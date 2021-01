Interview «Ich freue mich auch auf alles, was kommt»: Was zwei langjährige Mitglieder des Gemeinderats Bütschwil-Ganterschwil zu ihrem Abschied sagen Mit Silvia Schweizer und Michael Böhi sind zwei langjährige Amtsträger aus dem Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil auf die letzten Wahlen hin nicht mehr angetreten. Silvia Schweizer gehörte fusionsübegreifend zwölf und Michael Böhi 13 Jahre dem Gremium an. Urs M. Hemm 29.01.2021, 18.01 Uhr

Silvia Schweizer und Michael Böhi haben sich aus dem aktiven politischen Wirken für den Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil zurückgezogen. Bild: Urs M. Hemm

Nach vielen Jahren in Diensten der Gemeinden Bütschwil beziehungsweise Ganterschwil, später Bütschwil-Ganterschwil, sind Sie seit Januar im politischen Ruhestand. Wie fühlen Sie sich?

Silvia Schweizer: Ich fühle mich gut. Nach drei Amtszeiten war es Zeit für mich, aufzuhören. Es ist zwar manchmal noch etwas gewöhnungsbedürftig, dass ich jetzt plötzlich nicht mehr so viele Termine in der Agenda habe. Grundsätzlich ist aber eine gewisse Erleichterung da. Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbringen zu können.

Michael Böhi: Ich konnte meinen politischen Ruhestand bisher noch nicht so richtig geniessen, da ich noch einige Pendenzen abzubauen hatte. Es ist für mich wichtig, eine geregelte Übergabe an meine Nachfolger in den Kommissionen zu gewährleisten. Ansonsten freue ich mich aber auf alles, was kommt. Vor allem freue ich mich als Landwirt darauf, die vielen Stunden, die ich in Sitzungszimmern verbracht habe, wieder draussen in der Natur mit Arbeit oder Freizeitaktivitäten verbringen zu können.

Sie, Michael Böhi, waren neben anderen Mandaten während Ihrer Amtszeit Präsident des Vernetzungsprojektes. Haben Sie einen speziellen Bezug zur Natur?

Böhi: Einen speziellen Bezug zur Natur hat jeder Landwirt, vielleicht unterscheiden sie sich in ihren Auffassungen. Einen Beitrag zur ökologischen Aufwertung, kann jedoch jeder Landwirt leisten. Für eine nachhaltig erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Vernetzungsprojektes, braucht es eine seriöse Vorbereitung und eine konsequente Umsetzung, damit die Massnahme am Ende der Natur auch wirklich dient. Hierzu braucht es Einsatz von Seiten des Landwirts, aber auch Begleitung durch die betreuenden Fachleute.

Sie, Silvia Schweizer, waren Stellvertreterin des Gemeindepräsidenten sowie in diversen Kommissionen, Delegationen und im Verwaltungsrat des Seniorenzentrums Solino aktiv. Welches Engagement entsprach am ehesten ihren persönlichen Neigungen und warum?

Schweizer: Der Einsitz im Verwaltungsrat des Seniorenzentrums Solino ist sehr spannend und bereichernd. Das Mitdenken und Mitgestalten in diesem Gremium haben mir persönlich viel gebracht. Auch die Mitarbeit in der Energiekommission, die ich präsidiert habe, lag mir sehr Herzen. Ich bin zwar im Bereich Energie keine Spezialistin. Aber durch gute Einarbeitung habe ich mir dennoch eine solide Grundlage aufbauen und mit meinen Kommissionskolleginnen und Kollegen einiges erreichen können. Diesbezüglich haben wir uns natürlich sehr über die Zertifizierung als Energiestadt gefreut. Nicht zu vergessen ist das Energieförderprogramm, das wir in Zusammenarbeit mit Energietal Toggenburg und der Energieagentur St.Gallen erfolgreich auf die Beine haben stellen können.

Wie würden Sie zwei sich gegenseitig charakterisieren?

Böhi: Silvia Schweizer ist strukturiert denkend, sehr pflichtbewusst und hat den Gemeinderat mit ihrem breiten Fachwissen enorm unterstützt. Insbesondere bei Entscheidungen, die vertiefte Kenntnisse der Verwaltung erforderten, war sie stets eine grosse Hilfe. Zudem ist sie sehr begeisterungsfähig. Wenn sie einmal Feuer für ein Projekt gepackt hatte, war sie mit Leib und Seele dabei. Zudem habe ich nie erlebt, dass Silvia einmal unvorbereitet zu einer Sitzung erschienen ist. Sie ist also sehr zuverlässig. Dies auch dahingehend, dass sie die Gabe besitzt, den Blick fürs Detail, sowie die Gesamtsicht über Themen zugleich einnehmen zu können.

Schweizer: Michael war sehr nahe an der Bevölkerung dran. Er bekam mit, welche Themen in den Dörfern diskutiert wurden. Er setzte sich auch stets dafür ein, dass die Bevölkerung über die Entscheide und Fortschritte von längerfristigen Projekten informiert wurde. Er kam immer gut vorbereitet an die Sitzungen und hatte sich zu jedem Thema eine fundierte Meinung gebildet. Mit seiner ruhigen und überlegten Art hat er häufig zu guten Lösungen beigetragen.

