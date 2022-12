Interview «Ich konnte etwas bewirken»: Toni Hässig führte Oberhelfenschwil in die Gemeinde Neckertal 14 Jahre war Toni Hässig Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil. Die Fusion mit Hemberg und Neckertal wertet er als grossen Erfolg, das Nein zum Naturpark Neckertal als Niederlage. Jetzt geht er in Pension. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Die Kisten sind gepackt: Toni Hässig geht nach 14 Jahren in Diensten der Gemeinde Oberhelfenschwil in den Ruhestand. Bild: Urs M. Hemm

Neben dem Mountainbike-Fahren gehört die Ornithologie zu Ihren Hobbys. Mit den Eigenschaften welches Vogels würden Sie sich selbst am ehesten charakterisieren?

Weder diebische Elster noch frecher Spatz würden auf mich zutreffen. Vielleicht würde ich mich mit der Schwalbe oder mit einem Mauersegler vergleichen. Das sind Vögel, die gerne auf Reisen gehen, sprich im Winter weit in den Süden ziehen, danach aber auch immer wieder dahin zurückkehren, woher sie gekommen sind. Auch ich war und bin immer wieder mal auf Reisen, komme dann aber auch gerne wieder nach Oberhelfenschwil zurück.

Inwiefern hat Toni Hässig als Gemeindepräsident Oberhelfenschwil in den vergangenen 14 Jahren geprägt?

Ein Gemeindepräsident allein kann nicht eine Gemeinde prägen. Dazu gehört immer ein gutes Team, das hinter ihm steht und ihn unterstützt. Dennoch denke ich, dass ich etwas bewirken konnte. Beispielsweise, dass die ganze Infrastruktur auf dem besten Stand ist, war mir immer ein grosses Anliegen. Viel Zeit investierten wir auch darauf, die Gemeinde in eine vielversprechende und sichere Zukunft zu führen, was wir jetzt mit der Fusion der drei Neckertaler Gemeinden ja auch geschafft haben.

Wie haben sich die Aufgaben eines Gemeindepräsidenten seit Ihrem Anfang im Jahr 2008 verändert?

Die Aufgaben selbst haben sich nicht stark verändert. Anfangs jedoch konnten wir Problemstellungen eher pragmatisch angehen. Heute wird alles hinterfragt, was Entscheidungen manchmal unnötig hinauszögert. Zudem sind heute viele – vor allem bedingt durch die Coronapandemie – nur noch auf ihren eigenen Vorteil und ihr eigenes Wohlergehen bedacht. Das macht das Politisieren, das das Wohl aller im Auge haben muss, nicht gerade einfach.

Inwieweit kann eine Gemeinde heute noch wirklich unabhängig von äusseren Einflüssen Entscheidungen treffen?

Der bürokratische Aufwand hat in den vergangenen Jahren sehr stark zugenommen. Daher haben die Gemeinden gegenüber dem Kanton zumindest gefühlsmässig an Autonomie eingebüsst. Insbesondere in der Raumplanung haben die Gemeinden kaum mehr etwas zu sagen. Das nimmt manchmal von Seiten des Kantons fast einen diktatorischen Charakter an.

Hat sich in diesen Jahren auch das Verhältnis zur Bevölkerung verändert?

Nein. Wir hatten und haben noch immer ein gutes Einvernehmen mit der Bevölkerung. Natürlich gibt es immer Einzelne, die, sagen wir mal, etwas pointierter sind. Dadurch aber, dass das Team der Verwaltung und ich immer sehr nahe bei den Menschen im Dorf waren, kannten wir die jeweiligen Bedürfnisse und konnten entsprechend handeln. Was sich verändert hat, ist, dass ein Gemeindepräsident früher als Autoritätsperson wahrgenommen wurde. Das gilt heute nicht mehr, und das ist gut so. Als Gemeindepräsident muss man Menschen aller Ausprägungen mögen, ihnen zuhören und auch mal einstecken können, ohne dass das Folgen hat.

Im Jahr 2016 strebte Oberhelfenschwil eine Fusion mit Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg an, die letztlich am Nein der Lütisburger scheiterte. Wie sehr schmerzte diese Niederlage?

In der Politik muss man mit so etwas umgehen, Niederlagen einstecken können. Mit dem Nein der Bevölkerung war dieses Thema für mich eigentlich abgeschlossen. Und auch wenn sich Lütisburg damals für die Prüfung einer Fusion ausgesprochen hätte, wären die Mehrheitsverhältnisse äusserst knapp gewesen. Unter diesen Voraussetzungen eine Fusion erfolgreich durchzuführen, wäre sehr schwierig geworden. Im Nachhinein gesehen tat diese Niederlage insofern auch nicht weh, als dass wir jetzt die Strukturen im Neckertal haben bereinigen können.

