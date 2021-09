Volley Toggenburg vor der neuen Saison

Interview «Ich bin beeindruckt, was sie in der kurzen Zeit schon abgeliefert haben»: Marcel Erni, Trainer von Volley Toggenburg, über seine zwei neuen US-Amerikanerinnen Am 2. Oktober bestreitet Volley Toggenburg den Auftakt zur neuen NLA-Saison mit dem Heimspiel gegen Schweizer Meister Neuchâtel UC. Mit dabei sind zwei neue US-Amerikanerinnen, die mithelfen sollen, damit die Toggenburgerinnen erneut in die Playoffs kommen. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Wollen wieder in die Playoffs: Volley Toggenburg vor dem Saisonstart. Bild: Stefan Bienz

In der vergangenen Spielzeit schaffte Volley Toggenburg als letztes und achtes Team den Einzug in die Playoffs der Nationalliga A. Das gleiche Kunststück wollen die Wattwilerinnen in den kommenden Monaten erneut schaffen.

In den zurückliegenden Monaten war es um Volley Toggenburg eher ruhig. Wie ist die Vorbereitung zur Anfang Oktober startenden Meisterschaft verlaufen?

Marcel Erni: Gut, wir konnten mit einem Grossteil der Spielerinnen, die schon letzte Saison bei uns waren, seit dem 10. Mai bis zu den Sommerferien trainieren. Anschliessend erhielten sie eine vierwöchige Pause. Seit August bereiten wir uns ohne Unterbruch auf die Meisterschaft vor.

Wie hoch ist die Intensität?

Wir haben Spielerinnen, die absolvieren wöchentlich acht bis zehn Trainingseinheiten. Andere, die Vollzeit arbeiten, kommen auf drei bis vier Trainings, daneben sind sie aber noch ein- bis zweimal in der Woche im Kraftraum.

Wie sind die bisherigen Auftritte bei den Testspielen verlaufen?

Marcel Erni, Trainer Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Wir waren kürzlich in Obwalden an einem Turnier und konnten zusätzlich ein Trainingsspiel gegen Kanti Schaffhausen bestreiten. Die Schaffhauserinnen waren noch nicht komplett, bei uns kamen die neuen Ausländerinnen noch nicht zum Einsatz. Trotzdem hat man einige gute Ansätze gesehen. Beim Spiel eine Woche später gegen Luzern waren unsere zwei neuen US-Amerikanerinnen dann dabei. Ich bin beeindruckt, was sie in der kurzen Zeit, in der sie hier sind, schon abgeliefert haben.

Stichwort US-Amerikanerinnen. Wie hat sich der Kader punkto Ausländerinnen verändert? Wer ist gegangen, wer gekommen?

Unsere drei letztjährigen Ausländerinnen gehören nicht mehr zum Kader. Die Kroatin Rudy Renko-Ilic spielt jetzt in Frankreich, Gabriela Maciagowski wechselte zu einem Verein nach Israel und Laura Condotta steht jetzt bei einem zypriotischen Club unter Vertrag. Wir gehen in diese Saison mit zwei Ausländerinnen. Es sind dies die beiden US-Amerikanerinnen Harlee Kekauoha und Sabryn Roberts. Beide haben Jahrgang 1997.

Gibt es weitere Veränderungen?

Elis Albertini, Nora Sacher, Giannina Wirz und Alina Hofacher sind neu bei Volley Toggenburg. Romina Hasler, Diana Sacher, Loredana Cantoni und Martina Koch haben den Verein hingegen verlassen. Jill Inauen gehört weiterhin dazu, sie wird diese Saison aber vorderhand in der 1. Liga Erfahrungen sammeln. Ausser Martina Koch und Romina Schnyder hat uns keine der Stammspielerinnen verlassen.

Sie sprachen am Ende der abgelaufenen Meisterschaft mit dem Erreichen der Playoffs von der besten Saison seit 15 Jahren. Was sind nun die Ziele?

Cool wäre, wenn wir die Playoffs wieder erreichen könnten. Den achten Platz zu verteidigen wird aber nicht einfach. Genf, das letzte Saison hinter uns war, hat aufgerüstet und spielt jetzt mit vier Ausländerinnen. Val-de-Travers hat sogar sechs bis sieben Spielerinnen mit einem ausländischen Pass. Die Schweizerinnen scheinen mir allerdings nicht so stark. Hinter Cheseaux, Franches-Montagnes und Lugano stehen einige Fragezeichen. Dem Vernehmen nach soll Lugano einen Top-Transfer gelandet haben. Ich hoffe, dass wir uns den Konkurrenten etwas annähern können.

Ist der Modus immer noch derselbe?

Ja, die ersten acht bestreiten die Playoffs. Die Plätze 9 und 10 ermitteln jene Mannschaft, die in einer Dreierpoule gegen die beiden Besten aus der Nationalliga B um den letzten verbleibenden Platz in der Nationalliga A kämpft.

Sie beginnen gegen Neuchâtel UC, einen der meistgenannten Favoriten. Was darf man von Volley Toggenburg erwarten?

Der Meisterschaftsstart wird nicht einfach. Wir spielen zuerst gegen Neuchâtel UC, dann der Reihe nach gegen Cheseaux, Schaffhausen und Sm’Aesch Pfeffingen. Drei der vier Gruppenfavoriten in den ersten vier Runden. Das wird happig. Die Mannschaften in unserer Reichweite kommen eher gegen Ende der Vorrunde. Das muss aber kein Nachteil sein, weil unsere beiden Ausländerinnen relativ spät zu uns gestossen sind.

Wie stufen Sie generell das Niveau der höchsten Spielklasse im Vergleich zur letzten Saison ein?

Ich denke, es dürfte wieder eine Zweiklassengesellschaft werden. Den Titel werden Neuchâtel UC, Sm’Aesch Pfeffingen, Düdingen und Schaffhausen wohl unter sich ausmachen. Dahinter erwarte ich Lugano, das einmal mehr aufgerüstet hat, und den VBC Cheseaux. Das Niveau ist allgemein etwas gestiegen. Wenn wir unsere gemachten Fortschritte abrufen können, gebe ich uns durchaus Chancen, für die eine oder andere Überraschung zu sorgen.

Sind beim Volleyball wieder Zuschauer zugelassen?

Ja, es gilt das 3G-Prinzip für alle Spielerinnen, Betreuerinnen und Betreuer, alle Schiedsrichter und alle Zuschauer. Ausnahmen bilden die Helfer und Helferinnen, die nach meinen Informationen ohne Zertifikat aber mit Maske eingesetzt werden können. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren brauchen noch kein Zertifikat.

Obwohl Zuschauer wieder in die Halle dürfen. Bietet Volley Toggenburg wieder einen Livestream an?

Geplant ist es, wir sind noch am Abklären, ob wir bei jedem Heimspiel einen Livekommentar sicherstellen können. Livebilder soll es aber in jedem Fall geben.

Wie hat Volley Toggenburg die Coronapandemie eigentlich finanziell überstanden?

Wir mussten einen beträchtlichen Verlust einstecken, weil wir wegen der Coronapandemie weniger Einnahmen, dafür aber mehr Ausgaben hatten. Erwähnt sei an dieser Stelle die Absage des Sponsorenlaufs. Wir hatten aber die Möglichkeit, bei Swiss Volley einen Antrag zu stellen, um an Gelder des Stabilisierungspakets zu kommen. Unser Antrag wurde gutgeheissen, so dass wir mit dem gesprochenen Betrag unsere Verluste praktisch eins zu eins decken konnten. Geholfen hat dabei sicher unser Engagement für den Nachwuchs, weil wir dadurch als systemrelevant eingestuft wurden.

Noch ein Blick auf das Ende der Qualifikation. Welche Aussage von Ihnen würden Sie nach Abschluss der Qualifikation im Februar 2022 gerne lesen?

Volley Toggenburg hat weitere Fortschritte gegenüber dem Vorjahr erzielt und qualifiziert sich erneut für die Playoffs. Erfreulich ist, wie schnell die Spielerinnen, die schon hier waren und die Neuzugänge zu einer Einheit zusammengewachsen sind.

Kaderliste und Spielplan Kader Volley Toggenburg Saison 2021/22 Sabryn Roberts (Nummer 1), Jahrgang 1997, Grösse 174 Zentimeter, Position Aussen. Jeanina Wirz (4), 2000/186/Mitte. Joanna Mazzoleni (5), 2001/183/Mitte. Lara Hasler (7), 1999/168/Libero. Nora Sacher (9), 1998/178/Pass. Alina Hofacher (10), 2002/176/Aussen. Jasmin Kuch (11), 2002/185/Mitte. Annouk Erni (12), 2003/179/Aussen. Elis Albertini (13), 1994/167/Pass. Harlee Kekauoha (17), 1997/182/Diagonal. Jill Inauen (20), 1999/180/Aussen. Trainerteam Trainer: Marcel Erni. Assistent: Philip Brunner. Teamverantwortlicher: Reinhard Kolb. Zuzüge und Abgänge Zuzüge: Sabryn Roberts (USA, Bordeaux Mérignac Volley). Harlee Kekauoha (USA, UC Irvine). Jeanina Wirz (NNV BTV Aarau). Lara Hasler (VC Kanti Schaffhausen), Nora Sacher (TSV Jona). Alina Hofacher (Volleyball Academy Zürich). Elis Albertini (Lugano Volley). Abgänge: Gabriela Maciagowski (Kyriat, Israel). Laura Condotta (Larnaca, Zypern). Rudy Renko-Ilic (Saint-Raphaël, Frankreich). Diana Sacher (Jona, 1. Liga). Martina Koch (Sm’Aesch-Pfeffingen, NLA). Romina Schnyder (Gallina, 1. Liga), Tamara Riesen (Rücktritt). Spielplan (Vorrunde) Sonntag, 3. Oktober, 16.30: Volley Toggenburg - Neuchâtel UC. Samstag, 9. Oktober, 17.30: VBC Cheseaux – Volley Toggenburg. Samstag, 16. Oktober, 17.30: Volley Toggenburg – Kanti Schaffhausen. Freitag, 22. Oktober, 20.00: Volley Lugano – Volley Toggenburg, Sonntag, 24. Oktober, 16.30: Volley Toggenburg – Sm’Aesch-Pfeffingen. Sonntag, 31. Oktober, 16.30: Volley Düdingen – Volley Toggenburg. Sonntag, 7. November, 16.30: Volley Toggenburg – Genève Volley. Sonntag, 14. November, 17.00: Volley Franches-Montagnes – Volley Toggenburg. Samstag, 20. November, 17.30: Volley Toggenburg Groupe Val-de-Travers.