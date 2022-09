Imelda Stadler nach ihrem Rücktritt als Kantonsrätin im Interview

Interview «Ich glaube, dass der Kantonsrat mich gehört hat»: Die Lütisburgerin Imelda Stadler blickt auf Ihre Parlamentskarriere zurück Nach 16 Jahren tritt Imelda Stadler auf Ende der September-Session aus dem Parlament zurück. Der Region bleibt die FDP-Politikerin als Gemeindepräsidentin weiterhin erhalten. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 20.09.2022, 15.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die abtretende Kantonsrätin Imelda Stadler an der Septembersession des St.Galler Kantonsrates im Regierungsgebäude in St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Die Lütisburger FDP-Vertreterin Imelda Stadler ist eines der erfahrensten Mitglieder des Kantonsrats. Sie war unter anderem ein Jahr lang Kantonsratsvizepräsidentin und -präsidentin und arbeitete in rund 40 Kommissionen mit. Am Montag gab sie ihren Rücktritt per Ende Session am Mittwoch bekannt. In der Erklärung nennt sie die Vielfalt der Geschäfte als Bereicherung und lobt den respektvollen Umgang im Parlament.

Was werden Sie mit der freien Zeit tun, die Sie durch den Rücktritt erhalten?

Imelda Stadler: Ich möchte mehr Freizeit für die Familie, für die sechs Enkelkinder und für mich haben. Ich habe immer neben dem Beruf viel gemacht. Zum Beispiel mit dem Kantonsrat und mit Freiwilligenarbeit. Zudem habe ich einen würdigen Nachfolger. Schliesslich finde ich es extrem wichtig, dass auch Junge im Kantonsrat sind. Sie bringen andere Sichtweisen.

Ruben Schuler rückt nach Mit seinen 27 Jahren wird Ruben Schuler neu das jüngste Mitglied des 120-köpfigen St.Galler Parlaments sein, hält die FDP Toggenburg in einer aktuellen Medienmitteilung fest. Schuler ist trotz jungen Alters politisch kein unbeschriebenes Blatt. Seit 2018 präsidiert er die FDP Mosnang und seit diesem Jahr die FDP Toggenburg – bis 2019 stand er deren Jungpartei vor. Der Mosliger ist zudem im Komitee für echte flankierende Massnahmen (Keflam) engagiert und zeichnete 2019 gemeinsam mit Esther Meier und Ivan Louis verantwortlich für die erfolgreiche Abstimmungskampagne zum Campus Wattwil. Schuler ist Jurist, hat an der Universität St.Gallen Rechtswissenschaften studiert und kürzlich mit den Arbeiten an seiner Doktorschrift begonnen. (pd)

Was war für Sie der Höhepunkt in Ihrer Tätigkeit als Kantonsrätin?

Das war sicher das Präsidialjahr 2018/2019. Ich erhielt extrem viele Einladungen und konnte den Kanton im Innern und nach aussen vertreten. Gefreut haben mich auch die zahlreichen Kontakte mit der Kantonsbevölkerung.

Und was war der Tiefpunkt?

Dass der Kredit fürs Klanghaus in Wildhaus 2016 im ersten Anlauf scheiterte, weil er in der Schlussabstimmung das qualifizierte Mehr nicht erreichte. Ich war in der vorberatenden Kommission und Stimmenzählerin. Ich sehe das Bild noch vor mir. Alle Befürworter waren konsterniert. Erfolge überwogen aber über die Jahre. Ich nenne nur die beiden Umfahrungen von Bütschwil und Wattwil, für die ich mich stark eingesetzt habe.

Wie hat sich die Politik im Kantonsrat seit 2007 verändert?

Die ganze Elektronik hat den Ratsbetrieb stark verändert. Es gibt weniger Papier. Aber auch die Menschen wechseln immer wieder. Das macht es spannend.

Was sollte man an den Abläufen im Kantonsrat ändern, und weshalb?

