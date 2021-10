Ebnat-Kappel: Warum Wohnraum in der Gemeinde gefragt ist

Ebnat-Kappel «Es muss unser Ziel sein, neue Bevölkerungsschichten anzuziehen»: Der Gemeindepräsident im Interview über Angebotsvielfalt und deren Grenzen In Ebnat-Kappel werden einige Bauprojekte umgesetzt. Diese Entwicklung freut den Gemeindepräsidenten Jon Fadri Huder. Er sieht dennoch Potenzial für Innenentwicklung, aber auch Grenzen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 19.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Büelstrasse in Ebnat-Kappel entsteht ein Quartier mit sieben Einfamilienhäusern. Bild: Sabine Camedda

Im Hofgarten erfolgte der Spatenstich für drei Mehrfamilienhäuser, an der Rosenbühlstrasse sind zwei weitere geplant, ausserdem ist rund um den Bahnhof in den vergangenen Jahren viel neuer Wohnraum entstanden. Wie erfreut sind Sie als Gemeindepräsident über diese Entwicklung von Ebnat-Kappel?

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel. Bild: PD

Jon Fadri Huder: Jegliche Bautätigkeit ist mit Wertschöpfung verbunden und trägt zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde bei. Der neu geschaffene Wohnraum trägt zu einer Durchmischung und Angebotsvielfalt bei. Die Attraktivitätssteigerung des Wohnraumangebots hat zudem hoffentlich einen Einfluss auf die Erhöhung der Steuerkraft. Es muss unser Ziel sein, über den Wohnungsbau neue, einkommensstarke Bevölkerungsschichten anzuziehen.

Wie kann das gelingen?

Ebnat-Kappel ist durch die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr, morgens und abends sogar im Viertelstundentakt, ansonsten halbstündlich mit Bus sowie Zug gut erschlossen. Auch durch den Zusammenschluss der Umfahrungsstrassen gewinnt Ebnat-Kappel an Attraktivität. Dazu ist das gesamte Siedlungsgebiet mitten in einer intakten Natur und die Infrastruktur in der Gemeinde bietet ebenfalls einen guten Rahmen.

Ein weiteres Bauprojekt sticht ins Auge, nämlich sieben neue Einfamilienhäuser an der Büelstrasse. Neue Einfamilienhäuser werden im Toggenburg kaum mehr gebaut. Wie kommt es zu diesem neuen Quartier?

Die gesamte Parzelle wurde von einem privaten Besitzer an einen Investor verkauft, welcher ein Gesamtprojekt mit den sieben Einfamilienhäusern inklusive nötiger Erschliessung realisieren möchte. Die Parzelle befindet sich in der Zone für Ein- und Zweifamilienhäuser und Einfamilienhäuser und die Bebauung entspricht den Bauvorschriften. Einfamilienhäuser sind zum Beispiel für Familien weiterhin sehr gefragt.

Innenentwicklung ist in der Raumplanung ein grosses Thema. Welches Potenzial hat Ebnat-Kappel dafür noch?

Das Potenzial in der Innenentwicklung ist meiner Meinung nach vorhanden. Einige ältere Liegenschaften haben Erneuerungsbedarf und könnten zudem besser genutzt oder ausgebaut werden. Einzelne Bereiche eignen sich für eine verdichtete Nutzung, insbesondere durch die Verdichtung mit Nutzung der erlaubten Bauhöhe. Es bestehen auch noch grössere Bereiche mit eingezontem Bauland, welches noch nicht erschlossen und nicht bebaut ist.

Daneben gilt es aber in den historisch gewachsenen Teilen von Kappel und Ebnat, das Ortsbild zu bewahren, die gestalterischen Vorgaben zu berücksichtigen und die Kulturobjekte zu schützen.