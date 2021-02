Interview «Die Rekordzeit ist zwar megacool»: Warum sich Chiara Scherrer aus Bütschwil trotzdem nicht so recht über den Schweizer Rekord freuen kann Die 25-jährige Chiara Scherrer gewann am Samstag den Schweizer-Meister-Titel in der Halle über 3000 Meter. Trotz Schweizer Rekord in 9:10,33 Minuten verpasste sie die EM-Limite um 33 Hundertstel. Im Gespräch kann sie die Enttäuschung darüber nicht verhehlen. Beat Lanzendorfer 22.02.2021, 15.00 Uhr

Trotz Sieg und Rekordzeit setzte es für Chiara Scherrer in der Halle in Magglingen eine Enttäuschung ab. Bild: Ulf Schiller / ATHLETIX.CH

Wo erwischen wir Sie gerade am Telefon?

Chiara Scherrer: Ich bin seit zwei Wochen in Tenero im Trainingslager und bleibe noch weitere fünf Tage hier. Nach dem Rennen am Samstag in Magglingen bin ich gleich wieder ins Tessin zurückgekehrt.

Was war Ihr primäres Ziel an den Schweizer Meisterschaften, der Titel oder die EM-Qualifikation?

Ganz klar die EM-Qualifikation, der Sieg und die Rekordzeit waren zu erwarten gewesen.

Wieso war dies zu erwarten gewesen?

Ich bin vor drei Wochen in Magglingen bereits die 3000 Meter gelaufen und war acht Hundertstel über dem Schweizer Rekord. Mir war damals klar, wenn ich noch etwas schneller laufe, knacke ich den Schweizer Rekord.

Wie gross ist nun die Enttäuschung, dass es mit der EM-Qualifikation nicht gereicht hat?

Die Rekordzeit ist zwar megacool, aber die knapp verpasste EM-Limite ist schon eine bittere Pille.

Was denken Sie, warum hat es nicht geklappt?

Ich hatte keine einfache Trainingswoche hinter mir, weil mich muskuläre Probleme etwas behinderten. Und dann war es halt schon etwas schwierig, weil ich das Rennen praktisch vom Start weg alleine laufen musste. Cool wäre die Qualifikation trotzdem gewesen, weil die Planungen darauf hinausliefen und ich insgeheim schon damit gerechnet habe.

Mussten Sie wegen der Coronapandemie auch spezielle Vorkehrungen treffen?

Wir sind aufgefordert worden, wenn immer möglich, alleine anzureisen. Zuschauer waren in der Halle keine zugelassen. Man durfte erst kurz vor dem Start die Halle betreten und spätestens 20 Minuten nach dem Wettkampf mussten wir wieder draussen sein. Es war klar geregelt, wie viele Personen in der Halle sein dürfen. Und selbstverständlich galt, mit Ausnahme des Wettkampfes selber, Maskenpflicht.

Besteht trotzdem die Hoffnung, dass Sie nach Polen reisen können. Zum Beispiel, wenn Sie der Verband doch noch für die EM nominiert?

Leider nicht, es sind internationale Limiten, die es zu erfüllen gilt.

Ein weiterer Versuch ist nicht mehr möglich?

Das wird schwierig. Die Qualifikation muss in der Halle gelaufen werden. In der Schweiz gibt es bis zur EM aber keine Wettkämpfe mehr. Und in den anderen Ländern ist es wegen der Coronapandemie auch schwierig, an einem Rennen teilzunehmen.

Dann müssen Sie die EM definitiv abhaken?

Stand heute, leider ja.

Wie sieht Ihre weitere Planung aus?

Es ist in diesem Jahr alles etwas anders, weil es keine Strassen- und Crosswettkämpfe gibt. Darauf würde jetzt mein Fokus liegen. Mein nächster Fixpunkt ist in drei Wochen der erste Marathon von Fabienne Schlumpf in Bern-Belp. Dort möchte sie die Olympia-Qualifikation schaffen. Ich stelle mich als Tempomacherin zur Verfügung und kann dadurch etwas Wettkampfpraxis sammeln. Anschliessend bereite ich mich auf die Bahnwettkämpfe im Mai vor. Leider wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie der genaue Wettkampfplan aussieht. Es gilt, abzuwarten, wie sich die Lage rund um das Coronavirus entwickelt.

Wie sieht es mit Ihren Olympiaplänen aus?

Die Qualifikationswettkämpfe sind im Frühling vorgesehen und ich hoffe, dass ich mich so schnell als möglich für die 3000 Meter Steeple in Tokio qualifizieren kann.

Sind Ihre muskulären Probleme bis dann abgeklungen?

Das kommt schon wieder. Ich habe hier im Tessin ein etwas weiches Bett, dadurch bereitet mir mein Rücken leichte Probleme. Ich gehe aber davon aus, dass sich das legt, sobald ich wieder im eigenen Bett schlafe.