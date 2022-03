Interview mit Volley-Toggenburg-Trainer Marcel Erni.

Interview «Ich bin extrem überrascht und habe das so schnell nicht erwartet»: Trainer Marcel Erni nach dem Erfolg in den Playouts und zum Ligaerhalt von Volley Toggenburg Die Wattwiler Volleyballerinnen haben sich in den Playouts gegen Val-de-Travers auf dem schnellstmöglichen Weg gerettet. Nun blickt Trainer Marcel Erni zum einen zurück. Zum anderen hofft er, dass dem Team die drei Ausländerinnen erhalten bleiben. Beat Lanzendorfer 06.03.2022, 05.00 Uhr

Die Spielerinnen von Volley Toggenburg haben in den Playouts die Anweisungen von Trainer Marcel Erni gut umgesetzt und gegen Val-de-Travers ohne Zusatzschlaufe den Ligaerhalt gesichert. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Vorfeld waren Sie von einem harten Kampf und mehr als drei Spielen ausgegangen. Sind Sie überrascht, dass die Playouts bereits nach drei Partien zu Ende sind und der Ligaerhalt von Volley Toggenburg vorzeitig geschafft ist?

Ich bin extrem überrascht und habe das so nicht erwartet. Man muss sehen: Val-de-Travers spielte mit fünf Ausländerinnen durch und hatte dadurch ständig zwei mehr als wir auf dem Platz.

Hatte der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auch einen Einfluss auf die Playouts. Immerhin ist die Topscorerin von Val-de-Travers eine Ukrainerin?

Die besondere Lage war nicht wegzudiskutieren. Daria Butkevich hat zwar immer noch gut gespielt, aber ihr Top-Level konnte sie nicht abrufen. Aber wer kann ihr dies bei der schwierigen Situation in ihrer Heimat verdenken.

Abgesehen von der Ukrainerin: War Volley Toggenburg so gut oder Val-de-Travers so schlecht?

Alles sollte man jetzt nicht auf die speziellen Umstände abwälzen. Wir haben uns schon im ersten Spiel super gewehrt, nachdem wir eine Woche zuvor an gleicher Stelle verloren hatten. Der Startsieg war sicher der Schlüssel zum Erfolg.

Dann konnte sich die Mannschaft im Vergleich zur Meisterschaft enorm steigern?

Marcel Erni, Trainer Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Das ist so, wir waren aber in den beiden Spielen der regulären Meisterschaft aus diversen Gründen nicht komplett und konnten nicht auf alle Spielerinnen zurückgreifen.

Vor dem Start zu den Playouts haben Sie mit Julia Tays eine dritte Ausländerin verpflichtet. Gab diese den Ausschlag, weshalb es mit dem Ligaerhalt doch noch geklappt hat?

Sie hat sich tatsächlich zu einem Königstransfer entwickelt. Sie war der Ausschlag, weshalb die ganze Mannschaft besser geworden ist. Obwohl sie mit ihren 22 Jahren noch relativ jung ist, war sie als Passeuse entscheidend, weil sie immer ruhig blieb und die Übersicht behielt. Dazu kommt, dass sie auch im Training sehr viel gearbeitet und Fortschritte gemacht hat. Sie hat die Mannschaft unglaublich mitgezogen.

Wie hoch war für Volley Toggenburg der finanzielle Aufwand beim Transfer der dritten Ausländerin?

Die internationalen Gebühren, die Versicherungen sowie das Management belaufen sich auf Kosten von etwa 3'500 Franken. Hinzu kommt ihr Lohn plus Nebenkosten. Die Gesamtsumme dürfte sich bei rund 10'000 Franken bewegen.

Kann sich Volley Toggenburg diesen finanziellen Kraftakt leisten?

Das wird sich weisen, wenn wir die Jahresrechnung abschliessen. Dieses Risiko war aus unserer Sicht aber nötig, weil wir unseren jungen Spielerinnen die Perspektive geben möchten, um in der höchsten Liga spielen zu können. Wir haben Spielerinnen, die trainieren acht- bis zehnmal in der Woche. Unsere beiden Passeusen können diesen Aufwand aber nicht betreiben, weil sie zu 100 Prozent arbeiten: Darunter soll das Team nicht leiden. Deshalb waren wir als Club gefordert, auch wenn es finanziell ein Risiko darstellt. Für die Zukunft der Jungen ist es aber wichtig, der Nationalliga A anzugehören.

Kann das Budget der ersten Mannschaft in der Grössenordnung von rund 150'000 Franken trotzdem eingehalten werden?

Es kann sein, dass es in diesem Jahr ein kleines Minus absetzt und wir unsere Reserven anzapfen müssen. Volley Toggenburg ist aber nach wie vor ein gesunder Verein.

Zum Vergleich: Wie hoch ist das Budget von Val-de-Travers?

Die Jurassier veröffentlichen keine Zahlen. Während der ganzen Saison haben sie aber acht Ausländerinnen engagiert. Das benötigt doch einiges an Kosten. Rechnet man pro Ausländerin rund 40'000 Franken und zählt noch den Trainer mit Staff und so weiter hinzu, dürfte das Budget mehr als das Doppelte als das unsere betragen.

Die Saison ist vorbei, was passiert jetzt noch bei Volley Toggenburg?

Wir haben in der letzten Woche mit den Spielerinnen ein Abschlussfest durchgeführt, weil unsere Ausländerinnen danach durch Europa reisen, um Kolleginnen und Kollegen zu besuchen, die in den verschiedenen Ligen weiterhin im Einsatz sind. Zusätzlich werden wir mit unseren Fans, Helfern und Sponsoren etwas organisieren, um ihnen auf diesem Weg für die Unterstützung zu danken. Sportlich werden wir als Verein die zweite Runde der U23-Schweizermeisterschaft auf die Beine stellen. Am 13. März kommen deshalb die besten acht Teams der Schweiz nach Wattwil. Fünf Spielerinnen unserer ersten Mannschaft sind auch dabei.

Und die Planungen für die kommende Saison, sind die schon angelaufen?

Wir sind in der komfortablen Lage, dass wir relativ früh wissen, dass wir auch kommende Saison der Nationalliga A angehören. Wir sind schon mitten in den Planungen. Deshalb möchten wir auch möglichst schnell Klarheit, was unsere bisherigen Spielerinnen vorhaben.

Was passiert mit den Ausländerinnen? Bleiben Sie?

Wir waren mit allen drei sehr zufrieden. Obwohl wir die Qualifikationsrunde auf dem letzten Platz beendeten, belegte unsere Topscorerin Harlee Kekauoha in der Scorerliste den fünften Platz. In den Playouts konnte sie sogar noch zulegen. Wir würden sie gerne weiter verpflichten. Ihr Freund spielt in Polen und hat dort seinen Vertrag verlängert. Wir werden natürlich alles daran setzen, dass sie uns erhalten bleibt. Bei Sabryn Roberts sind wir auf gutem Weg. Ihr hat es hier sehr gut gefallen und sie könnte sich einen Verbleib gut vorstellen. Die Kanadierin Julia Tays hat uns hingegen signalisiert, dass sie eher Richtung Studium setzen möchte. Die kommenden Wochen werden zeigen, was sich machen lässt, es ist alles noch offen.

Was sieht eigentlich Ihre Zukunft aus? Immerhin sind Sie seit Jahrzehnten Trainer von Volley Toggenburg.

Ich habe schon vor einem Jahr betont: Wenn wir auf der Trainerposition eine Lösung haben, die finanzierbar ist und für den Club stimmt, werde ich dieser nicht im Weg stehen. Es gibt im Verein noch viele andere Möglichkeiten, wie ich mich einbringen könnte. Ich denke da etwa an den administrativen Bereich oder das Sponsoring. Hier stossen wir aus zeitlichen Gründen oft an unsere Grenzen. Als Co-Präsident, zusammen mit Maya Hedinger, wird uns die Arbeit auch in Zukunft nicht ausgehen.