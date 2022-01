Interview «Es gilt, die Lehren aus der Pandemie im Schulalltag positiv zu nutzen»: Deshalb will Brigitte Tschumper-Meier in den Wattwiler Schulrat Die 33-jährige Brigitte Tschumper-Meier ist eine von zwei Kandidierenden für den frei werdenden Sitz im Wattwiler Schulrat. Die junge Mutter ist parteilos und wird von den Ortsparteien SVP, Die Mitte und FDP unterstützt. 27.01.2022, 12.20 Uhr

Brigitte Tschumper-Meier kandidiert für den Wattwiler Schulrat. Bild: PD

Am 13. Februar findet in der Schulgemeinde Wattwil-Krinau die Ersatzwahl für den Schulrat statt. Diese wird nötig, weil Othmar Gübeli seinen Rücktritt einreichte. Es kommt zu einer Kampfwahl, da sich zwei Personen zur Verfügung stellen: Brigitte Tschumper-Meier und Jürg Mörtlseder. Diese Zeitung stellt die beiden Kandidierenden nacheinander vor. Brigitte Tschumper-Meier ist gelernte Hauswirtschafterin, Imkerin und führt zusammen mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Biobetrieb. Sie ist im zürcherischen Bäretswil aufgewachsen und wohnt seit zehn Jahren in Wattwil. Das Paar hat eine Tochter im Kindergartenalter.