Nachbarschaftshilfe durch Zeitgut Toggenburg

Interview «Ich hoffe, dass die alten Werte zurückgeholt werden»: Brigitte Schröder hilft anderen und ladet ihr Guthaben auf – mit Zeit Brigitte Schröder aus Wattwil engagiert sich für ihre Nachbarin, welche sie über Zeitgut Toggenburg kennengelernt hat. Im Interview erzählt sie, was das Besondere an der Organisation ist und weshalb Nachbarschaftshilfe für sie wichtig ist. Sara Stojcic 14.08.2021, 05.00 Uhr

Brigitte Schröder hilft ihrer Nachbarin Maria Schalekamp beim Einkaufen – und trinkt ab und an einen Kaffee mit ihr. Bild: PD

Ein Tandem der Organisation Zeitgut Toggenburg besteht aus der 62-jährigen Brigitte Schröder und der 85-jährigen Maria Schalekamp. Schröder engagiert sich, indem sie einmal wöchentlich mit ihrer Nachbarin einkaufen geht und sie danach zusammen bei einem gemütlichen Schwatz Kaffee trinken.

Seit wann engagieren Sie sich mit Freiwilligeneinsätzen für Ihre Nachbarn?

Brigitte Schröder: Das war im ersten Corona-Lockdown. Damals gab es die Aktion «Toggenburg hilft!», welche unter anderem von Zeitgut Toggenburg aufgrund der erschwerten Bedingungen für Risikogruppen während der Pandemie ins Leben gerufen worden ist. Danach habe ich bei Zeitgut Toggenburg weitergemacht. Die Anmeldung kostet 100 Franken. Man bekommt sie jedoch zurück, sobald man aussteigt.

Und wieso machen Sie bei Zeitgut Toggenburg mit?

Bei dieser Organisation fand ich den Gedanken interessant, die eingesetzte Zeit später einmal wieder zurückzubekommen. Da ich keine Kinder habe, welche mich im hohen Alter unterstützen können, kann ich mein gesammeltes Zeitguthaben für Dinge wie Fensterputzen oder Einkaufen verwenden. Ich hoffe, dass die Organisation noch besteht, wenn es dazu kommt.

Wie viele Stunden haben Sie auf Ihrem Guthaben?

Auswendig weiss ich es nicht genau. Die Buchhaltung dazu führt Silvia Frick, Beraterin bei Zeitgut Toggenburg. Meine geleisteten Stunden halte ich in einem Protokoll fest. Dort notiere ich, wie viel Zeit ich pro Einheit investiert habe und welche Art von Hilfe ich geleistet habe. Das Tandem unterschreibt das Ganze und ich leite es an Frick weiter. So fliessen die Stunden in mein Zeitguthaben.

Die Organisation ist relativ jung und momentan noch im Aufbau. Was heisst das für das Konzept von Zeitgut Toggenburg?

Den jetzigen Nehmenden wird geholfen, ohne dass sie selbst Leistungen erbringen mussten. Das Ziel ist es jedoch, dass die jetzigen Gebenden später zu Nehmenden werden.

Wie sind Sie zu Ihrem Tandem gekommen?

Ich konnte bei der Bewerbung angeben, welche Art von Unterstützung ich leisten kann und will. Dies wurde in eine Datenbank eingetragen. Das Tandem wiederum gibt an, welche Art von Hilfe es braucht. Silvia Frick sucht in der Datenbank nach der passenden Person. Danach kommt es zu einem Gespräch zu dritt. So habe ich mein Tandem kennengelernt, die 85-jährige Maria Schalekamp.

Wie sehen Ihre Einsätze aus?

Ich treffe mich einmal wöchentlich mit meinem Tandem und wir gehen zusammen einkaufen. Da ich ein Auto besitze, ist das sehr hilfreich. Wenn sie nicht «zwäg» ist, mache ich die Besorgungen auch mal alleine. Mittlerweile weiss ich ja ungefähr, was sie braucht. Nach dem Einkaufen gehe ich ab und an auf einen Kaffee vorbei. Die Einsätze können aber sehr individuell sein. Beispielsweise wären auch monatliche Ausflüge möglich – das Pensum können dabei die Tandems untereinander abmachen.

Wieso setzen Sie sich für Nachbarschaftshilfe ein?

Früher war es üblich, dass sich Nachbarn untereinander geholfen haben. In der heutigen Zeit passiert das leider selten. Trotzdem gibt es Menschen, die zwar Hilfe brauchen, jedoch sich nicht getrauen, danach zu fragen. Deshalb hoffe ich, dass die alten Werte zurückgeholt werden und die Menschen nicht nur auf sich schauen. Es bringt ja auch Gutes für die Helfenden: Ich habe zum Beispiel heute noch Kontakt mit einer Nachbarin, die ich durch «Toggenburg hilft!» zu Beginn der Pandemie kennengelernt habe.