Böhi: Das stimmt zwar. Dennoch haben wir uns in diesem Sitzungszimmer hitzige Diskussionen geliefert, die am Ende jedoch immer mit einem gemeinsamen Entscheid geendet haben, den wir dann auch so gegen aussen vertraten. Wichtiger finde ich aber, dass – auch wenn wir um die Sache teils heftig gestritten haben – wir uns am Ende immer noch in die Augen sehen konnten und zum gemeinsamen Bier gegangen sind.

Sie, Silvia Schweizer, waren im Zuge des Gemeindevereinigungsprojekts von Bütschwil und Ganterschwil Mitglied des Konstituierungsrates, der die Vereinigung zu vollziehen hatte. Empfanden Sie die Aufgabe als Pflicht oder als Privileg?

Schweizer: Das war eindeutig ein Privileg für mich. Diese Aufgabe, als Mitglied im Konstituierungsrat zu fungieren, war sicherlich auch eine der spannendsten Aufgaben während meiner ganzen Amtszeit. Wir duften sehr vieles für die neue Einheitsgemeinde neu gestalten – sei es das Wappen, die Neuorganisation der Gemeindeverwaltung sowie der Werke und nicht zu vergessen die Inkorporation der beiden Schulgemeinden. Es gab tausend Dinge zu bedenken, damit die neue Gemeinde am 1. Januar 2013 erfolgreich starten konnte.

Was gehörte zu Ihren Höhepunkten während Ihrer 13-jährigen Tätigkeit im Gemeinderat?

Böhi: Zu meinen Highlights gehört sicherlich die Abstimmung, an der die Umfahrung genehmigt wurde. Nachdem ich mit dem gesamten Gemeinderat während Jahren in der Bevölkerung für diese Umfahrung eingesetzt hatte, war die Eröffnung im vergangenen Jahr dann das schönste Geschenk. Eigentlich hatte ich immer gedacht, dass nur Fussball und Viehschauen emotionale Themen sind. Ich musste aber lernen, dass auch das Thema Verkehr hier dazu gehört.

Mussten Sie während Ihrer Amtszeit auch Niederlagen hinnehmen?

Schweizer: Grössere Niederlagen hat es eigentlich keine gegeben. Schade finde ich, dass wir beispielsweise die Diskussionen über die flankierenden Massnahmen nicht zu einem Ende haben bringen können. Ich hoffe sehr, dass es hier bald einmal vorwärts geht.

Böhi: Ähnlich verhält es sich mit dem Hallenbad Bütschwil. Es wäre schön gewesen, wir hätten die Gemeinde Lütisburg mit ins Boot holen können, haben es aber leider nicht geschafft. Das Lütisburg bei diesem Thema anderer Ansicht wie Bütschwil-Ganterschwil ist, ist natürlich legitim, aus der Gesamtsicht ist es aber schade.

Schweizer: Gegen Ende der Legislatur hat uns natürlich Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dies betrifft sowohl die flankierenden Massnahmen als auch das Hallenbad. Bei der Ortsplanung haben wir glücklicherweise den Weg der E-Mitwirkung gefunden, womit sich die Bevölkerung vom Küchentisch aus einbringen kann und das Projekt so weiterentwickelt werden kann. Dieses Instrument sollte auf weitere Themen ausgeweitet werden.

Bütschwil und Ganterschwil haben sich vor acht Jahren zusammengeschlossen und im Neckertal ist ein grösseres Fusionsvorhaben gerade in Planung. Kann Bütschwil-Ganterschwil mittelfristig so weitermachen oder wäre ein weiterer Zusammenschluss, beispielsweise mit Lütisburg oder Lichtensteig, eine mögliche Vision?

Böhi: Wir hatten ja schon einmal diese Vision mit Oberhelfenschwil, welche mir sympathisch gewesen wäre. Dennoch: Unsere Bevölkerungszahl gemessen an der Fläche erlaubt uns eine effiziente Führung der Gemeinde. Wenn man jedoch an die Zukunft denkt, muss man für alles offen sein und darf sich nicht verschliessen. Für eine Fusion muss aber eine Gemeinde vom Willen und vom Charakter her zu uns passen. Am Ende sind wir aber alle Toggenburger.

Schweizer: Bei uns in Ganterschwil gab es vor der Fusion ja auch Ängste, dass das Dorfleben verloren geht. Wir durften aber bald feststellen, dass das keineswegs der Fall ist. Das Dorf- und vor allem das Vereinsleben ist so lebendig wie eh und je. Ich stelle fest, dass die dorfübergreifende Zusammenarbeit in vielen Bereichen gewachsen ist. Insofern sperre ich mich keineswegs gegen eine weitere Fusion. Unsere Gemeinde ist momentan sehr gut aufgestellt. Deshalb glaube ich nicht, dass Bütschwil-Ganterschwil den ersten Schritt machen wird. Den müssten andere tun.