltung beider Kantone teilnehmen muss, um auf dem Laufenden zu sein. Zudem muss sie zwei Teams mit unterschiedlichen Zielsetzungen unter völlig anders gelagerten Voraussetzungen führen und an beiden Orten an diversen Sitzungen teilnehmen. Dass diese Aufgabe eine Person überfordert ist nachvollziehbar. Das führte in der Folge zu den vielen Wechseln in der Primarschulleitung, was zu Unruhe innerhalb der Teams, aber auch zu einer falschen Aussenansicht der Schule Oberes Neckertal als Ganzes beitrug.

Nach der Kündigung der Primarschulleitung haben Sie aus freien Stücken ihr Pensum zur Verfügung gestellt, um eine Gesamtleitung vom Kindergarten bis zur Oberstufe in St.Peterzell einerseits, und andererseits eine autonome Schulleitung für die Primarschule Schönengrund-Wald einstellen zu können. Welche Überlegungen führten zu diesem Entscheid?

Der neu konstituierte Schulrat wollte die Stelle wieder nach den gleichen Voraussetzungen ausschreiben. Da die neu gewählten Schulratsmitglieder mit der aktuellen Situation noch nicht sehr vertraut waren, ist diese erste Idee nachvollziehbar. Mit meinem Vorwissen war für mich jedoch klar, dass wir in Kauf genommen hätten, nach Alex Porta, Markus Keller und Peter Van Caenegem noch eine vierte, hoch motivierte Person, zu überfordern. Bei meinem Entscheid, mein Pensum zur Verfügung zu stellen, ging es mir nie um meine Person. Mir war lediglich wichtig, wieder Kontinuität in die Leitung der Schule zu bringen und damit den Ruf der Schule Oberes Neckertal wieder zu festigen.

Stellten Sie Bedingungen an ihren Schritt?

In meinen Forderungen war ich klar, ja: Sollte jemand nur für die Leitung der Primarschule gefunden werden, werde ich die Leitung der Oberstufe behalten. Findet sich jemand, der die Leitung der Primar- und der Oberstufe übernimmt, gebe ich mein Pensum her. Eine neue Leitung nur für die Oberstufe, wäre für mich gar nicht Frage gekommen, da wäre ich geblieben.

Das Angebot, die Gesamtschulleitung zu übernehmen, haben Sie abgelehnt. Warum?

Das Angebot hat mich sehr gefreut, dass ich es aber ablehne, war mir sofort klar. Das wäre nicht gut herausgekommen, da kenne ich mich gut genug. Ich bin schnell, direkt und habe für die Aufgaben und Probleme der Primarschulstufe nicht den nötigen Zugang. Es soll keineswegs despektierlich klingen. Mir jedoch fehlt das Verständnis für die Anliegen von Kindern, Eltern und Lehrpersonen im Kindergarten und in der Primarstufe.

Wie gingen Sie denn in der Oberstufe mit Problemen um?

In der Oberstufe hatte ich es mit jungen Erwachsenen zu tun, mit denen ich in der Regel bei Problemen schnell pragmatische, sachlich fundierte Lösungen gefunden habe, die Auseinandersetzung mit Menschen in diesem Alter liegt mir sehr viel besser, hier ist mein Herzblut. Auch die Tonalität den Lehrpersonen und den Eltern gegenüber ist eine andere.

Was sehen Sie als grössten Erfolg ihrer sechsjährigen Tätigkeit?

Wir führen hier in St.Peterzell eine typengemischte Oberstufe, das heisst, Real- und Sekundarschüler werden gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Für diese Unterrichtsform durfte ich das lokale Konzept erarbeiten und dem Kanton unterbreiten, damit wir die Bewilligung erhalten haben. Es war nicht nur eine spannende Aufgabe, es brauchte auch Grundlagenarbeit im Lehrerteam. Denn ein solches System funktioniert nur dann, wenn jede Lehrperson vollkommen dahinter steht und mit Überzeugung bei der Sache ist.

Wie konnten Sie die typengemischte Oberstufe schliesslich durchsetzen?

Um das erreichen zu können, musste ich einige bestehende Strukturen aufbrechen, was natürlich nicht nur auf Begeisterung stiess. Mittlerweile aber hat sich das System durchgesetzt und von den Lehrpersonen gelebt und ist bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Eltern fest verankert und akzeptiert.

Mussten Sie in der Zeit auch Rückschläge hinnehmen?

Die Resultate einer Umfrage, welche die Schule im Jahr 2014 durchgeführt hatte, zeigten, dass die Eltern mehr Mitsprache wünschten. Daher wollte ich einen Elternrat aufbauen. Zunächst stiess meine Idee auf Begeisterung. Als es dann aber darum ging, den Rat zu besetzen, was auch die Teilnahme an Sitzungen voraussetzte, nahm das anfängliche Interesse schnell ab. Gemeinsam mit der kleinen Gruppe Eltern, die sich zur Mitarbeit bereit erklärten, habe ich lediglich eine Veranstaltung auf die Beine gestellt. Die Resonanz war ernüchternd für alle und die Idee wurde auf Eis gelegt. Vielleicht gibt es ja im Rahmen der Fusion einen neuen Anlauf, der dann besser funktioniert.

Gibt es noch Projekte, die Sie gerne umgesetzt hätten?

Die ganze Fusionsgeschichte hätte mich sehr interessiert. Zudem habe ich die Vision, die Strukturen der dritten Oberstufe aufzubrechen, dass es weniger Leerlauf gibt. Denn, sobald die Schülerinnen und Schüler eine Lehrstelle haben, sinkt das Interesse an der Schule – dies gilt natürlich nicht für alle Jugendlichen. Für diejenigen, bei denen «die Luft raus ist», wünsche ich mir eine mehr berufsbezogene Ausbildung, die besser aufzeigt, dass das, was in der Schule gelehrt wird, auch für den kommenden Berufsalltag nützlich und hilfreich ist. Eine Möglichkeit wäre auch, dass man bereits während des letzten Schuljahres einen Tag im Lehrbetrieb mitarbeiten kann, um den Übergang leichter zu gestalten und um die Motivation hochzuhalten.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Da meine Situation lange nicht klar war und die Übergabe viel Zeit in Anspruch genommen hat, habe ich mich noch nicht gross nach Alternativen umsehen können. Zudem stehe ich nach wie vor für die neue Schulleiterin Romana Gustin für Fragen zur Verfügung. Im September werde ich dann eine Stellvertretung in einer Schule in St.Gallen übernehmen. Langfristig kann ich mir aber beides vorstellen, entweder eine Stelle als Lehrperson oder wieder als Schulleitung einer Oberstufe. Ich bin selber gespannt, welche Aufgabe auf mich wartet.