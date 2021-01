Interview «Gewisse Streckenabschnitte sind noch gesperrt, da heftige Niederschläge Steinschläge ausgelöst haben», Ramona Forchini berichtet aus dem Trainingslager auf den kanarischen Inseln Die 26-jährige Wattwiler Bikemarathon-Weltmeisterin absolviert zurzeit mit der Nationalmannschaft ein Trainingslager in wärmeren Gefilden. Beat Lanzendorfer 21.01.2021, 11.38 Uhr

Die Toggenburgerin Ramona Forchini verbringt zurzeit täglich zwischen vier und fünf Stunden auf dem Bike. Bild: PD

Sie sind seit dem 9. Januar im Trainingslager auf den Kanarischen Inseln. Wie geht es Ihnen?

Ramona Forchini: Danke, sehr gut. Ich konnte meine geplanten Trainings alle einwandfrei absolvieren.

Gesundheitlich ist alles im grünen Bereich?

Ja, es läuft alles wie es soll. Die Mannschaft ist gesund, es sind alle gut drauf und wir können den täglichen Trainingsplan genau nach den Vorgaben absolvieren.

Sie sind mit der Nationalmannschaft im Trainingslager. Wer gehört nebst den Fahrerinnen und Fahrern noch zum Team?

Wir Mountainbikerinnen sind zusammen mit den Strassen- und Bahnathleten rund 20 Sportlerinnen. Unterstützt werden wir von vier Betreuern. Da wären ein Koch, ein Physiotherapeut sowie zwei Coachs.

Vor kurzem haben Sie die Bikemarke gewechselt. Wie kommen Sie mit dem neuen Bike zurecht?

Ich habe das neue Bike leider noch nicht bei mir. Nach dem Fotoshooting musste es nochmals nach Tschechien zurück für kleine Verbesserungen. Die Bikes werden wahrscheinlich Ende Februar eintreffen. Rennvelos haben wir leider nicht im Vertrag, so bin ich mit dem neunjährigen Team-Felt-Velo hier in Gran Canaria unterwegs.

Bei den Skifahrern ist das Material enorm wichtig. Viele haben bei einem Ski- oder Schuhwechsel zu Beginn Mühe. Kann dies bei einem neuen Bike auch der Fall sein?

Ja, das ist in der Bikebranche ähnlich. Steuerverhalten, Geometrie und weitere kleine Details müssen auf den Fahrer oder die Fahrerin angepasst werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass es bei mir gut kommt und freue mich schon jetzt auf die erste Ausfahrt mit meinem neuen Bike.

Wie oft trainieren Sie täglich und was für Strecken werden zurückgelegt?

Wir trainieren hier mindestens vier bis fünf Stunden pro Tag. Teils einphasig, teils auch aufgeteilt in zwei Trainings. Anfang des Camps konnten wir aufgrund des stark bewölkten Himmels und der etwas frischeren Temperaturen nicht oft in die Berge. Teils sind einzelne Streckenabschnitte auch noch gesperrt, da heftige Niederschläge Steinschläge ausgelöst haben. Dennoch haben wir genügend Möglichkeiten, unsere Strecken zu planen.

Für Ramona Forchini geht es oftmals aufwärts, weil einzelne Trainings in den Bergen stattfinden. Bild: PD

Sie hatten heftigen Regen, die Schweiz hingegen ist letzte Woche im Schnee versunken. Wie ist jetzt das Wetter auf den kanarischen Inseln und was für Temperaturen sind es aktuell?

Das Wetter hat sich die letzten Tage immer mehr gebessert. Nun haben wir den ganzen Tag Sonnenschein mit teils über 25 Grad. Manchmal weht der Wind aber relativ stark, dann kühlt es etwas ab. Für uns sind es aber ideale Bedingungen.

Absolvieren Sie auch andere Trainings, allenfalls im Kraftraum oder laufend?

Nein, ich bin in einem kompletten Radblock. Wäre das Wetter wirklich schlecht, würden wir tatsächlich auf Lauf- und Krafttrainings umstellen.

Bleibt auch Zeit für anderes, zum Beispiel für Ausflüge?

Aufgrund der Coronapandemie sind wir gezwungen, in unserer Blase zu bleiben. Deshalb gibt es nur gelegentliche Kaffeestops. Ansonsten bleiben wir in unserer Hotelanlage.

Dann haben Sie ausserhalb des Teams keinen Kontakt mit anderen Menschen?

Das ist so. Wir legen grossen Wert darauf, unsere Blase nicht zu verlassen. Wir haben auch einen eigenen Koch dabei und sind von den restlichen Hotelgästen separiert. Gegessen wird in einer eigenen Esslounge.

Hat es viele Touristen auf der Insel oder ist es ziemlich ruhig?

Es ist einiges ruhiger als in den letzten Jahren. Es gibt kaum Touristen in den Bergen – was mir für unser Training eigentlich ganz gut gefällt. Wenn es weniger Verkehr hat, ist es für uns auch weniger gefährlich.

Mussten Sie sich bei der Einreise testen lassen?

Ja, wir mussten alle einen negativen Test vorweisen, ehe wir einreisen durften. Diesen mussten wir bis maximal 72 Stunden vor unserer Abreise getätigt haben.

Wie lange dauert das Trainingslager noch?

Wir werden am nächsten Samstag heimreisen.

Im Februar wollten sie beim «Mediterranean Epic» teilnehmen. Es soll bereits verschoben worden sein. Ist dem so?

Ja, das ist leider so. Ich hätte meinen beiden Titeln in den Vorjahren gerne noch einen dritten hinzugefügt. Nun habe ich im Februar bis auf das noch «wackelige» Rennen im spanischen Banyoles keinen Wettkampf.