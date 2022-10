Der neue Kirchberger Schulratspräsident zu seinen ersten Monaten

Interview «Eine Lehrkraft soll wieder eine Lehrkraft sein»: Das sagt der neue Kirchberger Schulratspräsident nach drei Monaten Urs Heuberger ist seit August Kirchberger Schulratspräsident. Im Gespräch erklärt der 46-Jährige, wie er die ersten knapp hundert Tage erlebt hat. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 27.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Heuberger, der neue Kirchberger Schulratspräsident, in seinem Büro, das sich im Gemeindehaus befindet. Bild: Beat Lanzendorfer

Flüchtlinge, Lehrermangel, Schulratsabschaffung. Hand aufs Herz Herr Heuberger: Haben Sie es schon bereut, Kirchberger Schulratspräsident geworden zu sein?

Urs Heuberger: Bereut habe ich es keineswegs. Ich habe nach knapp hundert Tagen weiterhin jeden Tag Freude, in meinem Büro mit der Arbeit zu starten.

Stichwort ukrainische Flüchtlinge: Wie stark sind die Schulen Kirchberg betroffen? Und wie wird damit umgegangen?

Wir haben in der Gemeinde auch andere Flüchtlinge, nicht nur jene aus der Ukraine. Diejenigen, die aus der Ukraine im Durchgangszentrum Rosenau ankommen, werden auf die anderen Gemeinden verteilt. Deshalb haben wir weniger zugewiesene Flüchtlinge. Es gibt in der Gemeinde aber Familien, die privat Flüchtlinge aufnehmen. Deren Kinder werden in den Schulbetrieb integriert.

Das klappt problemlos?

Wir mussten bisher keinen Sonderplan erstellen, die Anzahl Kinder konnten wir bis jetzt gut integrieren. Kommt hinzu, dass wir in Bazenheid eine Integrationsklasse führen. In dieser werden bereits andere Flüchtlinge unterrichtet. Dort lernen sie unter anderem die deutsche Sprache.

Wie würden Sie Ihre ersten hundert Tage als Schulratspräsident mit drei Wörtern umschreiben?

Spannend, vielschichtig, herzlich.

Was käme an erster Stelle?

Herzlich. Die Menschen, die ich in den vergangenen drei Monaten in der Gemeinde angetroffen habe und hier an der Schule tätig sind, haben mich herzlich empfangen. Es ist zu spüren, dass in den verschiedenen Gremien ein gutes Miteinander herrscht.

Trotz gutem Miteinander, die Mitarbeit in einem öffentlichen Amt hat auch seine Schattenseiten. In den Medien wurde in letzter Zeit häufig die Überlastung in Ämtern des öffentlichen Dienstes diskutiert. Können Sie nach drei Monaten schon etwas dazu sagen?

Ich spüre, dass die Erwartungshaltung an die Gemeinde und die Schule sehr hoch ist. Wir können aber keine Individualbetreuung anbieten und müssen uns auf jene Aufgaben konzentrieren, für die wir gewählt worden sind. Manchmal muss man halt auch den Mut haben, Nein zu sagen, um sich abgrenzen zu können.

Zeit für Ihre Familie bleibt?

Ja. Diese Zeit nehme ich mir. Klar beinhaltet das Amt auch Aufgaben ausserhalb des Büros. Ich denke da an repräsentative Aufgaben, Besuche von Elternabenden oder Teamsitzungen. Bisher konnte ich Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren.

Und Ihren Hobbys, zum Beispiel dem Biken, können sie nach wie vor nachgehen?

Das ist etwas weniger geworden, aber ich hoffe auf den Winter, in dem ich mir fest vorgenommen habe, eine Skitour zu unternehmen.

Eines Ihrer Ziele nach Ihrem Amtsantritt war das Kennenlernen der Menschen, mit denen Sie im Schulbetrieb zu tun haben. Hatten Sie schon mit vielen persönlichen Kontakt?

Ich konnte mich bisher mit vielen Gemeinde- und Schulräten austauschen und habe persönliche Gespräche geführt. Die Schulleitungen durfte ich ebenfalls bereits treffen. Der nächste Schritt, den ich nun angehen möchte, ist das Kennenlernen der Lehrkräfte.

Stichwort Lehrkräfte. Ist der schweizweite Mangel in Kirchberg auch ein Problem?

Wir konnten in der Gemeinde Kirchberg alle offenen Stellen besetzen, sind aber nach wie vor auf der Suche nach Lehrkräften. Es ist nicht so, dass wir alles so umsetzen konnten, wie wir uns das gewünscht hätten. Auch wir spüren den Lehrkräftemangel. Wir machen uns aber schon jetzt Gedanken, wie wir in Zukunft mit dem Fachkräftemangel umgehen können.

Wie sieht dies konkret aus?

Eine Stossrichtung ist der Aufbau eines Jugend- und Familienzentrums. Die Idee dabei: Wir möchten die eigentlichen Klassenlehrkräfte entlasten. Eine Lehrkraft soll wieder eine Lehrkraft sein. Weitere Themen könnten die Kinderbetreuung für junge Lehrerinnen sein oder die Möglichkeit, Quereinsteigern eine Ausbildung anzubieten. Hauptziel ist es, die Schule Kirchberg als Arbeitgeber attraktiv zu machen und dies auch gegen aussen zu kommunizieren.

Der Schulbetrieb kann zurzeit aber gewährleistet werden?

Ja, wir haben zwar Lehrerstellen ausgeschrieben, konnten den Bedarf bisher aber abdecken. Etwa mit der Erhöhung von Pensen. Dadurch sind die Probleme aber noch nicht vom Tisch. Deshalb sind wir weiterhin auf der Suche nach Lehrkräften.

Im Dietschwiler Schulhaus sollen Kinder weiterhin zur Schule gehen können. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Thema sind auch die Schulstandorte. Wie geht es weiter mit dem Dietschwiler Schulhaus?

In Dietschwil warten wir auf die finale Zusage des Kantons. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem Modell Kindergarten bis 2. Klasse ein gutes Konzept anbieten und den Standort längerfristig halten können. Mit den vier Jahrgängen können wir die Schwankungen gut auffangen.

Am 11. November wird an der ausserordentlichen Bürgerversammlung über die neue Organisationsform der Schulen abgestimmt. Der Schulrat soll durch eine Bildungskommission ersetzt werden. SVP und SP empfehlen, den Antrag des Gemeinderates abzulehnen. Wie stehen Sie dazu?

Ich war beim eigentlichen Prozess noch nicht Schulratspräsident und kann mich deshalb nur bedingt dazu äussern. Aus Sicht der Schule würde ich den Schritt zu einer Bildungskommission aber unterstützen. Die Schule wird immer professioneller, die Anforderungen steigen. Dazu zählen nicht nur die pädagogischen Themen. Ich erinnere an die Liegenschaften, die Informatik oder an rechtliche Themen, welche immer komplexer werden. Mit einer Bildungskommission könnte man Leute ins Gremium einbinden, welche die erforderlichen Fähigkeiten mitbringen.

Sollten die Stimmberechtigten den Antrag ablehnen, würde es vorerst bei neun Schulräten bleiben. Die fünfköpfige Bildungskommission wäre hingegen vom Tisch. Was hätte dies für konkrete Auswirkungen?

Wir haben das Glück, in Kirchberg über einen gut funktionierenden Schulrat zu verfügen. Vorerst würde sich wenig verändern. Mittel- und langfristig könnte ein ablehnender Entscheid am 11. November aber negative Folgen haben. Wir leben aber in einer Demokratie und hätten den Entscheid der Stimmberechtigten zu akzeptieren.

Ein wiederkehrendes Thema sind auch die begrenzten Platzverhältnisse. In Bazenheid hat sich die Situation mit den Neubauten entspannt. Wie sieht es in Kirchberg aus?

Es ist offensichtlich, dass wir mit dem Bevölkerungswachstum in Kirchberg Schulraum benötigen, zudem wird heute anders unterrichtet. Nebst dem Klassenzimmer braucht es Gruppenräume, in denen die Kinder individuell arbeiten können. Zurzeit nehmen wir eine Gesamtanalyse aller in der Gemeinde Kirchberg bestehenden Schulhäuser vor. Vorerst müssen wir mit den vorhandenen Lösungen arbeiten, auch mit den provisorischen, bis sich auf politischer Ebene eine konkrete Lösung abzeichnet.

Da dürfte es Ihnen in Zukunft kaum langweilig werden?

Das ist so. Ich schätze mich aber glücklich, dass ich als Schulratspräsident die Zukunft der Schule in der Gemeinde Kirchberg mitgestalten darf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen