Interview «Wenn ich in die Top 6 laufe, darf ich sicherlich zufrieden sein»: Die Leichtathletin Chiara Scherrer vor der EM in München 46 Sportlerinnen und Sportler hat Swiss Athletics für die Leichtathletik-EM von dieser Woche in München selektiert. Mit dabei ist die 26-jährige Bütschwilerin Chiara Scherrer. Sie strebt über 3000 Meter Steeple einen Spitzenplatz an. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 15.08.2022, 11.40 Uhr

Chiara Scherrer bei ihrem Vorlauf an den Weltmeisterschaften im Juli in Eugene (USA), bei dem sie die Finalteilnahme knapp verpasste. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Im Gespräch blickt Chiara Scherrer auf die WM von Mitte Juli in den USA zurück und wagt eine Prognose für die europäischen Titelkämpfe, die vom 15. bis 21. August in München stattfinden. Für sie gilt es ab dem 18. August ernst.

Wie haben Sie die Zeit nach der WM in Eugene verbracht?

Chiara Scherrer: Ich war die letzten drei Wochen wieder zu Hause, zuerst habe ich mich etwas von der WM erholt. Danach habe ich wieder gearbeitet und mein Training aufgenommen.

Wie fühlen Sie sich zurzeit?

Aktuell bin ich etwas müde vom harten Trainingsblock von den vergangenen zwei Wochen, aber sehr freudig und motiviert für die EM.

Hat sich die Enttäuschung über die in den USA verpasste Finalqualifikation über 3000 Meter Steeple schon etwas gelegt?

Ja. Der Frust war nur wenige Tage da, danach konnte ich es positiver sehen und habe meinen Fokus auf die anstehende EM gelegt.

Trotz verpasster Finalqualifikation. Was nehmen Sie an Positivem mit von der Reise in die USA?

Chiara Scherrer, Weltklasseleichtathletin aus Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Es war trotz allem eine coole Reise. Ich konnte die Zeit mit den anderen Teammitgliedern geniessen. Oftmals ist dies nicht möglich, weil die Athletinnen und Athleten zu ihrem Wettkampf anreisen und danach wieder nach Hause gehen. Weil der Aufenthalt in den USA etwas länger dauerte, konnte ich viele Kontakte knüpfen, vor allem zu den Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Für mich war es eine schöne Erfahrung auf dem Weg an die EM.

Nun bestreiten Sie am Donnerstag an der EM in München den Vorlauf über 3000 Meter Steeple. Welche Erkenntnisse lassen Sie aus der WM für dieses Rennen einfliessen?

Ich möchte nur Kleinigkeiten für die EM verbessern. Das betrifft etwa ein etwas verändertes Aufwärmen oder Anpassungen im mentalen Bereich. Die gemachten Erfahrungen an der WM sind dabei hilfreich.

Wie wird Ihr Wettkampf ablaufen?

Stand heute gehen am Donnerstag etwa 35 Athletinnen bei zwei Vorläufen an den Start. Die ersten fünf oder sechs dürften sich direkt für den Final am 20. August qualifizieren. Zusätzlich schaffen noch ein paar weitere Läuferinnen durch die Zeit den Sprung in den Final. Die genauen Modalitäten werden jeweils einen Tag vor dem Rennen bekanntgegeben.

Sie gelten nach Ihren starken Leistungen im Frühjahr/Sommer als Medaillenkandidatin. Sind Sie gleicher Meinung?

Mittlerweile wurden noch von mehreren anderen Europäerinnen richtig starke Zeiten gelaufen. Meine Chancen auf eine Medaille sind dadurch etwas kleiner geworden. Wenn mir ein gutes Rennen gelingt und ich alles aus mir herausholen kann und am Ende in den Top 6 lande, darf ich sicherlich auch zufrieden sein.

Eine Medaille wäre zweifellos der grösste Erfolg Ihrer bisherigen Karriere?

Ja, definitiv. Dazu gibt es zu sagen: Das Niveau ist in den vergangenen vier Jahren gestiegen. Bei der letzten EM genügten 9:20:25 Minuten für eine Medaille. Diese Zeit wird in diesem Jahr kaum für Edelmetall ausreichen.

München liegt nicht allzu weit weg von der Schweizer Grenze. Werden Sie von vielen Fans im Stadion unterstützt?

Ja, ich freue mich unglaublich. Meine ganze Familie, ein Teil meiner Verwandtschaft, einige Freunde und unzählige Schweizer Fans werden vor Ort sein. Ich glaube, die EM wird für mich und die anderen Teilnehmenden aus der Schweiz fast zu einem Heimspiel.

Wie geht es nach der EM für Sie weiter?

Nach der EM folgen noch zwei Wettkämpfe, danach lege ich eine Saisonpause ein, bevor ich im Herbst mit dem Aufbau beginne. Hierfür sind einige Trainingslager in Planung. Das ist zurzeit aber noch ganz weit weg, momentan konzentriere ich mich komplett auf die EM.

