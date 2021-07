Mosnanger Gemeindepräsident Truniger wehrt sich gegen Vorwürfe

Interview «Dieser Vorwurf ist absolut ungerechtfertigt», sagt der Mosnanger Gemeindepräsident Renato Truniger, er will aber mit der Gruppe Dorfplatz ins Gespräch kommen Eine Gruppe von Mosliger Einwohnerinnen und Einwohnern fordert in einem Vorstoss die Schaffung eines Dorfplatzes. In einem Gespräch mit dieser Zeitung (Ausgabe vom 3. Juli) kritisieren sie die Gemeinde und insbesondere Gemeindepräsident Renato Truniger scharf. «Ich verstehe die Kritik nicht, hier gibt es einiges klarzustellen», sagt er. Urs M. Hemm 07.07.2021, 05.00 Uhr

Renato Truniger, ein Vorwurf an Sie ist, dass die Gemeinde bezüglich Dorfentwicklung, Raumplanung und innerer Verdichtung nicht auf die Anliegen der Bevölkerung eingehe und bei wichtigen Entscheiden nicht miteinbezogen werde. Ist die Mitwirkung der Bevölkerung kein Thema?

Renato Truniger, Gemeindepräsident Mosnang. Bild: PD

Die Mitwirkung ist – wie bereits in einem meiner Zitate zum Artikel erwähnt – gesetzlich vorgeschrieben. Der Gemeinderat erachtet dies aber nicht als «notwendiges Übel», sondern erhofft sich auch gute Inputs daraus. Aus den beiden Mitwirkungsanlässen im Herbst 2019 und Januar 2020 sind Leitsätze entstanden. Diese wurden der Bürgerschaft via Mitteilungsblatt im August 2020 kommuniziert und bilden die ideologische Grundlage für den kommenden Überarbeitungsprozess der Ortsplanung.

Neben einem Dorfplatz sollen auch Grünzonen und Erholungsräume geschaffen werden. Sind solche Flächen im Raumkonzept der Gemeinde Mosnang vorgesehen?

Diesen Themen wurde in den erwähnten Leitsätzen Rechnung getragen. Ein Raumkonzept steht noch nicht. Der Gemeinderat hat gemeinsam mit dem beigezogenen Fachbüro ein Arbeitspapier für den Auszonungsprozess erarbeitet. Danach steht die Erarbeitung des Innenentwicklungskonzeptes an, welches Basis für den kommunalen Richtplan bildet.

Zu welchem Zeitpunkt soll die Bevölkerung in den Prozess einbezogen werden?

Die Arbeiten zur Innenentwicklung starten etwa im Herbst 2021 und werden wie der Richtplan unter Mitwirkung der Bevölkerung erfolgen. Aber wir müssen zuerst die Grundlagen erarbeiten. Basis dafür bilden die bestehende Ortsplanung und die erwähnten erarbeiteten Leitsätze. Sämtliche dem Gemeinderat zugetragenen Ideen werden in diesem Rahmen geprüft. Diese Arbeiten benötigen aber zeitliche Ressourcen bei allen Beteiligten.

Eine Idee für den möglichen Standort des Dorfplatzes sei der Postplatz. Doch wisse niemand, was mit dem alten Postgebäude geplant sei. Informiert hier die Gemeinde zu wenig über laufende Projekte?

Gemeinderat und Bürgerschaft sehen vor, auf dem Grundstück der ehemaligen Post eine öffentliche Tiefgarage und ein Gebäude für den Dorfladen mit Wohnungen realisieren zu lassen. Die Bürgerschaft hat die entsprechenden Ideen sowohl an der Bürgerversammlung – Verkaufsabsicht an die Konsumgenossenschaft – als auch an einer Urnenabstimmung – Realisierung Tiefgarage – bestätigt. Im Baubewilligungsverfahren hat der Gemeinderat über Einsprachen befinden müssen und gegen die Einspracheentscheide sind zwei Rekurse beim Baudepartement eingegangen. Solche Verfahren brauchen Zeit und verlangen Diskretion. Ich kann und darf nicht laufend «Wasserstandsmeldungen» abgeben. Es ist bekannt, dass Rekursverfahren bis zu fünf Jahre dauern können.

Wann wurde denn das Bauprojekt zur Ansicht aufgelegt?

Die öffentliche Auflage für das aktuelle Bauprojekt ist im Dezember 2018 gestartet, also vor gut zweieinhalb Jahren. Aufgrund der vorgängigen politischen Auseinandersetzung kann ich aber verstehen, dass Bürger diesen Prozess als lange verstehen. Der Gemeinderat wird übrigens im Laufe dieser Woche über aktuelle Geschehnisse informieren.

Kritisiert wird auch, dass Betriebe, die expandieren wollen, keinerlei Unterstützung von der Gemeinde bekommen würden. Insbesondere im Bereich innere Verdichtung wäre es doch im Sinne der Gemeinde, wenn leer stehende Flächen wirtschaftlich genutzt würden.

Diesen pauschalen Vorwurf erachte ich als absolut ungerechtfertigt. Bei leer stehenden Flächen sehe ich keine Probleme. Mir sind aktuell zwei Betriebe bekannt, bei welchen wir nach Lösungen suchen. Dort besteht die Problematik, dass das Siedlungsgebiet erweitert werden müsste. Schwierig wird es, wenn das Potenzial auf der bestehenden Grundstückfläche bisher nicht ausgenützt wurde und die Bauherrschaft die Lösung einzig in einer weiteren Einzonung sieht. Der Gemeinderat verschliesst sich aber auch einer solchen Erweiterung nicht zum Voraus, eine Siedlungserweiterung ist aber frühestens in der Erarbeitung des kommunalen Richtplanes möglich.

Welche Probleme ergeben sich daraus für die Erarbeitung des neuen Richtplans?

Dann besteht aber die Herausforderung, dass diese Fläche andernorts wieder ausgezont werden muss. In einem anderen Fall müssten beispielsweise weitere Grundeigentümer abgeholt werden, was auch herausfordernd sein kann. Ich denke, dass wir interessierte Grundeigentümer bestmöglich unterstützen, aber die Stimmbevölkerung hat mit der Annahme des neuen Raumplanungsgesetzes einer weiteren Zersiedelung Einhalt gebieten wollen und wir müssen das nun umsetzen.

Ausserdem hält die Gruppe Ihnen vor, an einem runden Tisch nicht teilgenommen und sich nicht einmal entschuldigt zu haben. Können Sie das begründen?

Der Schulpräsident, welcher zu Beginn der Dorfplatz-Idee Teil der aktiven Gruppe war, hat den Gemeinderat an einer Sitzung über die Idee eines möglichen Dorfplatzes anstelle des Dorfladens informiert. Das war problematisch, da der Gemeinderat im letzten Herbst auf diesem Grundstück eine Baubewilligung erteilt hat und nun ein Rekursverfahren am Laufen ist. Obwohl der Gemeinderat deutlich zur Zurückhaltung gemahnt hat, wurde zu einem runden Tisch mit Nachbarn und Rekursparteien eingeladen.

Was sprach denn am Ende gegen eine Teilnahme an diesem runden Tisch?

Ich denke, ich habe deutlich signalisiert, dass ich weder als Vertreter einer Rekurspartei noch als Mitglied der Bewilligungsbehörde während eines laufenden Verfahrens an einem runden Tisch mit Rekursgegnern teilnehmen kann, nebenbei war ich mit einem anderen Termin gebunden. Der Gemeinderat hat unmissverständlich festgehalten, dass die Realisierung der Tiefgarage und des Dorfladens, kombiniert mit den Wohnungen, an diesem Standort oberste Priorität geniesst.

Werden Sie nun das Gespräch mit der Gruppe suchen oder warten Sie, bis diese auf Sie zukommen?

Selbstverständlich müssen wir den Kontakt zueinander suchen und finden. Die Idee mit dem Dorfplatz anstelle des Dorfladens hat zu einer Verstimmtheit geführt. Aber die Idee Dorfplatz wird im kommenden Innenentwicklungsprozess sicherlich Gehör finden. Persönlich sähe ich einen solchen aber sicher nicht auf dem Areal der ehemaligen Post.