Interview «Es ist keine Enteignung von privatem Land vorgesehen»: Der Mosnanger Gemeindepräsident zum Neubau im Dorfzentrum Das Neubauprojekt Tiefgarage mit Wohn- und Geschäftshaus Dorf Mosnang führt zu Unruhe im Dorf. Gemeindepräsident Renato Truniger weiss um die Brisanz und beantwortet Fragen des Toggenburger Tagblatts.

Renato Truniger, Gemeindepräsident Mosnang Bild: PD

Die Gemeinde hat das Bauprojekt bei der Post neu aufgelegt. Was sind die grundlegenden Unterschiede zum vorangegangenen Projektvorschlag?

Renato Truniger: Das Problem war die fehlende Zustimmungsverfügung des kantonalen Tiefbauamtes zur Anlieferung des künftigen Ladens. Diese Zustimmungsverfügung wurde nun angekündigt. Zusätzlich wird beim Bauprojekt Folgendes baulich angepasst: Einerseits wird die Garagenausfahrt zu Gunsten einer Einsprecherin um rund 1,5 Meter von deren Parzellengrenze wegverlegt. Andererseits werden kleinere Anpassungen bei der Anlieferung und der Wartenische der Postautohaltestelle realisiert.

Bei den Strassenprojekten ist der wesentlichste Unterschied die formelle Anpassung in Bezug auf die Ausscheidung einer Baulinie. Baulinien können nicht mehr wie bis anhin in einem Teilstrassenplan legitimiert werden. Diese müssen neu in einem separaten Sondernutzungsplan nach Planungs- und Baugesetzes ausgeschieden werden. Auch ein Planungsbericht ist dafür notwendig.

Aus dem Mitwirkungsverfahren ist eine Stellungnahme zum Sondernutzungsplan Kaplaneiweg eingegangen, die mit der Einleitung eines formellen Enteignungsverfahrens gegen die Grundeigentümerschaft endete. Können Sie erklären, welche Konsequenzen die Einleitung eines solchen Verfahrens und für die Grundeigentümerschaft genau hat?

Es ist nicht so, dass die eingegangene Stellungnahme zur Einleitung eines Enteignungsverfahrens führte. Die Planungsunterlagen sehen nicht vor, bei privaten Grundstücken eine Enteignung von Land vorzunehmen. Auf der südöstlich angrenzenden Wohnparzelle wird die Wegfläche des heutigen Kaplaneiweges sogar geringer. Aus formalen Gründen musste indessen in der persönlichen Anzeige auf eine Enteignung hingewiesen werden, weil das fragliche Grundstück weiterhin mit einem kleinen Teil des Kaplaneiweges belegt sein wird.

Die Anlieferung für den Volg-Laden sowie die Postautohaltestelle sind parallel zur Bütschwilerstrasse geplant. Visualisierung: PD

Welches sind die Voraussetzungen, die eine Gemeinde dazu berechtigt, ein solches Verfahren einzuleiten?

Die rechtliche Grundlage hierfür ist im kantonalen Strassengesetz geregelt.

Die Postautohaltestelle ist direkt vor dem Neubau auf dem Trottoir geplant. Ist auch ein behindertengerechter Zugang zum Postauto vorgesehen?

Der Ersatz der jetzigen Wartenische ist im Neubauprojekt berücksichtigt. Der Platz für eine Postautohaltestelle nach Behindertengleichstellungsgesetz ist weder aktuell noch im geplanten Neubauvorhaben vorhanden. Weil es sich um eine Kantonsstrasse handelt, hat der Kanton das Sagen. Die Gemeinde sucht hierfür mit den dafür zuständigen Ämtern des Kantons geeignete Lösungen. Bis dahin dient die im Projekt berücksichtigte Nische als Unterstand für auf das Postauto wartenden Personen.

Das Projekt lag noch bis gestern auf der Gemeinde auf. Können Sie schon etwas zu den Reaktionen sagen?

Bei einem laufenden Verfahren können wir keine Auskünfte bezüglich Reaktionen aus der Bevölkerung machen. Es gab bisher einige Einsichtnahmen in die öffentlich aufgelegten Planunterlagen. Eine direkt betroffene Partei hat verlangt, die geplanten Veränderungen des Kaplaneiweges im Gelände anzuzeigen. Dies wurde in der Zwischenzeit unter Ansetzung einer Fristverlängerung umgesetzt.

Wann hoffen Sie, mit der Umsetzung des Baus beginnen zu können?

Die Bauarbeiten beginnen frühestens nach dem Vorliegen rechtskräftig genehmigter Projekte.

