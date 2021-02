Interview «Die Wettersituation war so nicht voraussehbar»: Kalte Temperaturen führen zu Schäden an der neu sanierten Hauptstrasse in Nesslau Erst im September wurde die Hauptstrasse in Nesslau mit einem neuen Belag versehen. Jetzt weist genau dieser Strassenabschnitt erneut grosse Schäden auf. Wie es dazu kommen konnte, erklärt Felix Brander, Leiter Strassenkreisinspektorat Wattwil, der die Baumassnahmen verantwortet. Urs M. Hemm 16.02.2021, 05.00 Uhr

Die Hauptstrasse in Nesslau weist Belagsschäden auf, obwohl sie erst im September 2020 mit einem neuen Belag versehen worden war. Bild: Sabine Camedda

Im vergangenen September wurde auf der Hauptstrasse durch Nesslau ein neuer Belag eingebaut. Was war der Beweggrund?

Felix Brander: Die letzte Belagssanierung durch das Dorf Nesslau fand vor 16 Jahren im Jahr 2004 statt. Damals wurde als Schutz der Trag- und Binderschicht ein herkömmlicher Deckbelag eingebaut. Zwischenzeitlich hat sich die Oberfläche durch tiefere Spurrinnen und Werkleitungsaufbrüche wie die Fernwärmeversorgung oder andere Erschliessungsleitungen zunehmend verschlechtert. Der Wasserabfluss auf der Kantonsstrasse fand nicht mehr überall optimal statt. In den vergangenen Jahren haben wir einzelne Belagsschäden ausgebessert. Im Rahmen des Unterhaltes wurden letztes Jahr auch die Gehwege so weit wie möglich instand gestellt.

Hat die vorgesehene Aufwertung des Strassenraumes im Dorf Nesslau einen Zusammenhang mit diesen Arbeiten?

Felix Brander, Leiter Strassenkreisinspektorat Wattwil Bild: Sabine Camedda

Nein, denn die Gemeinde Nesslau beabsichtigt ohnehin, die Kantonsstrasse durch das Dorf Nesslau zwischen der Sidwaldstrasse und der Schneitstrasse aufzuwerten und damit den Anwohner mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Weil es sich um eine Kantonsstrasse handelt, hat unsere Neubauabteilung Strassen- und Kunstbauten des Tiefbauamtes ein sogenanntes Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) in Auftrag gegeben. Dabei wird die Gestaltung des Strassenabschnittes bezüglich Sicherheit und Aufwertung in einem Strassenprojekt dargestellt. Bei diesem Strassenprojekt werden alle Aspekte wie beispielsweise Markierung, Entwässerung, Beleuchtung oder Beläge für die kommenden Jahre berücksichtigt. Ich gehe davon aus, dass dann dieses Projekt der Bürgerschaft vorgelegt wird.

Warum wurde nicht ein dickerer Belag respektive ein normaler Deckbelag eingebaut?

Wie erwähnt beabsichtigt das Tiefbauamt ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) umzusetzen. Dabei sind auch neue Randabschlüsse und neue Beläge vorgesehen. Zusätzlich beabsichtigt die Gemeinde Nesslau ihre Mischwasserleitungen in ein Trennsystem umwandeln. Diese Trennung bedeutet zusätzliche Meteorwasserleitungen in der Kantonsstrasse und damit Aufbrüche in der Kantonsstrasse. Es ist nun vorgesehen, die erste Etappe des BGK und in den nächsten fünf bis acht Jahren umzusetzen. Es würde also keinen Sinn machen, im Jahr 2020 einen neuen, teuren Deckbelag einzubauen, der zuerst für die Meteorwasserleitungen aufgebrochen wird und anschliessend weiter durch die neuen Randsteine und Beleuchtungsanlagen innert Kürze wieder entfernt werden müsste. Ein solches Vorgehen würde berechtigte Kritik hervorrufen.

Auf der Hauptstrasse ist nun ein neuartiger Belag eingebaut worden. Warum?

Beim neu eingebauten Belag handelt es sich um einen Dünnschichtbelag, einen sogenannten Kaltmikrobelag. Dieser besteht aus Splitt und einer positiv geladenen Emulsion, welche im Verbund mit dem Gestein abbindet. Der Belag ist giftklassefrei und weist auch keine Lösungsmittel oder Mikroplastikteile auf. Der Kaltmikrobelag ist auch auf Deponien so zu behandeln wie ein normaler bituminöser Belag. In der ganzen Schweiz wird der Kaltmikrobelag erfolgreich verwendet, wenn die Lebensdauer des vorhandenen Belages um fünf bis zehn Jahre verlängert werden muss. Aufgrund der anstehenden Projekte und bevorstehenden Aufbrüche der Kantonsstrasse hat sich das Strassenkreisinspektorat Wattwil, als Bauherrschaft, dazu entschieden, einen Kaltmikrobelag einzubauen.

Nun ist dieser an vielen Stellen bereits schadhaft. Wie ist so etwas möglich?

Wie wir es auf der Internetseite der Gemeinde Nesslau beschrieben haben, hat der Schaden mit einem nicht abgeschlossenen Abbindeprozess zwischen Gestein und Emulsion zu tun. Gemäss Hersteller hat sich der Splitt wegen kalter Temperaturen vom nicht abgebundenen Bindemittel gelöst. Die Untersuchung der Temperaturen ab Oktober 2020 bis heute hat ergeben, dass wohl während der Einbautage Ende September die Temperaturen genügten, aber in den folgenden Wochen nicht mehr. Der Unternehmer konnte nicht davon ausgehen, dass sich die Wettersituation derart verhält – es war so nicht voraussehbar. Durch die massiven Niederschläge, die Schneeräumeinsätze und das Befahren mit Schneeketten auf dem nicht ganz abgebundenen Belag hat sich die Situation nochmals stark verschlechtert.

Im erwähnten Artikel auf der Internetseite der Gemeinde Nesslau schreiben Sie, dass der Splitt, der jetzt auf der Strasse und den Gehwegen oder in den Vorgärten ist, entfernt wird. Wird dies künftig täglich geschehen müssen, um Schaden, beispielsweise an Fahrzeugen zu vermindern?

Der Splitt wurde, soweit möglich, bereits auf den Gehwegen und der Kantonsstrasse entfernt. Wir werden periodisch Nachkontrollen und die üblichen, ordentlichen Reinigungsfahrten vornehmen. Schäden an Fahrzeugen können keine entstehen. Wir werden, zusammen mit der Gemeinde Nesslau, auch die Vorgärten und Plätze reinigen und den mit Schnee vermischten Splitt entfernen. Das werden wir so schnell wie möglich bei der nächsten Tauperiode erledigen. In diesem Sinne bitten wir die Grundstücksbesitzer um Geduld.

Der Ersatz des Belags sei ein Garantiefall. Wer aber muss die Kosten für die regelmässige Beseitigung des Splitts übernehmen?

Ja, es handelt sich um einen Garantiefall des Unternehmers. Dieser übernimmt den entstandenen Schaden, sprich die Wiederinstandsetzung. Die Reinigung der Kantonsstrasse in den Dörfern wie Lichtensteig, Wattwil, Ebnat- Kappel oder auch Nesslau erfolgt in der Regel zweimal pro Monat. Darum entstehen bei unserem laufenden Unterhalt keine Mehrkosten.

Was muss getan werden, dass die Einbringung eines neuen Belags derselben Art dieses Mal hält und wann sind die entsprechenden Arbeiten vorgesehen?

Der Unternehmer wird den Belag im kommenden Mai / Juni 2021 erneuern. Voraussetzung ist sicher, dass die Temperaturen stabil sind. Damit die Verkaufsgeschäfte und Zufahrten längs der Kantonsstrasse möglichst wenige Behinderungen haben, wurde mit dem Unternehmer besprochen, dass die Arbeiten in der Nacht durchgeführt werden. Das Strassenkreisinspektorat wird frühzeitig informieren.