«Man könnte das gleiche Anliegen häufig auch mit einem E-Mail erledigen», sagt Imelda Stadler. Bild: Benjamin Manser

Man sollte die persönlichen Vorstösse pro Person oder pro Fraktion beschränken, damit es weniger Vorstösse gibt. Vorstösse beschäftigen die Regierung und die Verwaltung, obwohl man das gleiche Anliegen auch häufig mit einem E-Mail erledigen könnte. Aber dann kommt man nicht in die Medien.

Sie haben in 16 Jahren im Parlament zehn Vorstösse eingereicht, davon fünf zu Bildungsthemen. Liegt Ihnen die Bildung besonders am Herzen?

Ja, das tut sie, denn ich war über 20 Jahre lang Lehrerin. Zwei Töchter sind Lehrerinnen. Ich habe mich aber auch mit Bauvorlagen befasst. Und 2020 habe ich eine Motion für eine zeitgemässe Sport- und Bewegungsförderung eingereicht. Die Gesetzesvorlage der Regierung kommt leider erst nach meiner Zeit im Kantonsrat zur Beratung.

Wo sehen Sie die brennendsten Probleme der St.Galler Schulen und was sollte man unternehmen, um Abhilfe zu schaffen?

Der Lehrermangel ist ein wichtiges Problem, aber das ist eine Wellenbewegung. Ein anderes Problem besteht darin, dass Schülerinnen und Schüler immer mehr Bezugspersonen haben. Das hängt damit zusammen, dass immer mehr Lehrkräfte Teilzeit arbeiten. Ich bin auch für die Förderung der Teilzeitarbeit, weil das in erster Linie den Frauen zugutekommt. Man sollte aber mindestens ein 40 bis 50 Prozent-Pensum verlangen, wie das in Genf geschieht. Dort gibt es keine Probleme wegen zu vieler Bezugspersonen und Lehrermangel.

Sie sind nicht als Vielrednerin aufgefallen, aber Sie waren Mitglied von fast 40 vorberatenden Kommissionen. Ist das Ausdruck einer Strategie?

Ja, das ist es. Wenn man wiederholt, was Vorredner schon gesagt haben, kostet das nur Zeit. Die Zeit ist rar im Kantonsrat. Ich glaube aber, dass der Kantonsrat mich «gehört» hat.

Mit Ihrem Rücktritt verlieren die FDP-Frauen ein Mandat zu Gunsten der Männer. War das kein Grund, als Kantonsrätin weiterzumachen?

Nein. Im Toggenburg rückte für Kilian Looser eine Frau nach. Jetzt übernimmt ein Mann meinen Sitz im Parlament. Die FDP Toggenburg ist seit langem im Kantonsrat durch Frauen und Männer vertreten.

Bedeutet der Rücktritt als Kantonsrätin auch, dass Sie bei den nächsten Wahlen nicht wieder als Gemeindepräsidentin kandidieren?

Imelda Stadler, abtretende Kantonsrätin (FDP) und Gemeindepräsidentin von Lütisburg. Bild: Benjamin Manser

Ich will nicht alle Engagements aufs Mal beenden. Als Gemeindepräsidentin bin ich für eine Legislatur gewählt. Wenn die Fusion mit Bütschwil-Ganterschwil zu Stande kommt, was ich hoffe, werde ich als Gemeindepräsidentin weitermachen, weil es nicht gut wäre, wenn zwei «Neue» als Gemeindepräsidenten diesen Prozess verantworten.

Wie steht es mit Ihren Ämtern bei kantonalen Organisationen, etwa den St.Galler Sportverbänden und dem Regionalen Leistungs-Zentrum (RLZO) Ostschweiz?

Ich bleibe noch in der Sport- und in der Sport-Toto-Kommission des Kantons. Beim RLZO präsidiere ich die Stiftung, die als Besitzerin für das Gebäude zuständig ist und die schuldenfrei ist. Den Betrieb verantwortet der gleichnamige Verein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen