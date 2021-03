Interview Wirtschaftlich effizient und ökologisch sinnvoll: Warum es für den ZAB eine Option ist, das Wiler Fernwärmenetz zu betreiben und zu bauen Trotz Skepsis des Stadtparlaments möchte Claudio Bianculli, Geschäftsleiter ZAB, die Wiler von den Vorzügen der Fernwärme überzeugen. Beat Lanzendorfer 06.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der ZAB verfügt gemäss Geschäftsleiter Claudio Bianculli über genügend Kapazitäten, um auch die Stadt Wil mit Fernwärme zu versorgen.

Bild: Beat Lanzendorfer

Nach anfänglichem Optimismus ist die Stadt Wil von seinem Vorhaben abgerückt, auf Fernwärme zu setzen. Vielmehr steht zurzeit die Realisierung eines eigenen Holzheizkraftwerkes im Raum. Als einer der ablehnenden Gründe wird die unsichere Wirtschaftlichkeit einer Fernwärmeleitung ab dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) nach Wil erwähnt. Teilen Sie diese Meinung?

Claudio Bianculli: Ein Fernwärmenetz ist ein Generationenprojekt. Vor diesem Hintergrund hat der ZAB das Wärmenetz Wil, wie in der Vergangenheit auch das Wärmenetz Bazenheid-Kirchberg, betreffend Wirtschaftlichkeit überprüft. Beim Wärmenetz Wil gehen wir von einem Jahreswärmebedarf von 60'000 bis 70'000 MWh aus. Mit dieser Energiemenge, einer für ein Wärmenetz angemessenen Abschreibungsdauer von 35 bis 40 Jahren und einem Endkundenpreis von rund 10,7 Rappen pro kWh, kann auch das Netz Wil kostendeckend betrieben werden.

Trotzdem wird das Projekt in Wil weiterhin kritisch beäugt. Die ablehnende Haltung wird unter anderem auch mit den nur ungenügend vorhandenen Grossverbrauchern erklärt. Wie ist Ihre Einschätzung?

Der ZAB hat, Stand heute, zu wenig Kenntnisse über die potenzielle Kundenstruktur. Bei den Berechnungen geht der ZAB aber weiterhin in der Summe von den erwähnten 60'000 bis 70'000 MWh pro Jahr aus. Dies wurde durch Studien mehrfach bestätigt. Diese Menge würde wie bereits erwähnt genügen, das Netz Wil kostendeckend zu betreiben. Mit ausschlaggebend bei diesem Punkt ist die Tatsache, dass auch die Grossverbraucher künftig die fossilen Energieträger wie etwa Gas und Öl ersetzen müssen, was den momentanen politischen Bestrebungen entspricht.

Claudio Bianculli, Geschäftsleiter ZAB. Bild: Beat Lanzendorfer

Wil meint zudem, weitere Grossverbraucher kämen auch deshalb nicht in Frage, weil die technischen Voraussetzungen, die sie benötigen, nicht geschaffen werden könnten. Ist die ZAB dazu nicht in der Lage?

In Bazenheid versorgt der ZAB die Micarna, die TMF, die Suttero AG und den Schlachthof auf einem höheren Temperaturniveau als die Haushaltungen. Technisch ist der ZAB somit in der Lage, auch diese Bedürfnisse abzudecken. Ob dies für das Netz Wil auch eine Option sein kann, müsste geprüft werden.

Weiter wird bemängelt, dass die lange Fernwärmeleitung zu einem Wärmeverlust führe. Ist dem so?

Jedes Wärmenetz, ob Nah- beziehungsweise Fernwärmenetz, hat grundsätzlich Wärmeverluste. Beim geplanten Wärmenetz Wil wäre vorgesehen, sowohl die grosse Versorgungsleitung als auch die Feinerschliessungsleitungen mit Doppelrohren auszuführen. Dies entspricht dem heutigen Stand der Technik. Damit können auch die Wärmeverluste tief gehalten werden. In der Wirtschaftlichkeitsrechnung sind diese bereits eingerechnet.

Eine ablehnende Haltung gegenüber der Fernwärme zeigt auch Bauingenieur Markus Hilber (diese Zeitung berichtete). Vielmehr schlägt er vor, auf neue Technologien zu setzen. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Zu dieser persönlichen Einzelmeinung von Markus Hilber möchte ich mich nicht im Detail äussern. Tatsache ist, dass die verschiedenen Studien zu anderen Ergebnissen kamen. Darüber hinaus ist es aktuell so, dass alle grösseren Wärmenetze sukzessive ausgebaut werden. Beispiele sind etwa Buchs, Weinfelden, das Linthgebiet, St.Gallen, Winterthur oder Zürich. Auch daraus kann man ableiten, dass ein Fernwärmenetz eine nachhaltige Wärmeversorgungsform ist.

Aber was sagen Sie zu seiner Forderung, vermehrt auf neue Technologien zu setzen?

In Bazenheid werden, ergänzend zum Ausbau der Wärmenetze, bereits alternative Energieproduktionsformen geprüft. Aktuell werden beispielsweise die Rahmenbedingungen für die Integration der Power-to-Gas-Technologie mit der Produktion von Wasserstoff unter die Lupe genommen. Der Wasserstoff könnte künftig beispielsweise als Treibstoff für die Kehrichtfahrzeuge eingesetzt werden. Wir sind also durchaus offen für neue Technologien.

Das hätte dann aber zur Folge, dass sich das Absatzpotenzial von Fernwärme verringern würde.

Das Absatzpotenzial eines Wärmenetzes wird sich künftig mit Sicherheit verändern. Einerseits ist damit zu rechnen, dass der Wärmebedarf pro Wohneinheit tendenziell abnehmen wird. Gleichzeitig nehmen die Bevölkerung und die Wohneinheiten zu. Darüber hinaus schreibt die Raumplanungsgesetzgebung eine Verdichtung des Siedlungsraums vor. Diese gegenläufige Entwicklung wird dazu führen, dass der gesamte Wärmebedarf bezogen auf einen verdichteten Siedlungsraum mit Fernwärmeversorgung in der Summe kaum wesentlich abnehmen wird.

Die Menge an Kehricht nehme ebenfalls ab, was es der ZAB erschwere, den zur Produktion von Fernwärme benötigten Kehricht zur Verfügung zu haben.

Beim ZAB wird aktuell das Projekt «Optimierung Energiepark Bazenheid» umgesetzt. Verbunden mit diesem Projekt wird die Effizienz und die saisonale Flexibilität der Energieproduktion wesentlich erhöht. Ab Ende 2021 ist der ZAB in der Lage, pro Jahr bis zu 450'000 MWh Energie in Form von Dampf zu produzieren. Der Wärmebedarf der Stadt Wil liegt wie erwähnt bei 60'000 bis 70'000 MWh/Jahr, der Wärmebedarf der Fernwärme Bazenheid-Kirchberg im Endausbau bei rund 20'000 MWh und der Wärmebedarf der Industrie in Bazenheid bei rund 50'000 MWh pro Jahr. In der Summe steht ein Gesamtwärmebedarf von rund 130'000 bis 140'000 MWh einem Produktionspotenzial von 450'000 MWh gegenüber. Oder anders gesagt: Die Menge der Abfälle kann um 70 Prozent abnehmen und die Versorgungssicherheit ist immer noch sichergestellt.

Trotz ablehnender Haltung seitens des Wiler Stadtparlaments. Welche Argumente liefern Sie den Gegnern von Fernwärme, um in Wil trotzdem ein Fernwärmenetz zu realisieren?

Der grosse Vorteil eines Wärmenetzes ist die Tatsache, dass nur an einem Ort Energie produziert wird und Tausende Kunden sich daran anschliessen können. Dies ist wirtschaftlich effizient und ökologisch sinnvoll, in der Summe somit nachhaltig. Die Infrastruktur zur Wärmeproduktion ist bereits vor den Toren der Stadt Wil und muss nicht neu gebaut werden.

Der ZAB hat an seiner Delegiertenversammlung im letzten November davon gesprochen, die Kosten der Fernwärmeleitung zu übernehmen und das Leitungsnetz selber zu betreiben. Hat diese Aussage weiterhin Gültigkeit?

An der Versammlung Ende November 2020 des ZAB sind den Delegierten verschiedene Organisationsmodelle vorgestellt worden. Dabei können Wärmeproduzent und Netzbetreiber – wie beim Wärmenetz Bazenheid-Kirchberg – zwei unterschiedliche Organisationen sein oder sie könnten sich für den Netzbetrieb auch zu einer separaten Gesellschaft zusammenschliessen. Der ZAB kann sich jedoch auch vorstellen, sowohl die Wärmeerzeugung wie auch neu das Netz der Fernwärme Wil selber zu finanzieren, sprich zu bauen und zu betreiben. Dieses Angebot hat weiterhin Gültigkeit und ist dem Stadtrat Wil im Januar 2021 bestätigt worden. Der ZAB ist völlig offen für verschiedene Organisationsformen.

Gemäss Ihrer Darstellung wäre es eine Option, dass der ZAB das Netz baut und auch betreibt. Die Stadt Wil würde dadurch finanziell kein Risiko eingehen. Ist das so?

Ich kann bestätigen, dass es für den ZAB eine Option ist, das Netz zu bauen und zu betreiben. Bei einem Projekt in dieser Dimension muss immer eine Gesamtabwägung gemacht werden. Im Rahmen dieser beurteilt der ZAB dieses Projekt als Chance für die Region.

Glauben Sie noch an einen Meinungsumschwung oder ist das Thema Fernwärme in Wil schon definitiv vom Tisch?

Aus Sicht des ZAB ist das Thema Fernwärme Wil keineswegs vom Tisch. Wenn ein gemeinsamer Wille besteht, dann kann dieses Leuchtturmprojekt für die Region weiterhin realisiert werden. Das Projekt wurde vorerst sistiert, um Alternativen wie etwa das Holzheizkraftwerk zu prüfen. Dies ist völlig legitim.

Ist schon absehbar, wann das Thema «Fernwärme für Wil ab ZAB» wieder aufgegriffen wird?

Der ZAB-Verwaltungsrat geht davon aus, dass dieses Thema vor den Sommerferien wieder aufgegriffen wird.