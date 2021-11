Interview Beat Breu über Premiere seines Zirkus in Ebnat-Kappel

Interview «Die Tiere haben ihren eigenen Kopf»: So hat Beat Breu die Premiere als Zirkusdirektor und Eseldompteur erlebt Beat Breus Weihnachtszirkus in Ebnat-Kappel feierte am Dienstag Premiere. Beat Breu berichtet mit Humor über die Tops und Flops der ersten Aufführung und blickt in die Zukunft. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 25.11.2021, 17.22 Uhr

Beat Breu feierte als Zirkusdirektor vom Weihnachtszirkus Premiere. Bild: Andri Vöhringer

Wie haben Sie sich gefühlt, als der Vorhang aufgezogen wurde?

Beat Breu: Das war ein phänomenales Gefühl, als es losging. Schon seit Monaten schwebte ich in Vorfreude. Nach der Absage der Premiere vergangene Woche geriet alles ein wenig ins Wanken, deshalb war ich erleichtert, als ich am Dienstagabend tatsächlich im gefüllten Zelt stehen konnte. Es gab zwar einige Patzer bei den Requisiten, aber so muss es bei einer Premiere sein. Es braucht immer Luft nach oben. Da wir nur ein einziges Mal proben konnten, bin ich ausserordentlich zufrieden mit dem Ergebnis.

Was sagen Sie zur Anzahl Zuschauerinnen und Zuschauer?

Nach der Entscheidung, die Premiere zu verschieben, informierten wir alle Angemeldeten per Telefon. Leider gab es daraufhin ein paar Absagen, weil nicht alle so spontan umplanen konnten. Somit war zu erwarten, dass einige Plätze leerbleiben würden. Grundsätzlich gibt es aber viele Interessierte, das liegt auch an den Medienberichten über den Weihnachtszirkus. Wir freuen uns sehr über die vielen Beiträge in den Zeitungen und im Regionalfernsehen. Der Name Beat Breu zieht noch heute Aufmerksamkeit auf sich.

Auch Sie standen am Dienstagabend mit den beiden Eseln Don Camillo und Peppone in der Manege. Wie beurteilen Sie Ihre eigene Nummer?

Natürlich sind einige Fehler passiert. Das Problem war der Teppich. Eigentlich sollte er vor meiner Nummer entfernt werden. Das wurde vergessen. Dieser Teppich hat die Esel sehr verwirrt, weil sie das nicht kennen. So ist es mit den Tieren, sie haben ihren eigenen Kopf. Da ich kein professioneller Tierdompteur bin, urteilen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zu hart. Bereits in der zweiten Aufführung am Mittwoch ging die Esel-Nummer reibungslos über die Bühne.

Was sind die Schwierigkeiten in Ihrem Zirkus?

Der Ablauf ist noch ein wenig holprig. Doch mit ein wenig Üben wird auch dieser ohne Unterbrechungen vonstattengehen können. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, miteinander zu kommunizieren, denn mit dem Englisch klappt es nicht immer gut. Zum Glück haben wir eine sprachtalentierte Clownin, die oft als Dolmetscherin fungiert. Für die zukünftige Zusammenarbeit bin ich trotz sprachlicher Barriere zuversichtlich.

Können Sie uns verraten, welche Nummer Ihr Favorit ist?

Die Clowns kommen sehr gut an und auch die Nummerngirls sind sehr beliebt beim Publikum. Dafür, dass wir alles in letzter Minute zusammenbasteln mussten, finde ich alle Nummern sehr gelungen. Eine mexikanische Artistin mussten wir blitzartig als Ersatz aus Mexiko einfliegen. Vor allem die letzte Nummer mit den marokkanischen Akrobaten ist der Wahnsinn. Ihre Menschenpyramiden und Saltos lassen sie wirken wie Gummibälle, die durch die Manege sausen.

Haben Sie Bedenken, was die Zukunft des Zirkus angeht?

Die Coronasituation bereitet uns grosse Sorgen. In Deutschland und Österreich wurden die Zirkusse bereits geschlossen. Wir haben viele Anmeldungen im Dezember, es wäre sehr schade, alles abzublasen.

