Die Neckertaler Gemeindepräsidentin Vreni Wild geht in Pension

Interview «Ich freue mich auf den Neuanfang»: Vreni Wild einigte als Gemeindepräsidentin das Neckertal – jetzt geht sie in Pension Zuerst in St.Peterzell, danach in Neckertal amtete Vreni Wild gemeindeübergreifend über 20 Jahre erfolgreich als Gemeindepräsidentin. Erfolge und Niederlagen lagen auch in ihrer Zeit als FDP-Kantonsrätin manchmal nahe beieinander. Jetzt geht sie in den Ruhestand Urs M. Hemm 15.12.2022, 05.00 Uhr

Vreni Wild, Gemeindepräsidentin Neckertal, verabschiedet sich in den Ruhestand. Bild: Urs M. Hemm

Sie machen einen gelösten Eindruck. Freuen Sie sich auf den Ruhestand?

Ja, das tue ich. Denn jetzt merke ich langsam die Erleichterung. Anfangs, als der neue Gemeinderat gewählt worden war, fühlte ich mich ein wenig fehl am Platz, in gewissem Sinne nur noch geduldet, weil alle anderen vorwärtsmachten und ich nicht mehr in die Entscheidungsprozesse involviert war. Jetzt aber, wo ich mehr und mehr alles habe aufräumen und abschliessen können, freue ich mich sehr auf den Neuanfang.

Fühlen Sie diese Erleichterung bereits im Alltag?

Als ich kürzlich mit meinem Mann einen Spaziergang durchs Dorf machte, wurde mir bewusst, welche Verantwortung ich habe abgeben können. Denn, wenn ich jetzt in der Gemeinde etwas sehe, das beispielsweise nicht so hätte gebaut werden dürfen, muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen. Über solche Dinge müssen sich jetzt andere den Kopf zerbrechen.

Die Fusion zur vereinigten Gemeinde Neckertal ist die zweite, die Sie in Ihrer Funktion als Gemeindepräsidentin vorangetrieben haben. Hätte es Sie nicht gereizt, auch diese neue Gemeinde in die Zukunft zu führen?

Es wäre durchaus eine reizvolle Herausforderung gewesen. Denn nach all den Vorbereitungsarbeiten sind die Umsetzung und der weitere Gestaltungsprozess sehr spannende Aufgaben. Aber nach so vielen Jahren im Amt und mit meinem Alter habe ich mit meinem Rückzug aus der Politik die richtige Entscheidung getroffen.

Inwiefern hat sich der Fusionsprozess der Gemeinden St.Peterzell, Brunnadern und Mogelsberg im Jahr 2009 zur aktuellen Fusion von Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil unterschieden?

Bei meiner ersten Fusion haben wir drei Gemeindepräsidenten, also Hans Bütikofer, Adolf Fäh und ich, viel mehr selber vorbereiten müssen. Damals waren allerdings von der Fusion nur die politischen und nicht die Schulgemeinden betroffen. Vom Verfahren her aber waren die Bedingungen und Vorgaben des Kantons genau die gleichen.

War bereits damals eine Fusion aller fünf Neckertaler Gemeinde ein Thema?

Mit dieser zweiten Fusion verwirklicht sich tatsächlich eine Vision, die wir seit 1999 verfolgen. Damals – ich war noch Gemeinderätin von St.Peterzell – feierten wir das Fest Neckertal 2000. Im Rahmen dieses Festes sollten wir Themen definieren, die über die Jahrtausendwende hinaus verfolgt werden sollten. Übrig geblieben sind schliesslich das Landschaftskonzept Neckertal, das Projekt «Ereignis Probstei» sowie die Vision, dass aus den fünf Neckertaler Gemeinden eine wird. Das habe ich jetzt noch verwirklichen dürfen. Jetzt endlich ist das Neckertal eine Kraft, hat eine Stimme.

Nach der Fusion wird die vereinigte Gemeinde Neckertal flächen- und bevölkerungsmässig gesehen zu den grösseren Gemeinden des Kantons gehören. Wird sie dadurch auch an Einfluss gewinnen?

Bereits nach der ersten Fusion hatte ich das Gefühl, dass wir mehr wahrgenommen werden. Einerseits hatten wir vorher zwar fünf Stimmen. Andererseits wird diese eine Stimme, die wir jetzt haben, mehr gehört werden. Zudem hat uns die Fusion gleich dreier Gemeinden beim Kanton Respekt eingebracht. Denn solch ambitionierte Fusionsvorhaben gelingen im Kanton nur selten.

Wird die neue Gemeinde wegen Ihrer Grösse für die Ansiedlung von Unternehmen attraktiver sein?

Nein, das wird überhaupt keinen Einfluss haben. Wir haben uns innerhalb der Region Toggenburg einmal darauf geeinigt, wo die wirtschaftlichen Zentren sein sollen. Das ist hauptsächlich die Achse Bütschwil-Wattwil-Ebnat-Kappel – alles Gebiete, die für Neuansiedlungen geeignet sind. Dazu gehört das Neckertal nun einmal schon wegen der geografischen Voraussetzungen nicht. Im Neckertal ist wichtig, dass bereits ortsansässige Unternehmen ihren Betrieb erweitern können oder bestehender Gewerberaum neu genutzt werden kann. Für grosse Neuansiedlungen mit vielen Arbeitsplätzen haben wir schlicht keine verfügbaren Flächen.

Von 2001 bis 2008 waren Sie Gemeindepräsidentin von St.Peterzell, danach standen Sie der vereinigten Gemeinde Neckertal vor. Spielt die Grösse einer Gemeinde bei deren Leitung eine Rolle oder gleichen sich die Problemstellungen?

Die Problemstellungen sind grundsätzlich die gleichen. Der Unterschied liegt aber darin, dass ich mich in St.Peterzell mit dem Dorf St.Peterzell um die Bedürfnisse eines Zentrums zu kümmern hatte. Die Gemeinde Neckertal hingegen verfügte nicht über ein Zentrum, sondern mit Wald, St.Peterzell, Dicken, Brunnadern, Nassen, Hoffeld, Ebersol und Mogelsberg gleich über mehrere über das gesamte Gemeindegebiet verteilte Zentren, die nach Beachtung verlangten.

Wo lagen speziell hier die Herausforderungen?

Einer einheitlichen Linie zu folgen oder eine allumfassende Strategie umzusetzen, ist in einer solchen Konstellation schwierig, da jedes Dorf eigene Bedürfnisse hat. Weil jedoch fast alle Dörfer über eine ausgeprägte Kultur verfügen und ein lebendiges und starkes Vereinsleben haben, hat es immer gut funktioniert. Diese Stärke der einzelnen Dörfer ist meiner Meinung auch der Hauptgrund dafür, dass beide Fusionen erfolgreich Bestand haben. Denn wir konnten der Bevölkerung klar verständlich machen, dass sie ihre eigene Identität auch in einem grösseren Gemeindegebilde nicht verlieren werden.

Neben Ihrem Amt als Gemeindepräsidentin sassen Sie zwischen 2004 und 2016 für die Toggenburger FDP im St.Galler Kantonsrat. Kann man als Kantonsrätin tatsächlich die Geschicke seiner Region beeinflussen?

Ja, definitiv. Denn ich war Mitglied der Arbeitsgruppe, die den neuen Finanzausgleich ausgearbeitet hat und war bei der Entscheidung über die Verwendung der Goldmillionen mit dabei, infolge derer wir Geld für Gemeindefusionen bereitstellten. Zudem war ich bei der Erarbeitung des neuen Gemeindevereinigungsgesetzes dabei und arbeitete an der Neufassung des Planungs- und Baugesetzes mit. Dies waren alles Geschäfte, die sich am Ende auf die Entwicklung von Regionen wie das Toggenburg ausgewirkt haben.

Konnten Sie es beeinflussen, bei welchen Kommissionen Sie mitwirkten?

Ich schaute natürlich drauf, dass ich dort mitmachen konnte, wo ich für das Toggenburg oder die Gemeinden etwas bewirken konnte. Um aber für anstehende Geschäfte in die entsprechende Kommission zu kommen, muss man sich jeweils innerhalb der Fraktion anmelden. Ausschlaggebend ist am Ende die fachliche Kompetenz, die man für ein Thema mitbringt.

Welches Geschäft werten Sie als Ihren grössten Erfolg, den Sie als Kantonsrätin fürs Toggenburg verbuchen konnten?

Das war die Standesinitiative «einmal Wohnraum – immer Wohnraum», die ich zum Bauen ausserhalb Bauzone habe durchsetzen können. Dort ging es explizit darum, dass bestehende Häuser ausserhalb Bauzone unter einfacheren Bedingungen umgebaut, respektive auch abgerissen und neu gebaut werden können, damit ein moderner Lebensstandard möglich ist.

Mussten Sie in der Pfalz auch Niederlagen einstecken, die Sie bis heute beschäftigen?

Eine interessante Herausforderung wäre noch das Amt als Kantonsratspräsidentin gewesen. Leider bin ich hier fraktionsintern an einer Stimme gescheitert. Dies würde ich eigentlich als einzige Niederlage bezeichnen.

Welche guten Erinnerungen nehmen Sie aus Ihren über 20 Jahren als Gemeindepräsidentin in Ihre Pension mit?

Ganz grundsätzlich schätzte ich immer den Austausch mit der Bevölkerung. Die Arbeit ist sehr vielfältig und ich musste mich mit Themen befassen, mit denen ich mich ansonsten nie beschäftigt hätte. Als Gemeindepräsidentin konnte ich auch direkt etwas in meiner Gemeinde bewirken und Ideen umsetzen. Zudem habe ich in der Zeit auch sehr viel erleben dürfen, die ich als «Normalbürgerin» nicht erlebt hätte.

Können Sie dazu Beispiele nennen?

Ich durfte beispielsweise zusammen mit zwei Kolleginnen an zwei internationalen Bürgermeisterinnen-Treffen teilnehmen. Diesen Frühling wurden wir im Rahmen eines solchen Treffens in Wien vom österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in dessen Palais mit allen Ehren empfangen. Zudem fand im Sommer ein Treffen aller Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen der Schweiz mit Bundesrätin Sommaruga in Bern statt. Das sind schon Erlebnisse, die ich nicht vergessen werde.

Wird der Ruhestand nach dieser langjährigen Karriere für Vreni Wild wirklich ruhig oder haben Sie Pläne?

Es gibt noch Verpflichtungen auf regionaler oder kantonaler Basis, die in der ersten Hälfte 2023 oder in den nächsten zwei Jahren auslaufen. Dann gibt es zwei neue Engagements, die schon ziemlich konkret sind. Im Wesentlichen werde ich aber einfach das tun, worauf ich Lust habe und mir Zeit für die Familie nehmen.

