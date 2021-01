Interview «Ich sehe die Vereinigung als Chance»: Pfarrer Mathai Ottappally muss sich an seiner neuen Wirkungsstätte nicht nur mit der Seelsorge befassen Der 44-jährige Mathai Ottappally, der in Indien geboren und aufgewachsen ist, hat am 1. Januar seine Tätigkeit als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg aufgenommen. Dort geht es ihm in erster Linie darum, Menschen kennenzulernen. Es stehen aber auch Veränderungen in den Verwaltungsstrukturen an. Beat Lanzendorfer 18.01.2021, 10.57 Uhr

Mathai Ottappally, hier in der Bazenheider Pfarrkirche, möchte die Menschen in der Seelsorgeeinheit möglichst schnell kennenlernen. Bild: Beat Lanzendorfer

Sie sind seit zwei Wochen an Ihrem neuen Wirkungsort tätig. Fühlen Sie sich schon angekommen?

Mathai Ottappally: Ich bin mit dem Umzug so weit fertig. Für mich als Seelsorger bedeutet Ankommen, Kontakte zu knüpfen, Menschen kennenzulernen, Gespräche und Begegnungen zu haben. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein kann.

Konnten Sie die Gemeinde Kirchberg, in der Sie zukünftig arbeiten, schon kennenlernen?

Ich habe einige Menschen aus der Gemeinde Kirchberg persönlich kennengelernt. Ich bin sehr von ihrer Motivation und ihrem Engagement beeindruckt. Sie unterstützen mich auf jede mögliche Art und Weise. Ich freue mich auf meine weitere Zusammenarbeit mit ihnen.

Sie waren bisher im Sarganserland tätig, war es Ihr Wunsch, Ihren Wirkungsort zu verändern und ins Toggenburg zu wechseln?

Ich war jetzt acht Jahre lang im Sarganserland als Kaplan tätig, deshalb war es zu erwarten, dass man mir eine Stelle als Pfarrer anbieten würde. Das Bistum hat mich im letzten Jahr angefragt, ob ich die Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit Bazenheid-Gähwil-Kirchberg übernehmen würde. Ich habe den Auftrag gerne angenommen.

Sie arbeiten mit einem praktisch neuen Team zusammen. Was für Aktivitäten sind geplant, um möglichst schnell den Kontakt mit der Bevölkerung herzustellen?

Ich habe das Glück, mit Religionspädagoge Michael Hanke und Jugendseelsorger Urs Vescoli, die ich bereits kenne, zwei kompetente und engagierte Kollegen im Team zu haben. Kontakte zu Gruppierungen und Vereinen sowie allen Altersgruppen liegen uns sehr am Herzen. Leider stellen uns die Einschränkungen durch die Coronapandemie vor grosse Herausforderungen. Trotzdem versuchen wir, für die Menschen da zu sein. Im Pfarreiforum im Februar mache ich das Angebot, dass die Menschen mich anrufen können.

Gibt es etwas, das Sie in Ihrer bisherigen Tätigkeit gemacht haben und hier unbedingt auch umsetzen möchten?

Ich durfte die Nähe zu den Menschen pflegen durch Familienbesuche, Gespräche und gesellschaftliche Anlässe. Ich glaube an eine Kirche, die auf die Menschen zugeht und an ihrer Freude und ihrem Leid teilnimmt. Das möchte ich hier auch unbedingt umsetzen. In diesem Sinne ist auch die Fasnacht nicht ausgeschlossen.

Dann sind Sie ein aktiver Fasnächtler?

Wie bereits erwähnt, sollte die Kirche auf die Menschen zugehen. Ich besuchte an meinem alten Wirkungsort viele fasnächtliche Anlässe – auch verkleidet. Dabei ergaben sich interessante Gespräche. Das haben die Menschen sehr geschätzt.

Was machen Sie sonst noch in Ihrer Freizeit?

Ich wandere gerne und gehe regelmässig joggen und habe dadurch bereits den Vitaparcours im Norenberg kennen gelernt.

An ihrem neuen Wirkungskreis haben die Stimmberechtigten an ausserordentlichen Kirchbürgerversammlungen Ja zu einer Vereinigungsprüfung der drei Kirchgemeinden gesagt. Wie stehen Sie dazu?

Ich sehe die Vereinigung als Chance für die Seelsorgeeinheit. Die Wege werden kürzer, weil es auf der Verwaltungsebene nur noch eine Ansprechperson gibt.

Gäbe es aus Ihrer Sicht bei einer Fusion auch Nachteile?

Wenn es gelingt, aus allen Dörfern gute Vertreterinnen und Vertreter für den Kirchenverwaltungsrat zu wählen, dann sehe ich keine Nachteile. Zudem bleiben die Pfarreien mit all ihren traditionellen Anlässen und Aktivitäten in den jeweiligen Dörfern ja bestehen.

Sie kommen ursprünglich aus Indien. Rund 80 Prozent der indischen Bevölkerung praktiziert den Hinduismus. Lediglich zwei Prozent sind dem Christentum zugehörig. Wie ist das Zusammenleben der verschiedenen religiösen Glaubensgemeinschaften in Indien?

Ich stamme aus dem Süden Indiens. Seit Jahrhunderten gibt es dort Hindus, Christen und Muslime. Ich bin in diesem interreligiösen Kontext aufgewachsen. Das hat mein Leben bereichert. Aus Erfahrung kann ich nur positiv über das Zusammenleben der verschiedenen religiösen Glaubensgemeinschaften sprechen. Aber es ist schon so, leider verläuft in manchen Gegenden Indiens das Zusammenleben nicht immer friedlich.

Und die Christen als Minderheit können sich dort sicher fühlen?

Indien ist immer noch ein säkulares Land, eine Demokratie und die religiöse Freiheit ist in der Verfassung verankert. In der zwischenmenschlichen Beziehung spielt die religiöse Zugehörigkeit keine grosse Rolle. Ich habe zum Beispiel viele Freunde, die anderen Religionen angehören. Leider gibt es in manchen Gegenden aber fundamentalistische Bewegungen, die besorgniserregend sind.

Wird der christliche Glaube in Europa anders praktiziert als in Ihrer Heimat?

Bis auf kulturelle Einflüsse, die sich zum Beispiel in der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten äussern, sehe ich keine grossen Unterschiede.

Ihre Familie – Eltern und Geschwister – leben nach wie vor in Indien. Regelmässige Treffen dürften schwierig sein?

Als ich mich entschieden habe, Priester zu werden, habe ich gewusst, dass regelmässige Treffen mit meinen Eltern und meinen vier Geschwistern nicht möglich sind. Ich habe mit 18 mein Zuhause verlassen, um meine Ausbildung fortsetzen zu können. Das ist jetzt 26 Jahre her und seither habe ich nie mehr dauerhaft zu Hause gewohnt. Ich fühle mich sowieso dort zu Hause, wo ich als Priester tätig bin. Ich habe immer das Gefühl, dass ich Teil einer grossen Familie bin. Aus diesem Grund kenne ich auch kein Heimweh.

Aber Kontakt mit Ihrer Familie haben Sie schon?

Aber selbstverständlich. Via soziale Medien mit meinen Eltern praktisch täglich. Mit meinen Geschwistern tausche ich mich auch regelmässig aus.

Wann haben Sie Ihre Familie zum letzten Mal gesehen?

Das war im November 2019. Eigentlich wäre ein dreimonatiger Bildungsurlaub geplant gewesen, bevor ich ins Toggenburg komme. Diesen hätte ich teilweise bei meiner Familie in Indien verbracht. Die Coronapandemie hat meine Pläne aber durchkreuzt. Das hat aber den Vorteil, dass ich meine Arbeit hier schon am 1. Januar aufnehmen konnte, statt wie ursprünglich geplant am 1. März.

Wie nimmt man die Schweiz in Ihrem Heimatland wahr?

Die Schweiz ist in Indien ein Begriff, weil viele Bollywoodfilme in den Schweizer Bergen gedreht worden sind. Die Menschen bewundern vor allem die wunderschöne Natur und die Landschaft. Ausserdem schätzen die Inder die typischen Dinge wie Uhren oder Schokolade, für die die Schweiz bekannt ist. Ich muss bei meinen Besuchen in Indien auch immer Schokolade mitbringen.

Was sind eigentlich die Gründe, weshalb Sie für die Ausübung Ihres Berufs als Priester nach Europa gekommen sind?

Als ich mein Doktorat in Innsbruck gemacht habe, lernte ich die pastorale Situation in Europa kennen. Diese hat mich angesprochen, deshalb bin ich geblieben.

Ist es Ihr Wunsch, irgendwann als Priester nach Indien zurückzukehren?

Ich bin im Bistum St.Gallen inkardiniert, das heisst, ich gehöre als Mitarbeiter diesem Bistum an. Meine Arbeit als Priester hier macht mir viel Freude und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich möchte im Bistum bleiben und habe deshalb nicht die Absicht, an einem anderen Ort zu arbeiten.