Es heisst, die jetzige Fusion mit Neckertal und Hemberg sei ohnehin die bessere Konstellation als eine Vereinigung mit den zwei Thurtaler Gemeinden. Sind Sie mit dieser Aussage einverstanden?

Hinsichtlich der Bereinigung der politischen Strukturen zur Einheitsgemeinde ist die Vereinigung mit Neckertal und Hemberg ganz sicher die bessere Lösung. Gesellschaftlich und wirtschaftlich orientiert sich die Oberhelfenschwiler Bevölkerung mehrheitlich in Richtung Thurtal. Das waren vor sieben Jahren die wichtigsten Kriterien. Es gibt bei unserer topografischen Lage nicht den Fünfer und das Weggli. Ich trauere aber dieser Geschichte keinen Moment nach, weil es richtig ist, was wir jetzt getan haben.

Woran machen Sie diese Überzeugung fest?

Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung aller drei Gemeinden hat von Anfang an am gleichen Strick gezogen. Wenn man dann mit gut 75 Prozent Ja-Stimmen im Rücken gemeinsam diesen Weg gehen kann, ist es das Beste, was einem Gemeinderat passieren kann. Wir haben im Prozess die Bevölkerung intensiv miteinbezogen und haben immer wieder transparent informiert. Zudem haben wir auf die Stimmen und Meinungen gehört und diese berücksichtigt. Wir sind zusammengewachsen und freuen uns jetzt auf die gemeinsame Zukunft.

Was konkret macht für Sie bei der Fusion mit Neckertal und Hemberg mehr Sinn als damals bei derjenigen mit Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg?

Wir in Oberhelfenschwil haben schon immer gesagt, dass wir eine Neckertaler Gemeinde sind. Organisatorisch, beispielsweise in Teilen der Verwaltung, in der Feuerwehr, der Spitex oder auch im Bereich Altersheime, waren wir schon seit längerem mit Neckertal und zum Teil auch mit Hemberg verbunden. Dass wir jetzt diese Strukturen endgültig zusammenlegen, ist nur die logische Folge und von der Effizienz her sicher auch richtig. Zudem war die Bildung einer Einheitsgemeinde nur in dieser Konstellation möglich, da wir mit der Schule Neckertal seit vielen Jahren Gemeindegrenzen übergreifend unterwegs waren.

Worauf blicken Sie in den 14 Jahren als Gemeindepräsident gerne zurück?

Im Vordergrund steht der nun abgeschlossene Fusionsprozess, denn das ist eine Erfahrung, die man nur einmal im Leben machen darf. Insbesondere die Zusammenarbeit der drei Gemeinderäte, die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und die Arbeit im Konstituierungsrat haben positive Spuren hinterlassen. Ich durfte zudem während meiner ganzen Amtszeit auf ein vorbehaltlos bürgernahes und flexibles Verwaltungsteam zählen. Diese Unterstützung hat mir vieles vereinfacht und die Bevölkerung hat diese Bürgernähe immer geschätzt.

Gab es während Ihrer Amtszeit auch schwierige Momente?

Was mich lange beschäftigt hat, ist der Hausbrand, der ziemlich genau vor einem Jahr passierte, als zwei Jugendliche auf einen Schlag zu Vollwaisen wurden. Woran ich politisch lange zu beissen hatte, war das Nein der Bevölkerung zum Naturpark Neckertal. Es wäre ein fantastisches Projekt gewesen. Auch ausserhalb des Tals sorgte dieser Entscheid für Überraschung und Kopfschütteln.

Was machte Ihnen daran so zu schaffen?

Wir haben bereits vor 20 Jahren darüber diskutiert, wie wir das Neckertal vorwärtsbringen können. Dann hätten wir die Chance mit dem Naturpark gehabt, haben diese Gelegenheit aber fahrlässig vertan. Und heute? Heute sind wir wieder genau gleich weit wie vor 20 Jahren und diskutieren über die gleichen Fragen. Der Unterschied zu damals, als wir den Naturpark abgelehnt haben, ist einfach, dass wir heute alles selbst bezahlen müssten und nicht mehr mit Zuschüssen von Bund und Kanton rechnen könnten.

Was werden Sie nun mit Ihrer freien Zeit anstellen, haben Sie bereits Pläne?

Zuerst würde ich gerne auf Reisen gehen. Zu zweit planen wir mit den Bikes und Zelten eine Tour. Fix ist aber noch nichts.

Ihr Büro ist bereits geräumt – gibt es etwas, vielleicht einen Gegenstand, den Sie als Erinnerung an Ihre Zeit als Oberhelfenschwiler Gemeindepräsident mit nach Hause genommen haben?

Ich habe ausser meinen privaten Bildern gar nichts mitgenommen. Es war eine sehr schöne und lehrreiche Zeit, die ich nicht missen möchte, aber jetzt habe ich einen Strich gemacht und damit abgeschlossen. Ich freue mich jetzt auf Neues.

