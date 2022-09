In Wattwil soll ein Gesundheitszentrum entstehen, sagt Berit-CEO

Interview «In Wattwil wird ein richtiges Gesundheitszentrum entstehen»: Geschäftsführer der Berit-Klinik hat grosse Pläne für die Versorgung im Toggenburg Seit bald einem halben Jahr ist die Berit-Klinik in Wattwil in Betrieb. Das, nachdem die Spitalregion Fürstenland Toggenburg sich überraschend vom Standort getrennt hat. Nun blickt CEO Peder Koch zurück – und in die Zukunft. Sascha Erni Jetzt kommentieren 08.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Zimmer im Neubau des Spitals Wattwil. Bild: Sascha Erni

Bald gibt es die Berit-Klinik in Wattwil sechs Monate. Wie ist es angelaufen?

Peder Koch: Es hat sich sehr gut entwickelt. Was ich damit meine, ist, dass wir sowohl im Team der Klinik als auch besonders in Wattwil Vertrauen aufbauen konnten. Das spüren wir jeden Tag, sowohl von der Toggenburger Bevölkerung als auch den Hausärztinnen und Hausärzten.

Sie erwähnen als Erstes Vertrauen, nicht Geschäftszahlen oder Betriebliches?

Ja, denn das ist zentral. Es kommt immer wieder die Frage auf: Ist das jetzt noch ein Spital, oder nicht? Und die Berit-Klinik ist immer noch ein Spital. Wir haben zwar keine stationären Wahl-Eingriffe. Aber für die Leute, die jetzt zu uns auf den Notfall kommen, hat sich nichts geändert. Wenn medizinisch notwendig, ist auch weiterhin ein stationärer Aufenthalt möglich, der von der Krankenkasse bezahlt wird.

Und wie sieht es mit der Auslastung aus?

Wir versorgen pro Monat in etwa 600 Patientinnen und Patienten auf dem Notfall. Dazu kommen die Sprechstunden, die Operationen, und die stationäre Alkoholkurzzeittherapie.

Wie gut ist die psychosomatische Station für Alkoholkurzzeittherapie PSA besucht?

Die PSA ist praktisch immer voll. Gesamthaft über alle Angebote der Klinik ist die Anzahl Patienten und Patientinnen um einiges höher, als wir auf Basis der Zahlen der Spitalregion Fürstenland Toggenburg angenommen haben.

Sie klingen ein wenig überrascht.

Summa summarum war der Einstieg in Wattwil für uns nicht einfach, es ist auch im wahrsten Sinne des Wortes Neuland für uns. Und die Vorgänger-Trägerschaft hat uns nicht wirklich unterstützt. Aber wir haben der Bevölkerung ein Versprechen abgegeben. Und wir werden alles dransetzen, niemanden zu enttäuschen.

Wie viele Mitarbeitende haben Sie denn zurzeit in Wattwil?

Mittlerweile sind es 85 Mitarbeitende, bedeutend mehr, als wir vor der Eröffnung gedacht haben. Und das ist natürlich auch fürs Toggenburg und für Wattwil relevant.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit der Standortgemeinde Wattwil?

Im Januar wussten wir, dass wir am 1. April loslegen würden. Das war eigentlich eine viel zu kurze Zeit, kaum möglich. Aber wir wollten das Versprechen der politischen Gemeinde, dass es einen nahtlosen Übergang geben wird, mit allen Mitteln umsetzen. Denn schlussendlich ist die Gemeinde die Eigentümerin der Liegenschaft und somit ein ganz wichtiger Partner für uns. Ich freue mich, dass wir den Übergang nahtlos geschafft haben.

Peder Koch ist seit 2008 CEO der Berit-Klink. Bild: Belinda Schmid (16.3.2022)

Und was passiert mit dem noch nicht ausgebauten Teil der Liegenschaft? Haben Sie Pläne für das Gebäude?

Das entwickeln wir zusammen mit der Gemeinde weiter. Es ist geplant, Ende 2023 oder Anfang 2024 das Gebäude in Betrieb zu nehmen. Es sollen dann andere Akteure aus dem Gesundheitswesen ebenfalls darin arbeiten. Die Gespräche sind schon weit fortgeschritten, zum Beispiel mit der Psychiatrie St.Gallen Nord. Auch soll es gemeinsam mit dem Alters- und Pflegeheim Risi eine Station für Langzeitpflege geben und eine Gemeinschaftspraxis für Hausärzte. In Wattwil wird ein richtiges Gesundheitszentrum entstehen. Es ist wichtig, das Gebäude zu füllen. Denn das Volk hatte über den Kredit für den Ausbau ebenfalls abgestimmt.

Wo sehen Sie in einer solchen Mischnutzung die zukünftige Rolle der Berit-Klinik?

Als Ankermieter werden wir schauen, dass die Zusammenarbeit und Immobilienbewirtschaftung optimal funktionieren. Wir werden also versuchen, eine Schnittstellenfunktion einzunehmen und der Gemeinde das dazu nötige Know-how zur Verfügung zu stellen.

Ärztezentren und Gemeinschaftspraxen sind auch im Toggenburg zunehmend Themen, etwa mit dem Ärztezentrum Mosnang, das nächstes Jahr eröffnet wird. Wie finden Sie diese Entwicklung?

Was in Mosnang entstehen wird, weiss ich nicht genau. Aber wir haben einen Leistungsauftrag zu erfüllen, standortgebunden an Wattwil. Ich sehe da keine Konkurrenzsituation, denn schon vom Prinzip her ist ein Ärztehaus etwas anderes als ein Spital, etwa in Sachen stationäre Leistungen, Infrastruktur und vor allem Personalbesetzung. Der eine macht also das, der andere macht etwas anderes.

Ein Blick in die Zukunft: Stehen kurz- oder mittelfristig Veränderungen bei der Berit-Klinik in Wattwil an?

Wir haben zurzeit unsere Tagesklinik, wo die Operationen bereits sehr gut laufen. Allein heute zum Beispiel haben wir sieben Operationen durchgeführt. Ab Mitte Oktober erweitern wir das Angebot mit zusätzlichen orthopädischen Sprechstunden und Wirbelsäulensprechstunden. Die Bevölkerung soll ein immer breiteres Spektrum an Leistungen erhalten, so, dass die Toggenburgerinnen und Toggenburger möglichst kurze Wege zu verschiedenen gesundheitlichen Angeboten haben. Das ist unser Ziel.

Das Interview wurde telefonisch geführt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen