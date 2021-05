Interview Jens Gundelach ist neuer Leiter des «Dorfplatz» Oberhelfenschwil: «Die Fussstapfen sind gross, aber ich habe auch grosse Füsse» Nach 27 Jahren übergibt Renate Klein die Leitung des Pflege- und Kurhauses Dorfplatz in Oberhelfenschwil an Jens Gundelach. Er weiss, dass er damit eine grosse Aufgabe übernimmt. Er ist aber auch davon überzeugt, den Betrieb weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft führen zu können. Urs M. Hemm 03.05.2021, 05.00 Uhr

Renate Klein geht nach 27 Jahren im Dorfplatz begleitet von ihrer Hündin Coco in Pension. Jens Gundelach übernimmt die Leitung des Pflege- und Kurhauses per 1. Mai. Bild: Urs M. Hemm

Renate Klein, wir haben Sie an dieser Stelle schon vor zwei Jahren verabschiedet. Jetzt gehen Sie ein zweites Mal. Was ist passiert?

Das Pflege- und Kurhaus Dorfplatz in Oberhelfenschwil ist seit etwa sechs Jahren Teil der Liebenau Schweiz gemeinnützige Aktiengesellschaft. Zu der Zeit gehörten das Pflegeheim Helios in Goldach und das Seniorenheim Neckertal zur Stiftung Helios, die dann aber in finanzielle Schieflage geriet. Also entschied Liebenau Schweiz, auch diese zwei Institutionen zu übernehmen und wieder in die schwarzen Zahlen zu führen – eine Aufgabe, die mir übertragen wurde. Dazu kam, dass es mit meiner Nachfolge in Oberhelfenschwil nicht funktionierte, sodass ich auch hier wieder die Leitung übernommen habe. Jetzt schreiben aber alle drei Häuser wieder schwarze Zahlen, sodass ich beruhigt abgeben kann.

Sie haben im vergangenen Jahr Corona als Heimleiterin hautnah miterlebt. Wie gingen Sie mit der Situation im Dorfplatz um?

In der ersten Welle hatten wir drei Bewohnende und vier Mitarbeitende, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Der Krankheitsverlauf war jedoch in allen Fällen harmlos. Ansonsten haben wir uns immer an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit gehalten, gleichzeitig aber auch den gesunden Menschenverstand walten lassen. Seither war es zu keinen neuen Ansteckungen mehr gekommen. Dies, obwohl wir beispielsweise für die Bewohnenden mehr Aktivierungsprogramme angeboten haben, um sie zu beschäftigen. Dennoch mussten auch wir Kurzarbeit einführen, haben aber den Angestellten den vollen Lohn bezahlt.

Bereuen Sie, noch einmal zwei Jahre angehängt zu haben?

Ich hätte mir die zwei Jahre gerne etwas leichter vorgestellt, zumal die ganze Coronasituation noch mehr Verantwortung gegenüber den Bewohnenden und Mitarbeitenden bedeutete. Eigentlich hätte ich lieber meinen Ruhestand mit meiner Hündin Coco genossen, die ich ja gerade für meinen Ruhestand zu mir geholt hatte. Es war gut, wie es war. Dennoch bin froh, dass es jetzt vorbei ist und ich die Verantwortung abgeben kann.

Konnten Sie in dieser Zeit noch Ziele umsetzen, die Ihnen wichtig sind?

Wir haben in diesen zwei Jahren die Teams zum Teil umstrukturiert – die einen wegen Pensionierungen, die anderen schlicht darum, weil die Strukturen veraltet waren. Die Umsetzung dieser Reform war mir noch ein wichtiges Anliegen.

Welches ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus Ihrer nun 27-jährigen Tätigkeit als Leiterin des Dorfplatz?

Als gelernte Bauzeichnerin und Innenarchitektin stand für mich immer die Technik, das Rationale im Vordergrund. Ich hätte mir früher nie vorstellen können, in einem sozialen Beruf zu arbeiten, zumal für mich auch der finanzielle Erfolg wichtig war. Als ich dann aber hier im Dorfplatz angefangen hatte, entdeckte ich, dass mir das Soziale doch sehr am Herzen liegt. Hier lernte ich Werte wie Menschlichkeit kennen, die ich auch an meine Tochter habe weitergeben können.

Sie sprechen nicht gerne über Erreichtes. Gibt es dennoch etwas, was Sie stolz macht aus Ihrer Tätigkeit hier im Dorfplatz?

Ich denke, es ist das Gesamtpaket. Das merke ich auch an der Anerkennung, die mir das Dorf entgegenbringt. Denn nicht zuletzt ist der Dorfplatz einer der grössten Arbeitgeber in Oberhelfenschwil. Wir haben immer versucht, alle Arbeiten hier zu vergeben, sei es Näharbeiten oder die Lingerie. Ich glaube, dass das geschätzt wird.

Jens Gundelach, Sie treten die Nachfolge einer «Institution» an. Sind Sie sich dessen bewusst?

Ich bin mir sehr wohl im Klaren darüber, dass ich in grosse Fussstapfen trete, und es wird für mich sicherlich auch eine grosse Aufgabe sein, den Erwartungen gerecht zu werden. Angst bereitet es mir aber nicht, denn ich übernehme einen gut strukturierten, gut aufgestellten Betrieb. Es wird eine Herausforderung sein, das gute Image gegen aussen aufrechtzuerhalten und den Betrieb auf diesem Niveau weiterzuentwickeln. Wenn ich mir all das aber nicht zutrauen würde, hätte ich mich nicht auf die Stelle bewerben dürfen – die Fussstapfen sind gross, aber ich habe auch grosse Füsse.

Welches waren Ihre bisherigen Tätigkeiten?

Ursprünglich hatte ich Zweiradmechaniker und Metallbauer gelernt. Später dann habe ich mich zum Altenpfleger ausbilden lassen. Ich arbeitete dann als Stations- und Bereichsleiter in der Pflege und schliesslich als Heimleiter. Zuletzt habe ich meinen Master Management of Healthcare Institutions gemacht. In der Schweiz lebe ich nun seit zehn Jahren und habe die letzten eineinhalb Jahre ein Heim in Schwerzenbach interimsmässig geführt.

Ein Wechsel in der Leitung bedeutet in der Regel frischen Wind. Haben Sie bereits Ideen, wo Sie Änderungen einführen möchten?

Dafür kenne ich das Haus und die Gegebenheiten noch zu wenig. Natürlich habe ich Ideen, zuerst aber muss ich hier alles kennen lernen. Es wäre jetzt sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt, schon Änderungen ankündigen zu wollen. Renate Klein muss ja nicht gehen, weil das Geschäft schlecht läuft – ganz im Gegenteil. Die Stelle wäre wahrscheinlich nicht ausgeschrieben worden, wenn Renate Klein nicht in den Ruhestand gehen würde. Wieso sollte ich also etwas ändern, das funktioniert.

Wie würden Sie Ihre Philosophie bezüglich der Leitung eines Pflege- und Kurzentrums, wie der Dorfplatz eines ist, beschreiben?

Mein zentrales Anliegen ist, den Menschen Freude zu bereiten. Wenn ich einem Menschen auch nur ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern kann, habe ich schon viel erreicht. Das ist es, was für mich am Ende ein sozialer Beruf ausmacht. Man gibt etwas Kleines und bekommt etwas Grosses – ein Lächeln – zurück. Ich glaube, das ist ein Punkt, der insbesondere in der heutigen Zeit an Bedeutung gewonnen hat. Insofern unterscheiden sich Renate Kleins und meine Philosophie nicht gross. Unser Anspruch muss sein, die Menschen, die zu uns kommen, bestmöglich und mit Freude zu versorgen und dabei die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Das sind Menschen, die ein ausgefülltes Leben hinter sich haben und entsprechende Lebenserfahrung mitbringen. Deshalb haben sie es verdient, mit Anstand, Würde und Respekt versorgt zu werden. Dafür setze ich mich ein.

Wo sehen Sie den Dorfplatz in zehn Jahren?

Das ist schwer zu sagen. Er sollte jedoch weiterhin ein Aushängeschild sein, dass die Menschen gerne zu uns kommen und gut auf uns zu sprechen sind. Sich einen guten Ruf zu erarbeiten, ist eine Mammutaufgabe. Es ist aber genauso eine grosse Aufgabe, einen guten Ruf zu erhalten.