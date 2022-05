Interview «Gemeinden müssen steuerlich attraktiver sein»: Ruben Schuler soll neuer Präsident der FDP Toggenburg werden Der designierte Parteipräsident der FDP Toggenburg, Ruben Schuler, spricht über bisher Geleistetes, aber auch über kommende Herausforderungen des Toggenburgs. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Seelhofer (links), amtierender Präsident der FDP Toggenburg, nominiert seinen designierten Nachfolger Ruben Schuler. Bild: PD

Ruben Schuler, Sie sind Präsident der FDP Mosnang und Vizepräsident der FDP Toggenburg. Was befähigt Sie aber dazu, Präsident der Kreispartei zu werden?

Eine Voraussetzung für ein solches Amt ist sicher, dass man sich bereits im Vorfeld in einem vergleichbaren Amt gezeigt und bewiesen und eine liberale Gesinnung hat. Offenbar sind meine Parteikolleginnen und -kollegen mit meiner bisherigen Arbeit zufrieden, sonst wäre ich nicht nominiert worden. Eine weitere Voraussetzung ist sicher eine gute Vernetzung mit verschiedensten Organisationen und natürlich den anderen Parteien im Toggenburg, etwas, das ich mir in den letzten Jahren sicherlich erarbeitet habe und aufbauen konnte.

Warum gibt es keine Gegenkandidierenden?

Es ist naheliegend, dass es der Vizepräsident macht, weil der Kreis in den Ortsparteien ziemlich klein ist. Es liegt dabei nicht nur an der Qualifikation, sondern auch an der Bereitschaft, ein so verantwortungsvolles, aber auch zeitintensives Amt zu übernehmen.

Wo sehen Sie aktuell die grössten Herausforderungen für die Region?

Die aktuell grösste Herausforderung war bestimmt eine gute Lösung für das Spital Wattwil zu finden. Und bin davon überzeugt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wir müssen aber sehen, wie sich die ganze Situation entwickelt und ein Auge darauf haben. Denn eine funktionierende Gesundheitsversorgung ist für die ganze Region entscheidend.

Welche Aufgaben kommen in weiterer Zukunft aufs Toggenburg zu?

Zum einen ist es wichtig, dass der Campus Wattwil so umgesetzt wird, wie er auch ursprünglich angedacht war und wir nicht am Ende mit einer gleichen Situation konfrontiert werden, wie es beim Spital der Fall war. Ein weiteres wichtiges Thema wird die Steuerpolitik sein. Die Gemeinden müssen für uns Toggenburger wie auch für Neuzuzüger attraktiver werden. Es kann nicht sein, dass Gemeinden dauernd Einnahmenüberschüsse produzieren und gleichzeitig den Steuerfuss nicht senken. Da muss ein Ruck durch das Tal gehen.

Wie beurteilen Sie die Verkehrssituation im Toggenburg?

Die Realisierung der Umfahrungen Bütschwil und Wattwil sind ein wichtiger und wertvoller Schritt. Hier gilt es, die flankierenden Massnahmen konstruktiv zu begleiten. Das Problem Ricken ist damit aber noch nicht gelöst. Auch dort wäre ein Ausbau dringend nötig. Auch mit einem solchen Vorstoss müssen wir Toggenburg mutig sein, ansonsten wird das Thema Ausbau Rickenstrasse nie angegangen.

Kürzlich war am Fernsehen eine Serie über die schönsten Bahnstrecken der Schweiz zu sehen. Unter anderem wurde die SOB-Linie St.Gallen – Luzern gezeigt. Viele Orte an der Strecke wurden vorgestellt, aus dem Toggenburg aber keines. Ist das Toggenburg touristisch so unattraktiv?

Die Querelen im Oberen Toggenburg hatten nicht nur Einfluss auf diese Region, sondern auf das gesamte Toggenburg. Nur liegt die Lösung dieses Problems nicht an der Politik, da die Bergbahnen privat geführte Unternehmen sind, aber an diesen Unternehmen respektive ihren Aktionären selbst. Dennoch: Die Macher dieser Sendung haben offensichtlich einen schweren Fehler gemacht und vieles verpasst, denn das Thur- und das Neckertal haben viel an Sehenswürdigkeiten zu bieten – etwa die Leuchttürme Baumwipfelpfad Mogelsberg und bald auch das Klanghaus Toggenburg. Hier dürfen wir als Toggenburger mutig sein und brauchen uns nicht zu verstecken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen