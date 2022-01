Adrian Müller ist seit 20 Jahren Bankleiter in Oberuzwil

Adrian Müller ist in Oberuzwil aufgewachsen. Nach der Kantonsschule weilte er längere Zeit im Militär und besuchte die Offiziersschule. Dazwischen arbeitete er als kaufmännischer Praktikant bei der Bühler AG. Anschliessend studierte er an der HWV während dreier Jahre Betriebsökonomie.

Danach arbeitete der 61-Jährige bei der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft. Anschliessend motivierte ihn Beat Müller, damaliger Leiter der Ersparnisanstalt Oberuzwil, als sein Stellvertreter in diese Bank einzutreten. Nach zwölfjähriger Tätigkeit ernannte ihn der Verwaltungsrat zum Bankleiter. Insgesamt arbeitet Müller seit 32 Jahren bei der Clientis-Bank. «Die Bank ist bereits 148 Jahre alt, und ich bin erst der sechste Leiter während dieser langen Zeit», sagt Müller und fährt fort: «Das zeugt von Konstanz.»

In seiner Freizeit ist Müller in verschiedenen Vereinen tätig. So ist er Vizepräsident des Badmintonclubs und Co-Präsident der Donnerstagsgesellschaft. «Es ist wichtig, Kontakte zu pflegen», sagt er. Und weist darauf hin, dass die Clientis-Bank Hauptsponsor von insgesamt neun Vereinen ist. (stu)