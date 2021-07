Peter Kroll tritt als OK-Präsident der TOM zurück

Interview «Es wird ein seltsamer Moment sein, die TOM erstmals als Besucher zu betreten»: Peter Kroll tritt als OK-Präsident der Toggenburger Messe zurück Peter Kroll hat nach 18 Jahren das Amt des OK-Präsidenten der Toggenburger Messe (TOM) weitergegeben. Während seiner Amtszeit hat sich die Messe zu einem Publikumsmagneten entwickelt und zieht jedes Jahr mehr Aussteller aus der Region an. Auch wenn er jetzt gehe, werde er immer der Messe verbunden bleiben. Urs M. Hemm 10.07.2021, 05.00 Uhr

Peter Kroll tritt zwar als OK-Präsident der TOM zurück, bleibt aber als Geschäftsführer der Toggenburger Messe GmbH der Organisation treu. Bild: Urs M. Hemm

Peter Kroll, Sie haben kürzlich an der Amtsübergabe an Ihren Nachfolger Walter Schlegel einen symbolischen Schlüssel aus Holz übergeben. Welche Gedanken gingen Ihnen da durch den Kopf?

Mir ging eigentlich nur durch den Kopf, dass ich glücklich bin, mit Walter Schlegel einen derart guten Nachfolger gefunden zu haben. Ich hatte lange nach einem Nachfolger gesucht, denn ich wollte jemanden haben, der mit Herzblut bei der Sache ist. Wehmut kam keine auf, denn alles verändert sich.

Welche Rolle spielen Sie noch bei den Vorbereitungen für die TOM 2022?

Ich bin Geschäftsführer der Toggenburger Messe GmbH. Auf Wunsch meines Nachfolgers habe ich dieses Amt noch behalten, weil er sich voll auf die OK-Arbeit konzentrieren möchte. Ich bin aber nicht mehr an der Organisation direkt beteiligt.

Welche Ratschläge geben Sie an Ihren Nachfolger und sein Team?

Ich werde ihm gar keine Ratschläge geben. Denn das Team ist ja nicht komplett neu. Es gibt zwar einige neue Ressortleiter, die aber zuvor meist in stellvertretender Position tätig waren und ihre Aufgaben genau kennen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Team auf einem sehr guten Weg ist.

Sie waren während der Messetage jeweils gefühlte 24 Stunden am Tag an der TOM präsent. War das nicht sehr ermüdend?

Es waren lediglich zwölf Stunden, jedoch anstrengende zwölf Stunden. Mindestens zweimal pro Messetag machte ich einen Rundgang über das ganze Messegelände und habe mich bei den Ausstellern erkundigt, wie es ihnen geht und ob es irgendwelche Probleme gibt. Wenn dies der Fall war, habe ich mit meinem Team dafür gesorgt, dass das Problem möglichst schnell behoben wird. Auf diesen Rundgängen freute ich mich aber am meisten darüber, die fröhlichen Gesichter von Besuchern und Ausstellern zu sehen.

Wie wird das im nächsten Jahr sein?

Ich bin sehr gespannt darauf, wie ich nächstes Jahr die Messe erlebe, wenn ich durch die Hallen laufe. Es wird viele langjährige Aussteller geben, die ich gut kenne und mit denen ich mich für einmal über andere Dinge als über Probleme unterhalten kann. Am Konzept selbst wird sich nicht viel ändern. Ich werde aber sicher feststellen, dass die eine oder andere neue Idee umgesetzt wurde. Es wird gewiss ein wunderbares Gefühl sein, nicht daran denken zu müssen, was es alles noch zu tun gäbe. Ich denke dennoch, dass es ein seltsamer Moment sein wird, die TOM erstmals als Besucher zu betreten.

Die TOM findet alle drei Jahre statt, also hätte es im vergangenen Coronajahr ohnehin keine Ausstellung gegeben. Hat Corona dennoch die finanzielle Lage der Organisation beeinflusst?

Nein. Da wir alle ehrenamtlich arbeiten, haben wir in den Jahren, in denen keine TOM stattfindet, auch keine Aufwendungen und somit auch keine Ausgaben. Zudem konnten wir für das kommende Jahr mit unseren Partnerfirmen, beispielsweise mit dem Zelt- und dem Standbauer, Vereinbarungen treffen, dass wir zwar alles reserviert haben, dass wir aber bis Ende Januar von Verträgen ohne finanzielle Einbussen zurücktreten könnten. Dies ist das Resultat davon, dass wir mit langjährigen und verlässlichen Partnern zusammenarbeiten und gegenseitiges Vertrauen besteht.

Sie, selbst im Vorstand des Handwerker- und Gewerbeverein Wattwil, haben zusammen mit den Vorständen des Gewerbevereins Wattwil und der IGEZ (IG Einkaufszentrum Wattwil) die TOM im Jahr 2003 ins Leben gerufen. Was war Ihre Motivation?

In den 90er-Jahren bis ins 2002 gab es die TIGA (damals eine Firma aus dem Kanton Thurgau, Anm. der Red.), die zuerst in Wattwil, später dann im Soorpark in Bütschwil durchgeführt wurde. Bei der letzten TIGA hatten wir einen Gemeinschaftsstand für Wattwil organisiert, waren aber mit dem ganzen Ablauf der Messe sehr unzufrieden. Zudem war die Zusammenarbeit mit den Organisatoren der TIGA auch schon in den Vorjahren immer schwierig. Wir haben uns also zusammengesetzt und kamen auf Idee, selbst eine Gewerbeschau auf die Beine zu stellen. Mir war das aber nicht genug. Denn eine Messe nur für den Raum Wattwil wäre wegen der begrenzten Anzahl Ausstellern, nicht finanzierbar gewesen. Es musste also eine Messe fürs ganze Toggenburg sein.

Kostete es Sie und Ihr Team viel Kraft, ein neues Konzept zu entwickeln, das Ihren Vorstellungen entsprach?

Nein, das war nicht schwierig. Denn viele von uns waren bereits an zahlreichen Gewerbeausstellungen und Messen als Teilnehmer dabei und konnten daher die Erwartungen eines Ausstellers an eine Messe einbringen. Also ging es darum, herauszufinden, was ein Besucher von einer Messe erwartet. Wie wir die Messe auf die Beine stellen wollten, kam erst nachher. Uns war klar, dass wir eine gewisse Grösse mit entsprechend vielen Besuchern und Ausstellern brauchten, um erfolgreich zu sein. Das bedingt aber Professionalität, sprich eine tadellose Infrastruktur, wie beispielsweise repräsentative Stände für die Aussteller.

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Ihre erste TOM im Jahr 2004 zurückdenken?

Zuerst wollten wir die Messe auf dem Areal des alten Güterschuppens beim Bahnhof aufbauen. Unser Bauchef Urs Abderhalden sah sich das Gelände an und meinte aber, dass es nicht geeignet sei. Zu der Zeit plante die Firma Abderhalden Holzbau AG einen Neubau an der Industriestrasse. Am Ende konnten wir vereinbaren, dass die Abderhalden den Neubau vorzieht und wir die Halle sowie das umliegende Gelände für die Messe nutzen konnten. Wir haben also den Neubau gemietet und dort die erste TOM 2004 durchführen können. Danach fiel glücklicherweise der Entscheid für den Bau der Markthalle, sodass wir die TOM ab 2007 dort durchführen können.

Wie hat sich die TOM unter Ihrer Leitung verändert?

Wir sind sicherlich professioneller geworden. Wir haben immer versucht, Schwachstellen auszuschalten. Zudem haben wir uns nach jeder TOM zusammengesetzt und besprochen, was verbessert werden kann. Auch hat es Veränderungen im OK gegeben, es blieb aber immer ein harter Kern erhalten. Was sich ausserdem verändert hat, ist die Grösse der Messe. Waren es im Jahr 2004 noch rund 100, waren es im Jahr 2019 bereits 180 Aussteller. Das sagt uns, dass wir uns einen guten Namen gemacht haben und als Gewerbemesse im Toggenburg gut verankert sind.

Sie haben die TOM insgesamt sechsmal als OK-Präsident geleitet? Gab es irgendwann auch mal schwierige Momente?

Das war an der TOM 2007, als wegen Starkregens die Stromleitungen regelrecht abgesoffen sind und plötzlich alle Aussenstände im Dunkeln waren. Elektriker konnten den Schaden aber schnell wieder beheben. Seither hat jeder Stand seinen eigenen, unabhängigen Stromanschluss.

Welche TOM wird Ihnen am besten in Erinnerung bleiben?

Das ist eindeutig die TOM 2019. Sie war bezüglich Besucher- und Ausstellerzahl die erfolgreichste. Und es heisst ja immer, man solle auf dem Höhepunkt abtreten. Das kann ich nun tun, da ich mein Amt in gute Hände habe übergeben können.