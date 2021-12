Hemberg: «Eine Öffnung der Kirche werde ich nicht erleben»

Interview «Eine Öffnung der Kirche werde ich leider nicht mehr erleben»: Max Fent blickt wenig optimistisch in die Zukunft der katholischen Kirche Max Fent tritt nach 30 Jahren als Präsident des katholischen Kirchenverwaltungsrats von Hemberg zurück. Zurück lässt er einen «sauberen Laden», der finanziell gut dasteht und mit nur leicht rückläufigen Mitgliederzahlen. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 22.12.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Max Fent gibt nach 30 Jahren das Amt des Präsidenten des katholischen Kirchenverwaltungsrats von Hemberg ab. Hier in der St.Annakapelle fand er während seiner Dienstzeit jeweils Ruhe und Besinnlichkeit. Bild: Urs M. Hemm

Patron der katholischen Kirche Hemberg ist Johannes der Täufer. Was verbindet Sie mit ihm?

Eigentlich nichts Spezielles, denn für uns war es immer die Annakirche. Dies, obwohl Johannes der Täufer, vor allem in den Deckengemälden, dargestellt wird. Johannes galt vor allem im Mittelalter als Kirchenpatron. Die heutige, 1782 erbaute Kirche, wurde damals der heiligen Anna geweiht. Die heilige Anna wurde gemäss alten Schriften von jeher in Hemberg verehrt und eine St.Annakapelle wurde schon bei der Vorgängerkirche im 15. Jahrhundert eingebaut.

Hat denn die heilige Anna Ihre Arbeit in irgendeiner Form beeinflusst?

Meine Mutter hiess Anna, sodass die heilige Anna immer eine Art Mutterfigur für mich war. So versuchte ich immer die Werte, die mir meine Mutter mitgegeben hatte, zu leben und somit auch in meine tägliche Arbeit einfliessen zu lassen.

Welches ist ihr Lieblingsort in der Kirche?

Das ist die Krypta, also die St.Annakapelle, die auf mein Drängen hin im Zuge der Kirchensanierung im Jahr 2001, für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht wurde. Vorher gab es nur noch eine kleine, schmale Leiter, die einen Schacht hinunterführte, wo man am Ende auf gestampftem Erdboden landete und schliesslich in die Krypta gelangte. Dass die Kapelle wieder dem Publikum geöffnet wird, war mir wirklich ein sehr grosses Anliegen.

Warum wurde der Zugang zur Krypta bis dahin der Bevölkerung verwehrt?

Ich kann mir nur vorstellen, dass bei der letzten grossen Renovierung der Kirche Anfang der Siebzigerjahre das Geld dafür fehlte. Einen anderen Grund kann es dafür nicht geben. Bis dahin führte ein schmaler, steiler Treppenabgang zu dieser kleinen Krypta. Dieser Abgang wurde dann zu Gunsten einer grösseren Sakristei geopfert. Die Kapelle ist, zumindest in meinen Augen, ein Kleinod.

Was gefällt Ihnen an der Kapelle besonders?

Es ist ein ganz kleiner, stiller Ort, wo man in sich gehen kann. Man ist allein, kann seine Gedanken schweben lassen und richtig durchatmen.

Im Jahr 2014 wurde auch das Äussere der Kirche saniert. Wie wichtig war es Ihnen, die markanten Schindeln an der Aussenfassade beizubehalten?

Diese Schindelfassade ist meines Wissens einzigartig in der Schweiz. Zumindest wüsste ich von keiner zweiten. So war es nicht nur mir wichtig, diese zu erhalten, sondern vor allem auch der Denkmalpflege. Die Schindeln waren grösstenteils noch völlig intakt und nur an ein paar Stellen, vor allem am Zwiebelturm, schadhaft. Das Lärchenholz für die Schindeln kam aus dem Bündnerland und ein Hemberger Schindelmacher stellte sie her. Er gehört wohl zu einer schwindenden Gilde, die dieses Handwerk noch beherrscht.

Mit dem Neubau zweier Mehrgenerationenhäuser im Oberdorf hinterlassen Sie ein grosses Vermächtnis. Was bedeutet Ihnen dieses Projekt?

In dieses Vorhaben steckte ich viel Herzblut. Schliesslich zog sich das Projekt von der Idee bis zur Vollendung über rund zwölf Jahre hin. Dies, vor allem auch, weil uns die Denkmalpflege so viele Auflagen machte, dass ich kurz davor war, das Projekt aufzugeben und die Häuser halt verlottern zu lassen. Am Ende konnten wir aber doch eine Einigung finden, sodass heute alle Wohnungen verkauft und bewohnt sind.

Was hat Sie damals dazu bewogen, sich als Präsident zur Wahl zu stellen?

Eine Wahl blieb mir und dem damaligen Verwaltungsrat eigentlich nicht. Ich war zu der Zeit lediglich Ersatzmann für die Geschäftsprüfungskommission, ein Cousin aber schon über dreissig Jahre Aktuar. Mit ihm gaben damals zahlreiche ältere Mitglieder ihr Amt ab. Also kam er auf mich zu, sagte, ich müsse Präsident werden, weil sie schlichtweg keinen anderen Kandidaten hatten. Also habe ich einmal leer geschluckt und schliesslich in den sauren Apfel gebissen. Dass daraus aber gleich dreissig Jahre werden, hätte ich nicht gedacht.

Die katholische Kirche hat mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Wie hat sich die Situation in Hemberg während Ihrer Amtszeit entwickelt?

Bei uns war der Rückgang nicht frappant, aber dennoch kontinuierlich. Gemeindemitglieder haben wir hauptsächlich durch Wohnortswechsel oder dann durch Todesfälle verloren. Kirchenaustritte hatten wir in etwas zwischen null und drei pro Jahr. Über alles ist die Gemeinde in diesen 30 Jahren von etwa 180 auf heute rund 150 Mitglieder geschrumpft.

Wo sehen Sie den Hauptgrund für diese Entwicklung?

Meines Erachtens trägt Rom die Hauptschuld an dieser Situation. Die Kirche hat es verpasst, sich dem neuen Zeitgeist anzupassen, moderner zu werden und sich zu öffnen. Eine wichtige Rolle in der Problematik spielt für mich die Rolle der Frau in der Kirche. Zudem haben die ganzen Missbrauchsfälle zu vielen Kirchenaustritten geführt. Ich glaube aber nicht, dass ich eine Öffnung der Kirche noch erleben werde – leider.

Welche grossen Herausforderungen kommen auf Ihren Nachfolger im Präsidium zu?

Ich denke, dass ich meinem Nachfolger einen «sauberen Laden» hinterlasse, der finanziell – den Verhältnissen entsprechend – gut dasteht. Wir haben viel gebaut, verkauft sowie saniert und auf Vordermann gebracht. Was bleibt ist das Pfarrhaus, das mehr und mehr sanierungsbedürftig wird. Zurzeit haben wir es an die Gemeinde vermietet, die dort Flüchtlinge untergebracht hat. Es ist gut bewohnbar, dennoch nagt der Zahn der Zeit, vor allem an der Aussenfassade, sodass diese Sanierung wohl als nächstens angegangen werden müsste.

Was werden Sie nun mit Ihrer neu gewonnen Freizeit anstellen?

Langweilig wird es mir sicher nicht. Ich möchte mir sicher die Zeit für ausgedehnte Spaziergänge oder jetzt im Winter zum Skifahren nehmen. Zudem werde ich vermehrt wieder ein Buch lesen, wofür ich vorher nicht die Zeit dazu gefunden habe oder zumindest glaubte, nicht die Zeit dafür zu haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen