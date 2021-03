Interview «Kiloweise Müll liegt verstreut neben dem Strassenrand»: Nachdem der Schnee getaut ist, muss das Toggenburg gegen Littering vorgehen Im Frühjahr bietet sich oft ein trostloses Bild. Viele Strassenränder sind braun. Das Wegschleudern von gesalzenem Schnee hinterlässt seine Spuren. Was aber viel schlimmer ist: Überall liegen Flaschen, Getränkedosen und mehr neben den Strassen. Felix Brander, Leiter des Strassenkreisinspektorats Wattwil, gibt Auskunft über Littering und Schwarzräumung. Ruedi Roth 09.03.2021, 05.00 Uhr

Das achtlose Wegwerfen von Abfall kann in der Tierfütterung unangenehme Folgen nach sich ziehen. Bild: Ruedi Roth

Die Sonne zeigt sich wieder länger und die Temperaturen steigen. Der Schnee schmilzt und die Krokusse melden den kommenden Frühling an. Für die Landwirtschaft bedeutet dies wieder Aufbruch zur Landpflege. Die Wiesen werden mit einer Egge aufgelockert und das Mäusefangen startet.

Vermehrter Aufwand ist diesbezüglich entlang von stark frequentierten Autostrassen nötig. Vor allem hat sich in den letzten Jahrzehnten das Einsammeln von achtlos weggeworfenem Abfall etabliert. Oftmals wird dies von Gemeinde- und Staatsarbeitern erledigt. Der in Wattwil wohnhafte Felix Brander leitet seit 14 Jahren das Strassenkreisinspektorat Wattwil. Ihm sind für 129 Kilometer Kantonsstrassen rund 20 Mitarbeiter unterstellt.

In der Gesellschaft spricht man in diesen Tagen oftmals von Littering. Was ist unter diesem Begriff zusammengefasst?

Felix Brander, Leiter des Strassenkreisinspektorats Wattwil. Bild: PD

Felix Brander: Littering ist der Fachbegriff für das achtlose Wegwerfen und Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum. Dabei geht es nicht nur um Abfallentsorgung; es sind auch soziale und gesellschaftspolitische Komponenten enthalten. Leider werden die Sünder sehr selten erwischt. Offensichtlich passiert Littering vorwiegend in der Nacht. Nach der Schneeschmelze erfolgt dann das Erwachen. Alu-Dosen, Plastikflaschen, Bierflaschen, Verpackungen, PET-Flaschen, Autoteile, Zigarettenpackungen und kiloweise Müll liegen verstreut neben dem Strassenrand und dies auch in den nahen, landwirtschaftlichen Liegenschaften. Das ist ein echtes Problem. Darum hat der Kanton St.Gallen vor Jahren eine Strafnorm geschaffen mit Bussen zwischen 50 und 200 Franken.

Wie gross ist der Aufwand Ihres Unterhaltsteams?

Das Strassenkreisinspektorat Wattwil wendet rund 1000 Stunden pro Jahr für das Auflesen, Entsorgen und Aufräumen auf. Dabei kommt etwa eine Tonne Abfall zusammen. Wir sind unseren Nachbarn von den landwirtschaftlichen Betrieben sehr dankbar, weil auch sie einiges zusammenlesen und entsorgen.

Wird alles von Hand erledigt?

Nein, viele Strassenabfälle werden maschinell entsorgt. Wir haben vor zwei Jahren eine neue Kehrmaschine angeschafft, um die Strassenränder mit zwei sich gleichzeitig drehenden Besen noch besser zu reinigen. Damit werden auf den Kantonsstrassen liegende Abriebteile und anderes nachhaltiger eliminiert.

Landwirte stellen an Strassenrändern Plakate gegen Littering auf. Wie gut war und ist die Wirkung dieser Kuhplakate aus Ihrer Sicht?

Die Wirkung der Litteringplakate und die Diskussion in der Gesellschaft hat sicher einiges bewirkt. Trotzdem gibt es immer noch zu viele Litterer. Vertiefte Aufklärung und Sensibilisierung, gepaart mit einem «Fetzlen-Nachmittag» in den Primar- und Berufsschulen, wären langfristig sicher hilfreich.

In der ganzen Schweiz, aber im Besonderen auch im Toggenburg hat sich ja zwischen dem 13. und 16. Januar ein extremer Schneefall ereignet. Ist das nachfolgende Besalzen der Strassen unschädlich?

Streusalz ist auch heute immer noch die ökologischste Variante, um den Winterdienst auf den Kantonsstrassen zu erledigen. Wir haben die Aufgabe, auch bei solchen Ereignissen die Kantonsstrassen schwarz zu räumen. Das ist uns auch praktisch überall gelungen. Dennoch halten wir es mit dem Grundsatz: So wenig wie möglich und so viel wie notwendig.

Nebst dem Salz landen beim Schleudern auch Erde und Kies in der Wiese. Bild: Ruedi Roth

Wie viel Streusalz wurde in diesem Winter verbraucht?

Unsere modernen Streufahrzeuge sind so eingestellt, dass etwa 8 bis 12 Gramm Streusalz pro Quadratmeter ausgetragen werden. Das ist vergleichbar mit einem Kaffeelöffel voll Streusalz, also sehr wenig. Über das ganze Jahr 2021 kann jetzt noch keine Gesamtmenge angegeben werden, weil unser Budgetjahr bis Ende Dezember reicht.

Gibt es aus der Gesellschaft Reklamationen bezüglich zu grossem oder zu geringem Einsatz von Streusalz?

Wir hatten noch nie Reklamationen bezüglich zu grossem oder zu geringem Einsatz von Streusalz. Unsere Mitarbeiter sind sensibilisiert auf dieses Thema. Je nach Schneeregion belassen wir jeweils eine leichte Schneedecke neben den Fahrspuren, damit der Verkehrsteilnehmer die Eigenverantwortung auch selber wahrnimmt. Auf Passstrassen wie der Schwägalp oder zum Beispiel von Wildhaus nach Gams wird selbstverständlich auch der öffentliche Verkehr berücksichtigt. Hier geht es vorwiegend um die Sicherheit der Fahrgäste.

Welche biologischen Nachwirkungen zieht umfangreicher Einsatz von Streusalz für das angrenzende Wiesland nach sich, auf welches der Schnee mit Streusalz geschleudert wurde?

Das ist ein vielschichtiges Thema. Sofern die Strassenränder mit einem Bordstein versehen sind, gelangt auch weniger Schneewasser in die nahen Wiesen und Böschungen. Kleine Auswirkungen hat es auch, wenn die Kantonsstrasse nur minimale Spurrinnen oder nur kleine Belagsunebenheiten aufweist. Der Salzgehalt in Wiesen nahe den Strassen nimmt aber sehr schnell wieder ab. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn zum Beispiel Rabatten wunderbar gedeihen.