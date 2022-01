Jürg Mörtlseder kandidiert für den Wattwiler Schulrat

Interview «Ich möchte mich für die Umsetzung der baulichen Anforderungen für künftige Lern- und Lehrformen einsetzen»: Deshalb will Jürg Mörtlseder in den Wattwiler Schulrat Der 62-jährige Architekt Jürg Mörtlseder ist einer von zwei Kandidierenden für den frei werdenden Sitz im Wattwiler Schulrat. Seine Kandidatur begründet er damit, dass er sich für das Dorf «eine zukunftsorientierte Schule mit entsprechender Lernumgebung» wünscht. Aktualisiert 28.01.2022, 12.01 Uhr

Jürg Mörtlseder (parteilos) kandidiert für den Wattwiler Schulrat. Bild: PD

Am 13. Februar findet in der Schulgemeinde Wattwil-Krinau die Ersatzwahl für den Schulrat statt. Diese wird nötig, nachdem Othmar Gübeli seinen Rücktritt eingereicht hatte. Dabei kommt es zu einer Kampfwahl zwischen der 30-jährigen Hauswirtschafterin, Imkerin und Biobäuerin Brigitte Tschumper-Meier und dem SIA-Architekten Jürg Mörtlseder. Diese Zeitung stellt die beiden Kandidierenden vor. Mörtlseder ist verheiratet und Vater dreier Kinder im Alter von 34, 32 und 21 Jahren. Seit 2019 arbeitet er als Projektleiter in der Abteilung Hochbauten und Immobilien des Amts für Immobilien des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

In seiner Freizeit ist der 62-Jährige im Tischtennis-Club Toggenburg engagiert, den er seit 1997 präsidiert. Jürg Mörtlseder ist ausserdem Stiftungsrat und Vizepräsident der Stiftung Hochsteig, Lichtensteig. Von 2017 bis 19 amtete er als Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft Minigolf Badi Wattwil.

Warum kandidieren Sie für den Wattwiler Schulrat?

Jürg Mörtlseder: Mich reizt die Mitarbeit im Schulrat, weil ich mir für Wattwil eine zukunftsorientierte Schule mit entsprechender Lernumgebung wünsche. Ich bin motiviert, in meiner langjährigen Wohngemeinde im Bereich der Bildung etwas beitragen zu können.

In welchen Bereichen möchten Sie sich in erster Linie im Schulrat einbringen?

Ich möchte mich besonders für die Umsetzung der baulichen Anforderungen für künftige Lern- und Lehrformen einsetzen. Es ist mir wichtig, sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrpersonen ein positives Umfeld zu gestalten, damit alle Beteiligten davon profitieren können.

Sie sind parteilos: Könnten Sie sich einen Parteieintritt vorstellen?

Ich habe nicht die Absicht einer politischen Partei beizutreten, da ich als parteiloser Mitbürger keine Parteilinie vertreten möchte und so unabhängig bleiben kann.

Wo würden Sie sich politisch einordnen?

Ich habe eine offene, soziale, umweltbewusste und wirtschaftsfreundliche Einstellung.

Sie sind deutlich älter als die Gegenkandidatin. Vor- oder Nachteil?

Ich beurteile mein Alter als Vorteil für die Kandidatur in den Schulrat, da ich eine grosse Lebenserfahrung habe, das Wattwiler Umfeld seit meiner Kindheit kenne. Auch habe ich die Schullaufbahn meiner drei Kinder hier in Wattwil miterlebt. Das Zusammenarbeiten in Gruppen, Kommissionen und Gremien ist mir aus meinen Berufs- und Vereinstätigkeiten bestens vertraut.

Wie lange würden Sie im Schulrat bleiben, wenn Sie gewählt werden?

Ich möchte unbedingt die angefangene Amtsdauer beenden und anschliessend bei einer Wiederwahl mindestens eine weitere Amtsdauer leisten.

Die Skilagerwoche steht an: Sollten Skilager in der aktuellen Situation durchgeführt werden oder nicht?

Ich unterstütze die Durchführung von Skilagern, da diese für die Jugendlichen ein wichtiger Event zur Förderung von Sozialkompetenzen und sportlicher Aktivität sind. Für mich steht aber die Gesundheit der teilnehmenden Jugendlichen und Leiterpersonen an erster Stelle. Deshalb bin ich der Meinung, dass aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie auf die Durchführung von Schullagern aller Art verzichtet werden sollte. Ich hoffe, dass im Frühling oder Frühsommer wieder Lager durchgeführt werden können.

Warum sollte man Sie in den Schulrat wählen?

Gerne werde ich mich im Schulrat engagiert und mit viel Freude für die Schulgemeinde Wattwil-Krinau einsetzen. Ich bin offen für alle Themen und Aufgaben in diesem Amt und bin dafür der richtige Mann. (red)