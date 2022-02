Das Jubiläum 50 Jahre Rickenloipe findet stat

Interview «Es wäre schön, wenn der Niederschlag noch etwas Schnee bringt»: Manuel Rüegg im Vorfeld des Jubiläums «50 Jahre Rickenloipe» Am Wochenende führt der Verein Rickenloipe trotz kritischer Schneehöhe und warmer Temperaturen seinen Jubiläumsanlass «50 Jahre Rickenloipe» durch. Vizepräsident und Klubhauschef Manuel Rüegg erklärt, welche Anstrengungen erforderlich sind. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 10.02.2022, 13.00 Uhr

Vor gut einem Monat lag auf dem Ricken noch viel Schnee. Trotz dünner Schneedecke wird der Jubiläumsanlass am Wochenende durchgeführt. Bild: Beat Lanzendorfer

Liegt auf dem Ricken eigentlich noch genügend Schnee für den Jubiläumsanlass?

Manuel Rüegg: Ja, im Moment haben wir noch genügend Schnee. Auf Freitag ist zudem etwas Niederschlag angesagt. Es wäre schön, wenn er noch etwas Schnee brächte. Nichtsdestotrotz haben wir erste Vorkehrungen getroffen. Seit Dienstag schaufeln fleissige Helfer Schnee in die Loipen.

Falls es nichts mit dem Niederschlag wird. Ist der Jubiläumsanlass gefährdet?

Stand jetzt ist der Anlass nicht gefährdet. Das Loipenteam ist halt sehr stark gefordert. Es unternimmt alles, damit wir eine Loipe präsentieren können, die am Sonntag auch rennwürdig ist.

Wie viele Helferinnen und Helfer leisten dafür einen Sondereffort?

Das sind einige. Allein Samstag und Sonntag werden jeweils rund 40 Helferinnen und Helfer in diversen Chargen für einen reibungslosen Ablauf besorgt sein.

Können Sie abschätzen, welche Loipen Sie am Wochenende öffnen können?

Manuel Rüegg, Vizepräsident und Klubhauschef Verein Rickenloipe. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Herzloipe über 3,5 Kilometer Klassisch und Skating ist sicher geöffnet. Hier findet auch das Rennen am Sonntag statt. Die Nachtloipe, sie dient am Sonntag als Einlaufloipe, steht genauso zur Verfügung wie die Zwergenloipe. Und dann wäre es unser Ziel, zumindest einen Teilabschnitt der Hochmoorloipe bereitzustellen. Der Grossteil unserer Loipen wird somit offen sein. Geschlossen dürfte hingegen die Höhenloipe Wissboden sein, weil wir die Ressourcen im Ricken benötigen.

Was ist für den Jubiläumssamstag geplant?

Unsere Partner begrüssen mit uns zusammen unsere Kunden. Wir bieten Skitests, gratis Langlaufkurse, einen günstigen Wachsservice und vieles mehr an. Dazu besteht die Möglichkeit, etwas zu gewinnen oder sich fein zu verköstigen.

Am Sonntag soll in Anlehnung an frühere Jahre eine Art Volkslauf mit verschiedenen Kategorien stattfinden. Kann man sich dafür noch anmelden?

Ja, das Anmeldeportal auf www.rickenloipe.ch wird bis am Samstagmittag geöffnet sein. Wer dabei sein möchte, ist herzlich willkommen. Es hat noch Startplätze.

