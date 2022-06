Thomas Gantenbein: Skurrile Geschichte vom Bergrennen Hemberg

Interview «Gute Freundschaften sind entstanden»: Thomas Gantenbein blickt auf seinen Job als Leiter Fahrerlager des Bergrennens Hemberg zurück 600 Fahrzeuge in Hemberg während dreier Tage parkieren. Thomas Gantenbein, ehemaliger Chef Fahrerlager, hat es jeweils geschafft. Jetzt ist er im Ruhestand. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Thomas Gantenbein leitete seit 2010 die Organisation des Fahrerlagers am Bergrennen Hemberg. Bild: Urs M. Hemm

Wie kamen Sie 2010 zu dem Job, das Fahrerlager für das Bergrennen Hemberg zu organisieren? Das ist ja nicht eine Aufgabe, die man irgendwo lernen kann.

Thomas Gantenbein: Schon im Vorfeld, als die ersten Überlegungen gemacht wurden, das Bergrennen wieder aufleben zu lassen, war ich im Organisationskomitee dabei. Wir haben uns dann mit dem Automobil-Club der Schweiz Thurgau in Verbindung gesetzt, der jeweils die Auto-Renntage Frauenfeld organisiert. Die gaben uns Tipps, was die Fahrer brauchen. Lernen kann man das aber wirklich nicht. Es geht nur über Beziehungen und natürlich muss auch das persönliche Verhältnis vom Fahrer zum Gastgeber stimmen. Denn schliesslich leben diese Menschen während mehrerer Tage eng zusammen.

Welche Beziehung hatten Sie zuvor zum Bergrennsport?

Ich habe sechs Jahre als Chefmechaniker bei der Horag in Sulgen gearbeitet, die international in der Formel 2 gestartet ist. Mit diesem Team kam ich in der ganzen Welt herum und habe viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. Gleichzeitig konnte ich aber Kontakte in der Schweiz aufbauen, die mir in meiner Funktion sehr geholfen haben.

Wie reagierten die Hemberger auf die Neuauflage des Bergrennens?

Zuerst brauchte es viel Überzeugungsarbeit. Wir haben mit allen, die ein Fahrerlager zur Verfügung stellen, individuelle Verträge gemacht, damit wir allen Forderungen möglichst gerecht werden. Schliesslich ist es nicht selbstverständlich, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihren Boden und ihr Haus zur Verfügung stellen.

Was sind die Schwierigkeiten, die Fahrer jeweils unterzubringen?

Probleme mit der Bevölkerung gibt es mittlerweile praktisch keine mehr. Schwierigkeiten ergeben sich mehr daraus, dass wir die Fahrer, die in den gleichen Kategorien starten, regional unterbringen müssen, da die Fahrerfelder jeweils geschlossen an den Start müssen. Dann würde es schwierig werden, wenn aus einem Feld Fahrer in Hemberg, Bächli und St.Peterzell sind. Das muss natürlich gut koordiniert sein. Es kompliziert die Abläufe ungemein, wenn ein Fahrer der eigentlich seiner Kategorie entsprechend in St. Peterzell sein sollte, sich aus irgendwelchen Gründen in Hemberg befindet. Unter Umständen muss er dann mit einer einzelnen Polizeibegleitung über öffentliche Strassen an den Start geführt werden. Das alles will gut koordiniert sein.

Wie muss man sich den Platzbedarf vorstellen?

Im Rennen sind rund 200 Fahrzeuge. Das muss man mal drei rechnen, denn es braucht Platz für ein Zugfahrzeug, für einen Anhänger und für den Rennwagen. Es braucht also Platz für rund 600 Fahrzeuge jeglicher Grösse – vom Wohnwagen bis zum Sattelschlepper.

Wie schätzen Sie das Verhältnis zwischen Gastgebern und Fahrern ein?

Mittlerweile sind gute Freundschaften entstanden, sodass die Unterbringung kein Problem ist, weil die Fahrer gerne wieder zu ihren Gastgebern gehen möchten und diese die Fahrer auch wieder gerne bei sich aufnehmen. In wenigen Fällen gab es Probleme, wo das Miteinander nicht funktionierte. Aber selbstverständlich nehmen wir darauf Rücksicht, wenn es zwischenmenschlich nicht funktioniert. Das ist aber auch kein Problem, sondern einfach normal.

Als Chef Fahrerlager – wie ist Ihre Beziehung zu den Fahrern?

Beide Seiten haben natürlich ein Interesse an einer guten Beziehung. Ich habe auch immer versucht, die Wünsche der Fahrer zu erfüllen, soweit es ging. Da sich das Bergrennen im Rennkalender so weit etabliert hat und viele Fahrer jedes Jahr wiederkommen, kennen wir die Ansprüche und können diesen auch meistens entsprechen.

Sie betreiben in St.Peterzell eine eigene Firma für technische Reparaturen und eine Schlosserei. Wie konnten Sie den zeitlichen Aufwand mit Ihrer Arbeit im Geschäft verbinden?

Das funktionierte vor allem durch meine Familien-AG, indem mich meine Frau, mein Sohn, meine Stieftochter und mein Stiefsohn immer unterstützt haben.

Warum haben Sie das Amt auf dieses Jahr aufgegeben?

Der zeitliche Aufwand war wirklich sehr gross und es hat sich auch eine gewisse Müdigkeit bemerkbar gemacht. Auch wenn grösstenteils alles reibungslos verlief, gab es mit Fahrern und Anwohnern doch auch immer wieder Probleme. Dafür bin ich mit meinen 64 Jahren langsam zu alt und ich möchte meine Energie nicht mehr für diese doch manchmal recht heftigen Auseinandersetzungen verbrauchen. Darum war es an der Zeit, einen Nachfolger zu finden.

An welche speziellen Geschichten erinnern Sie sich?

In Erinnerung ist mir sicher der Unfall von Richard Hammond im Jahr 2017 geblieben (Hammond ist Co-Moderator des BBC-Two-Automagazins «Top Gear», der in Hemberg ein Auto testete und einen spektakulären Unfall hatte. Anm. der Red.). Schon die Vorbereitungen für Jeremy Clarkson, James Maywar und Richard Hammond waren sehr aufwendig. Als es anschliessend in diesem Crash endete, war das ein Erlebnis, dass sich sehr eingeprägt hat. Zumal es einem bewusst macht wie nahe Spass und Tragik beieinanderliegen.

Gab es auch lustige Begebenheiten?

Es gab einige Wünsche von Fahrern, die wirklich speziell waren. Wir haben sie nach Möglichkeiten natürlich erfüllt. So wurde als Grund wieso zwei Teams unbedingt beieinander platziert sein müssen auch schon mal angegeben sie hätten zusammen nur eine Zahnbürste. Oder sie hätten eine gemeinsame Freundin. Über weitere Delikate Wünsche und Anregungen kann ich mich verständlicherweise nicht äussern. Auf jeden Fall gibt es jedes Jahr viel zu organisieren und zu berücksichtigen.

Sie haben als Nachfolger das Geschwisterpaar Rolf und Erika Brunner gewinnen können. Haben Sie ihn auf diese anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet?

Ich habe ein mehrseitiges Pflichtenheft erstellt, in dem ich alle Abläufe festgehalten habe. Am Ende ist aber der persönliche Kontakt, ein gutes Fingerspitzengefühl und etwas Diplomatie nötig damit alle zufrieden sind.

