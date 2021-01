Interview «Die richtigen Themen innovativ aufbauen» Viele Kirchgemeinden kämpfen mit sinkenden Mitgliederzahlen. Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberer Necker führt deshalb bei ihren Gemeindemitgliedern zurzeit eine Umfrage durch, um ihre langfristige Entwicklung und Strategie in die richtigen Bahnen lenken zu können. Die Umfrage läuft noch bis am 31. Januar, dennoch zieht Projektleiter Martin Bihr eine erste Bilanz. Urs M. Hemm 27.01.2021, 13.30 Uhr

Die evangelisch-reformierte Kirche St.Peterzell. Bild: Urs M. Hemm

(30. Januar 2019)

Was bewegte Sie dazu, diese Umfrage zu starten?

Martin Bihr: Zum einen sind die Landeskirchen seit längerem mit der Tatsache konfrontiert, dass ihr Auftrag in der Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich ist. Zudem sind die Bedürfnisse in der Bevölkerung einem steten Wandel unterzogen. Dies bedeutet, dass sich die Kirche Gedanken darüber machen muss und will, wer wozu von der Kirche was braucht. Zum anderen verzeichnet die Reformierte Kirchgemeinde Oberer Necker eine Reduktion der Mitglieder und somit auch der finanziellen Ressourcen. Dies bedeutet, dass gespart werden muss – auch im Angebot. Diese beiden Begebenheiten bedeuten, dass sich die Leitung der Kirchgemeinde Gedanken macht zur langfristigen Entwicklung und Strategie. Dabei soll die Meinung einer breiteren Öffentlichkeit abgerufen werden.

Wie beurteilen Sie die Beteiligung an dieser Aktion bis heute?



Bis jetzt haben sich gut 60 Personen an der Umfrage beteiligt. Dafür sind wir dankbar. 50 war das Minimum, das wir erreichen wollten. Allerdings hat es noch viel Luft nach oben. Eine höhere Beteiligung würde die Resultate aussagekräftiger machen. Wenn wir 100 Antworten bekämen, wäre das sehr schön.

Was erhoffen Sie sich, aus den Umfrageergebnissen herauslesen zu können?

Martin Bihr, Projektleiter. Bild: PD

Wir möchten herausfinden, was einerseits die derzeitige Wahrnehmung der Öffentlichkeit von der reformierten Kirchgemeinde ist, um Rückschlüsse daraus zu ziehen, wie die derzeitigen Angebote und Dienstleistungen ankommen. Andererseits möchten wir zur Ausgestaltung des kirchlichen Lebens wissen, was den Menschen in Zukunft besonders wichtig ist, um priorisieren zu können und bei den richtigen Themen innovativ aufzubauen. Weiter möchten wir in Erfahrung bringen, was die Gemeinde zum strukturellen Aufbau denkt. Schliesslich geht es darum, Hinweise zu bekommen, wie die Beteiligung der Gemeindeglieder und die Freiwilligenarbeit gestärkt werden kann.

Gab es bisher Antworten, die Sie überrascht haben?

Die Antworten sind bis jetzt nicht ausgewertet. Es sollen im Voraus auch keine Trends und Resultate bekanntgegeben werden, damit weitere Antwortende nicht beeinflusst werden. Für mich positiv überraschend ist, dass alle Altersgruppen sich in ausgewogener Gewichtung an der Umfrage beteiligen.

Sehen Sie gemäss den bisherigen Einsendungen Tendenzen, dass Sie grundsätzlich auf einem guten Weg sind oder ist Handlungsbedarf gefragt?

Soweit ich sehe, zeichnet sich auch ab, dass das Image der Kirchgemeinde bei den Antwortenden relativ gut ist – ein wertvolles Potenzial für die Zukunft.



Bis zum 31. Januar können sich Interessierte noch beteiligen. Warum sollen sich Kirchgemeindemitglieder unbedingt noch an dieser Umfrage beteiligen?

Es ist jetzt der Moment, sich mit seiner Meinung an diesem Strategieprozess einzubringen. Jede Meinung zählt. Wir möchten die Strategie nicht auf der grünen Wiese aufbauen, sondern dort, wo die Menschen sind – alle Menschen, ob kirchennah oder eher kirchendistanziert. Das kirchliche Leben soll sich auch in einer sich verändernden Gesellschaft Relevanz haben, indem es innovativ ist, ohne seine Traditionen gering zu achten. Dazu brauchen wir das Feedback der Öffentlichkeit. Später werden wir die Resultate vorstellen und im öffentlichen Diskurs die Strategie ausarbeiten. Da ist es sinnvoll, jetzt schon zu wissen, was die Anliegen und Bedürfnisse sind. Wir danken allen, die sich in den nächsten Tagen noch für die Umfrage Zeit nehmen.