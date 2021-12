Linus Thalmann zu den verschärften Coronamassnahmen des Kantons.

Interview «Die Schule ist scheinbar eine heilige Kuh»: Kirchberger Gastronom ärgert sich über neue Coronamassnahmen und kritisiert den Kanton Am Mittwoch hat die Regierung des Kantons St.Gallen beschlossen, ab Donnerstag mit einer konsequenten Maskenpflicht für grössere Veranstaltungen und mit einer Sitzpflicht in der Gastronomie die Coronamassnahmen zu verschärfen. Nun äussert sich der Kirchberger Gastronom und SVP-Kantonsrat Linus Thalmann, der den Winterzauber in Bazenheid organisiert. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 02.12.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Handlungsspielraum beim Bazenheider Winterzauber wird durch die verschärften Coronamassnahmen eingeschränkt. Bild: Beat Lanzendorfer

Welche Auswirkungen haben die verschärften Massnahmen des Kantons, Masken- und Sitzpflicht, für Sie als Gastronom des Kirchberger Toggenburgerhofs und im Speziellen auf den Bazenheider Winterzauber?

Linus Thalmann: Sämtliche Stehapéros können nicht durchgeführt werden und auf dem ganzen Gelände des Winterzaubers im Bazenheider Ifang gilt eine Maskenpflicht ab 12 Jahren. Wer etwas trinken und essen möchte, muss sich hinsetzen.

Bieten Sie im Freien zusätzliche Sitzgelegenheiten an?

Das wäre die Idee. Das macht allerdings nur Sinn, wenn das Wetter mitspielt. Wenn es regnet oder schneit, haben die Menschen kaum Lust, sich auf nasse Bänke zu setzen.

Können Sie die Massnahmen des Kantons nachvollziehen?

Dass man etwas machen musste, leuchtet mir ein, denn leider sind die Belegungen in den Intensivstationen und die Eintritte in die Spitäler massiv gestiegen. Ich verstehe aber nicht, weshalb man in den Schulen, den eigentlichen Pandemietreibern, keine weiteren Massnahmen ergreift.

Dann treffen die Massnahmen aus Ihrer Sicht die Falschen?

Weil die Schule scheinbar eine heilige Kuh ist, wird der wahre Infektionsherd nicht oder zu wenig bekämpft. Bei der Gastronomie hingegen wird rigoros durchgegriffen. Dasselbe gilt für die Fitnesscenter. Es trifft einmal mehr diejenigen Branchen, die bereits in den vorangegangenen Wellen am meisten unter der Pandemie zu leiden hatten. Was mich auch ärgert: Der Kanton hat uns vom Verkünden des Beschlusses bis zur Anwendung gerade einmal 14 Stunden Vorlaufzeit gegeben. Trotzdem ist mir wichtig zu betonen, dass die Massnahmen eingeführt werden mussten, weil sich ein Drittel der Bevölkerung nicht impfen lässt und sich daraus die harten Krankheitsverläufe ergeben. Es ist nun einmal erwiesen, dass ein Grossteil der Patienten auf den Intensivstationen ungeimpft ist.

Linus Thalmann während der Eröffnungsfeier am 12. November. Bild: Beat Lanzendorfer

Die verhängten Einschränkungen dürften sich auch beim Winterzauber bemerkbar machen. Wie lief es bisher?

Am Wochenende hatten wir jeweils eine hervorragende Auslastung. Unter der Woche lief es bisher eher mässig. Das war uns aber bewusst, weil uns im Vergleich zu 2019 die Gruppen fehlen. Aufgrund der Einschränkungen konnten wir uns darauf einstellen, weil schon im Vorfeld weniger Reservierungen eingegangen sind.

Gehen Sie davon aus, dass weitere Reservierungen storniert werden?

Bisher erstaunlicherweise beim Winterzauber viel weniger als im Toggenburgerhof. Die Menschen, die beim Winterzauber reservieren, möchten ihren Anlass unbedingt durchführen. Der Toggenburgerhof hat ein eher älteres Publikum und bei diesem sind die Verunsicherung und die Angst viel ausgeprägter.

Wie sieht es bei den Konzerten beim Winterzauber aus? Können die durchgeführt werden?

Hier besteht ebenso eine Maskenpflicht. Und auch hier gilt: Die Konsumation ist nur sitzend möglich. Für einen definitiven Entscheid warten wir aber noch ab, was der Bund verkündet. Ob wir die Konzerte durchführen, wird am Wochenende oder Anfang nächster Woche entschieden.

Und das «Chlaus-Ischelle», kann es am Samstag noch stattfinden?

Das wollen wir selbstverständlich durchführen. Auch hier gilt die Maskenpflicht ab 12 Jahren. Leider können wir keinen Glühwein und andere Getränke ausschenken. Die Menschen sind aber trotzdem willkommen. Ich bin selber gespannt, wie viele Besucherinnen und Besucher an diesem traditionellen Anlass teilnehmen werden.

Wenn das alles voraussehbar gewesen wäre, hätten Sie den Winterzauber trotzdem organisiert?

Das ist unternehmerisches Risiko. Wer auf Nummer sicher gehen will, soll so etwas gar nicht anpacken. Ein Restrisiko besteht immer. Warten wir mal ab, was die kommenden Wochen bringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen