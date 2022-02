Der logopädische Dienst ringt um Mitarbeitende

Interview «Die Situation sehr herausfordernd»: Der logopädische Dienst ringt nach wie vor um Mitarbeitende Markus Notter, seit einem Jahr Leiter der Sprachheilschule Toggenburg, zieht Bilanz und beurteilt die Lage in Bezug auf den Mangel an qualifizierten Logopädinnen. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 28.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Notter, seit einem Jahr Leiter der Sprachheilschule Toggenburg in Wattwil, beschreibt die Situation der Betreuung von Kindern mit Logopädinnen in den Schulhäusern in vereinzelten Dörfern als herausfordernd. Bild: Urs M. Hemm

Auf der Website der Sprachheilschule Toggenburg sind aktuell verschiedene offene Stelle ausgeschrieben. Wie schwierig ist es, diese Stellen zu besetzen?

Das muss man differenziert betrachten. An der Schule ist es insbesondere schwierig, Kindergartenlehrpersonen zu finden. Bei uns ist der Kindergarten eine Art Schuleingangsstufe, wo manchmal auch die erste Klasse dazugehört. Lehrpersonen mit älteren Diplomen sind dafür nicht befähigt. Dazu kommt, dass wir Mitarbeitende suchen, die idealerweise eine Heilpädagogische Ausbildung mitbringen. Bei den Logopädinnen haben wir an der Schule eine stabile Situation. Im Logopädischen Dienst hingegen, bei welchem wir für die Schulgemeinden für die Betreuung von Kindern in den Schulhäusern im Dorf zuständig sind, ist die Situation sehr herausfordernd.

Worin sehen Sie den Grund dafür?

Oft sind es kleinere Pensen oder der Arbeitsort nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Zudem müssen einige Logopädinnen das Schulhaus wechseln, sodass sie keinen festen Raum zur Verfügung haben und bei Bedarf sämtliches Schulungsmaterial von A nach B mitnehmen müssen. So sind die Logopädinnen durch die ständigen Standortwechsel nicht richtig in ein Teamgefüge integriert, was für viele eine unbefriedigende Situation ist.

In der Logopädie besteht seit längerem Fachkräftemangel. Wie hat sich die Situation seit Ihrem Amtsantritt entwickelt?

Die Situation hat sich nicht verbessert. Zwar absolvieren wieder mehr Studierende die Ausbildung, das wird aber noch einige Zeit dauern, bis sie diese abgeschlossen haben und auf dem Arbeitsmarkt sind. Erschwerend kommt hinzu, dass wir, weil wir nicht alle Stellen besetzen können, nur mit zusätzlichem Einsatz und mit kreativen Lösungen Praktika anbieten können, was für den Nachwuchs auch nicht förderlich ist.

Gibt es Gemeinden, die speziell unter einem Mangel zu leiden haben?

In Hemberg beispielsweise konnte die Stelle der Logopädin lange nicht besetzt werden. Glücklicherweise konnten wir erst kürzlich eine Person finden, die das kleine Pensum übernimmt. Seit längerer Zeit schon ist eine Stelle in Wildhaus-Alt St.Johann vakant und in Ebnat-Kappel konnte erst nach langer Suche jemand gefunden werden, die die Stelle Anfang Sommer antritt. Bis dahin bleibt aber auch diese Stelle vakant.

Wie lange sind die Wartelisten, bis es zu einer Behandlung kommt?

Es gibt in der Tat Wartelisten, aber die sind von Schulgemeinde zu Schulgemeinde unterschiedlich lang. Dort, wo es Logopädinnen hat, wird natürlich versucht, die Wartelisten möglichst klein zu halten. Jenen Schulgemeinden, die niemanden haben, bieten wir vor allem für die Vorschulkinder an, die Kinder hier in Wattwil zu therapieren.

Haben Sie an der Sprachheilschule Toggenburg in den vergangenen zwei Jahren Veränderungen in Bezug auf die Ursachen von Sprachstörungen feststellen können?

Ich bin ja erst seit einem Jahr hier, sodass ich schwerlich bereits Veränderungen feststellen kann. Aus den Rückmeldungen von den Therapeutinnen kann ich aber nicht feststellen, dass sich aufgrund der Coronapandemie etwas verändert hätte.

Was wünschen Sie sich, als Leiter des Sprachförderzentrums Toggenburgs, um kurzfristig Abhilfe in der Mangelsituation zu erhalten?

Es gibt tatsächlich kurzfristige Lösungen. Wir arbeiten zurzeit an einem Projekt mit der Schulgemeinde Wildhaus-Alt St.Johann zusammen, wo ein initiativer Schulleiter arbeitet. Er hat eine junge Frau gefunden, die diesen Sommer mit der Ausbildung zur Logopädin angefangen hat. Mit diesen beiden starteten wir gemeinsam das Projekt Sprachwerkstatt. Dies ist zwar keine Lösung in dem Sinn, ist aber ein Übergangsmodell.

Wie funktioniert diese Sprachwerkstatt?

Die Idee ist, dass die junge Frau ihre berufsbegleitende Ausbildung macht, gleichzeitig aber ein paar Stunden an der Schule ist. Für den fachlichen Austausch nehmen wir sie in unser Team auf, entwickeln Ideen und sie wird von uns begleitet. Das Ziel bleibt aber, eine ausgebildete Logopädin zu finden. Dessen ist sich die junge Frau auch bewusst. Ich bin aber sicher, dass wir auch für sie eine Anschlusslösung finden werden, wenn die Stelle hat besetzt werden können.

Wie beurteilen Sie den jetzigen Projekterfolg?

Es ist sicherlich ein sinnvoller Ansatz, gleichzeitig ist es aber auch heikel. Denn wir wollen ja nicht die Logopädie durch ein niederschwelliges Angebot ersetzen. Es ist uns wichtig, dass die Logopädie professionell gemacht wird. Es ist wirklich nur eine Übergangslösung, um eine Lücke zu füllen, und nicht ein neues Programm. Denn am Ende geht es darum, Kindern mit Sprachproblemen zielgerichtet zu unterstützen, damit diese im Schulalltag der Regelschule möglichst integriert bleiben.

Jetzt haben Sie die Gelegenheit, jungen, unentschlossenen Arbeitskräften den Beruf der Logopädie «gluschtig» zu machen.

Das Schönste ist die Arbeit mit den Kindern, die mit Freude, Begeisterung und Neugierde durchs Leben gehen. Man kann zudem mit einem Kind eins zu eins arbeiten und die Fortschritte mitverfolgen und miterleben. Der Beruf erfordert aber auch Flexibilität, denn es kann herausfordernde Momente geben. Ich habe selbst erlebt, wie Mitarbeitende in Windeseile die Situation erfasst hatten und aus ihrem reichen Erfahrungsschatz eine alternative Übung fanden, um auf die momentanen Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Im Wissen darum, was die Kinder brauchen und somit auch interessennah mit den Kindern arbeiten zu können, ist eine sehr schöne Aufgabe.

Was reizt Sie persönlich an Ihrem Job?

Es sind vor allem zwei Dinge. Mich fasziniert die Komplexität, die hinter meiner Arbeit steckt. Das Angebot für Vorschulkinder, die eigentlich noch in der Familie sind, bis zum logopädischen Dienst, der in den Schulen vor Ort ist, bis zum spezialisierten Angebot hier an der Sprachheilschule in Wattwil. Mir gefällt dieser Bogen vom Alltagsnahen bis zum Spezialisierten, das eine ganze Region abdeckt. Und ganz speziell die Arbeit mit Menschen für Kinder, die ihren Weg durchs Leben etwas anders gehen, als wir es gewohnt sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen