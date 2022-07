Ramona Forchini vor dem Heimrennen in der Lenzerheide

Interview «Es hat nicht jede Fahrerin ein Weltcup-Rennen im eigenen Land»: Bikerin Ramona Forchini vor ihrem Heimrennen in der Lenzerheide Am Wochenende gastiert der Weltcup-Tross der Bikerinnen und Biker in der Lenzerheide. Die Toggenburgerin Ramona Forchini sagt, was sie bei ihrem «Heimrennen» vorhat. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 06.07.2022, 12.00 Uhr

Ramona Forchini, hier beim Weltcup-Rennen im österreichischen Leogang, möchte sich und ihre Fans in der Lenzerheide positiv überraschen. Bild: PD

Wie gross ist Ihre Vorfreude auf das «Heimrennen» in der Lenzerheide?

Ramona Forchini: Die Lenzerheide ist jedes Jahr ein Spektakel. Nicht nur, weil die Strecke an einem wunderschönen Ort liegt und zuschauerfreundlich angelegt ist, sondern auch, weil es jedes Jahr ein Volksfest daraus wurde. Ich freue mich sehr. Es hat nicht jede Fahrerin ein Weltcup-Rennen im eigenen Land. Mit Stolz werde ich an der Startlinie stehen.

Welche Bedeutung hat dieses Rennen für Sie?

Nebst den internationalen Titelkämpfen habe ich den Fokus auf die Weltcup-Rennen gelegt. Lenzerheide habe ich mir dabei besonders fett in die Agenda eingetragen, weil es einfach ein Wettkampf vor Heimpublikum ist und mir die Strecke gefällt.

Dann bereiten Sie sich auf dieses Rennen speziell vor?

Eigentlich nicht. Ich habe mich dieses Jahr auch gegen ein Höhentraining entschieden, weil ich mich auf ein qualitativ hohes Training fokussieren wollte. Wäre ich im Höhentraining gewesen, wären zu viele äussere Faktoren hinzugekommen. Man müsste die Intensität reduzieren und sich langsam anpassen. Zudem hatte ich bis anhin mit der Höhe keine Probleme.

Ramona Forchini, Profibikerin aus Wattwil. Bild: PD

Wann reisen Sie in die Lenzerheide?

Ich rücke am Donnerstagmorgen gemeinsam mit dem Team ein. Dann folgt ein Streckentraining. Freitags findet bereits das Shorttrackrennen statt. Am Samstag steht die Erholung und ein finales Streckentraining auf dem Programm, ehe es am Sonntag um die Wurst geht.

In der Vergangenheit sind Sie immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Wie fühlen Sie sich zurzeit?

Ich bin sehr dankbar, dass ich nun seit dem Frühling keine gesundheitlichen Zwangspausen hatte. So macht das Training noch mehr Spass und die Motivation bleibt hoch. Und natürlich stellen sich auch so die gewünschten Resultate ein.

Apropos Resultate: Wo stehen Sie aktuell in der Weltrangliste?

Ich bin auf Position 30, voll in den Rängen und somit startberechtigt für das Shorttrackrennen am Freitag.

Im Vorjahr erreichten Sie in der Lenzerheide mit Platz 15 ein starkes Resultat. Was liegt in diesem Jahr drin?

Ich hoffe genauso viel. Nach meinen diesjährigen Weltcup-Resultaten mit den Rängen 14 und 16 bin ich optimistisch. Zudem haben mir jeweils nur 40 Sekunden auf eine Top-10-Klassierung gefehlt. Diese Sekunden gilt es nun wettzumachen. Dazu muss ich in der Startphase konsequent und hartnäckig bleiben.

Werden Sie bei Ihrem Heimrennen von vielen Fans aus dem Toggenburg angefeuert?

Ich hoffe es. Dieses Jahr fällt der Start der Sommerferien leider auf dieses Datum. Das könnte dazu führen, dass vielleicht weniger Zuschauer vor Ort sind. Es würde mich aber freuen, wenn ich bekannte Gesichter am Streckenrand sehe.

Das Wetter am Wochenende soll trocken sein und zudem dürften Temperaturen um 25 Grad herrschen. Welche Bedingungen sind Ihnen am liebsten? Nass oder trocken?

Mir sind die trockenen Verhältnisse momentan lieber. Was aber nicht heisst, dass ich Regenrennen nicht mag. Aber alles drumherum mit Materialpflege, Streckenbesichtigung, Frieren und dergleichen vereinfacht sich bei Sonnenschein. Zudem sind alle zufriedener und entspannter, wenn es nicht regnet.

Die Toggenburger Leichtathletin Chiara Scherrer hat in dieser Saison über 3000 Meter Steeple den Durchbruch an die Weltspitze geschafft. Motivieren Sie solche Leistungen anderer Toggenburger Sportlerinnen oder Sportler?

Es ist immer wieder schön zu lesen, was andere Sportlerinnen oder Sportler erreichen. Und wenn sie aus dem eigenen Tal kommen, umso mehr. Eine zusätzliche Motivation ist es für mich aber nicht. Vielmehr ist es die Freude über die erbrachten Leistungen. Ich persönlich kenne meine Ziele und meine Motivation.

Dann können Sie uns sicher sagen, welche Schlagzeile Sie nach dem Rennen in Lenzerheide über sich lesen möchten?

Ramona Forchini überrascht sich.

