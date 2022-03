Der Baumwipfelpfad Neckertal hat von Corona profitiert

Interview «Fast keine kritischen Stimmen mehr»: Der Neckertaler Baumwipfelpfad hat sich etabliert – und von der Pandemie profitiert Mit neuen Angeboten und moderner Infrastruktur wollen die Verantwortlichen des Baumwipfelpfades Neckertal nicht nur neue Gäste anziehen, sondern diese auch zum Wiederkommen animieren. Geschäftsleiterin Melanie Anon und Verwaltungsratspräsident Christoph Meier sprechen über kurzfristige, aber auch langfristige Pläne – und erklären, weshalb Corona dem Baumwipfelpfad mehr genützt als geschadet hat. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 15.03.2022, 17.00 Uhr

Melanie Anon, Geschäftsleiterin Baumwipfelpfad Neckertal, und Christoph Meier, Verwaltungsratspräsident Genossenschaft Baumwipfelpfad Neckertal. Bild: Urs M. Hemm, (19.06.2019)

Am Wochenende fanden zwei neue Führungen zu den Themen «Tiere» sowie «Geologie und Landschaft» statt. Gab es bereits Rückmeldungen?

Christoph Meier: Ich selbst war ja nur an der ersten Führung zum Thema «Tiere» dabei. Was ich dort von den Teilnehmenden gehört habe, war sehr positiv. Die beiden Wipfelranger Niklaus Seelhofer und Ernst Aerne waren bestens vorbereitet, sodass sicherlich auch die zweite Führung mit Ernst Aerne zum Thema «Geologie und Landschaft» informativ und lehrreich war.

Sind solche Neuerungen am Baumwipfelpfad in nächster Zeit des Öfteren zu erwarten?

Christoph Meier: Neue Führungen wird es sicher nicht im Monatstakt geben. Dennoch wollen wir die Besucher jedes Jahr mit Neuerungen überraschen. Schliesslich wollen wir, dass insbesondere die wiederkehrenden Gäste immer wieder etwas Neues zu sehen bekommen oder erleben können.

Können Sie bereits etwas über neue Ideen verraten?

Christoph Meier: Wir haben zwar bereits das eine oder andere Thema für Führungen im Hinterkopf. Darüber möchte ich aber jetzt noch nichts verraten. Man muss sich auch bewusst machen, dass die Vorbereitung für eine neue Führung gut ein halbes Jahr dauert. Insbesondere die Wipfelranger müssen sich gut vorbereiten können, damit sie auch auf unerwartete Fragen von Gästen eine Antwort haben. Es macht keinen guten Eindruck, wenn der Wipfelranger auf jede zweite Frage keine Antwort parat hat. Zudem werden ja auch die bereits angebotenen Führungen laufend aktualisiert, was auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden ist.

Sie führten die beiden Führungen am Samstag für die Neckertaler Bevölkerung kostenlos als «Dank für die Unterstützung für den Baumwipfelpfad» durch. Sind die Gegenstimmen – insbesondere in Mogelsberg – jetzt endgültig verstummt?

Christoph Meier: Ich höre eigentlich fast keine kritischen Stimmen mehr. Mittlerweile ist der Baumwipfelpfad zu einem festen Bestandteil des Dorfes geworden. Deutlich verbessert hat sich die Situation natürlich auch mit der Eröffnung des neuen Fusswegs von der Tennishalle zum Baumwipfelpfad im vergangenen Jahr und mit dem deutlichen erweiterten Parkplatzangebot.

Eine Zeit lang waren die Stützen des Pfades von einem Pilz befallen. Konnten Sie dieses Problem eindämmen?

Christoph Meier: Eigentlich möchte ich nicht von einem Problem reden, denn es ist schlicht und einfach die Natur, welche hier spielt. Darum haben wir uns explizit für eine natürliche Lösung entschieden. Der Pilz hat sich vor allem an den wetterexponierten und demzufolge feuchten Seiten der Stützen breitgemacht. Deshalb haben an diesen Stellen zum Schutz eine Holzverschalung angebracht. Erste Messungen haben bereits einen Rückgang der Feuchtigkeit im Holz und auch einen Stop des Pilzbefalls festgestellt. Wir sind auf einem guten Weg, lernen aber auch immer wieder dazu.

Die Kosten für die Beseitigung des Pilzes waren sicher nicht so budgetiert. Wie verhält es sich mit den Kosten für den Unterhalt des Baumwipfelpfads im Allgemeinen?

Christoph Meier: Unsere Aufwendungen halten sich im ganz normalen Rahmen. Wir kommen bald ins vierte Jahr und da werden wir sicherlich die eine oder andere Holzlatte ersetzen müssen. Diese Kosten sind aber entsprechend vorgesehen und können durch Rücklagen gut gedeckt werden. Wir sind uns auch natürlich darüber im Klaren, dass nach einer Lebenszeit von 20 oder 30 Jahren dann auch mal eine Stütze ersetzt werden muss. Und für ausserordentliche Fälle wurde bereits Holz zurückgelegt, dass es genug Zeit zum Trocknen hat. Ein anderes, grösseres Unterhaltsprojekt in den kommenden zwei, drei Jahren wird die Sanierung des Parkhauses sein, das in den 80er-Jahren gebaut wurde. Besonders die sanitären Anlagen entsprechen dort nicht mehr den heutigen Standards, aber auch das Dach muss totalsaniert werden.

Wie stark hat die Coronapandemie den Baumwipfelpfad getroffen?

Melani Anon: Interessanterweise konnten wir von Umständen sogar profitieren und im letzten Jahr gut 72'000 Besucher bei uns begrüssen. Dadurch, dass kaum Ferien im Ausland möglich waren, musste viele ihre Ferien in der Schweiz verbringen und neue Reiseziel für sich entdecken. So konnten wir beispielsweise besonders viele Gäste aus der französisch- und italienischsprechenden Schweiz, aber natürlich auch aus der Deutschschweiz bei uns auf dem Baumwipfelpfad begrüssen. Dieser Anstieg an Gästen aus der Schweiz hat den Wegfall der Gruppenreisen, die während der Pandemie natürlich nicht möglich waren, mehr als kompensiert.

Wie ist das kombinierte Angebot zusammen mit dem Inforama Wildobst angelaufen?

Melanie Anon: Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Die Führung «Wald und Frucht» wurde gut gebucht. Da dieses Kombiangebot aber nur von Gruppen gebucht werden kann, hat es wegen Corona natürlich die letzten zwei Jahre nicht stattfinden können. Diesen Herbst werden wir aber wieder einen Event anbieten, an welchem sich die Gäste auch individuell anmelden können, um diese Tour mitzumachen.

