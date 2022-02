Die Gemeindeordnung der künftigen Gemeinde Neckertal liegt vor

Interview «Die Hürden bewusst tief gelegt»: Der Konstituierungsrat für die bald fusionierte Gemeinde Neckertal legt die neue Gemeindeordnung zu Abstimmung vor Das Mitglied und Sprecher des Konstituierungsrates Toni Hässig erklärt die Bedeutung und Besonderheiten der Gemeindeordnung für die künftige Gemeinde Neckertal. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 02.02.2022, 17.00 Uhr

Am 21. Februar stimmt die Bevölkerung der Gemeinden Oberhelfenschwil, Hemberg und Neckertal über die Gemeindeordnung der künftigen Gemeinde Neckertal ab. Bild: PD

Welches sind die grundlegenden Inhalte, die eine Gemeindeordnung enthalten muss?

Die Gemeindeordnung regelt die Organisation und die Zuständigkeit der Organe einer Gemeinde, die politischen Rechte der Bürgerschaft und im Anhang die Finanzbefugnisse des Rates und der Bürgerversammlung. Sie wird deshalb auch als «Verfassung der Gemeinde» bezeichnet.

Die Gemeindeordnung der neuen Gemeinde Neckertal stützt sich im Grundsatz auf die Muster-Gemeindeordnung des Amtes für Gemeinden und Bürgerrecht. Wo liegen in der neuen Gemeindeordnung im Vergleich zu dieser die hauptsächlichen Unterschiede?

Toni Hässig, Sprecher des Konstituierungsrates. Bild: Urs M. Hemm (14.01.2021)

Eine Gemeindeordnung kann nicht frei von der Leber weg verfasst werden. Sie hat sich am Gemeindegesetz zu orientieren und einer rechtlichen Prüfung durch das Amt für Gemeinden und Bürgerrechte standzuhalten. Freiraum haben die Gemeinden in der Wahl der Gemeinde- und Schulorganisation, bei der Festlegung des Quorums oder der Finanzbefugnisse, aber nur soweit man sich nicht ausserhalb der Bestimmungen im Gemeindegesetz bewegt.

Welche wesentlichen Punkte konnten von den drei bisherigen Texten der Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal übernommen werden?

Die Organisation der Gemeinde mit Bürgerversammlung, Gemeinderat und vielfältigen politischen Rechten war schon in den bisherigen Gemeindeordnungen verankert. Mit der Inkorporation der Schulgemeinden sind neu auch Bestimmungen zur Schule in der Gemeindeordnung enthalten.

Worin liegen in der neuen Gemeindeordnung die augenfälligsten Neuerungen?

Wie schon im Vereinigungsbeschluss dargestellt, tritt anstelle eines vom Volk gewählten Schulrats eine Schulkommission, welche vom Gemeinderat gewählt wird. Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulkommission und der neu geschaffenen Gesamtschulleitung sind Teil der neuen Gemeindeordnung.

Zu den Organen der neuen politischen Gemeinde gehört gemäss der neuen Gemeindeordnung unter anderem auch der Einbürgerungsrat. Dieser müsse in der neuen Gemeindeordnung speziell wegen der Ortsgemeinden St.Peterzell und Brunnadern erwähnt werden. Können Sie in einfachen Worten erklären, welche Rolle die beiden Ortsgemeinden in Bezug auf den Einbürgerungsrat der Gemeinde spielen?

Solange die beiden Ortsgemeinden Neckertal-St.Peterzell und Neckertal-Brunnadern bestehen, müssen sich alle Einbürgerungswilligen zwingend für eine dieser beiden Ortsgemeinden entscheiden und werden dann Bürger von Neckertal-St.Peterzell oder Neckertal-Brunnadern. Dementsprechend gibt es auch zwei Einbürgerungsräte, welche aus Mitgliedern der jeweiligen Ortsgemeinde und dem Gemeinderat zusammengesetzt sind.

Die Wahl der Mitglieder in die Schulkommission durch den Gemeinderat soll unter fachlichen und standortbezogenen Aspekten erfolgen. Was bedeutet das konkret?

Die neue Gemeinde verfügt über sechs Primarschulhausstandorte und zwei Oberstufenzentren, verteilt auf das ganze weitläufige Gemeindegebiet. Damit die Schulkommission die Anliegen aller Schulen geografisch ausgewogen vertritt, soll sich diese Kommission aus Vertreterinnen und Vertretern aus dem ganzen Gemeindegebiet zusammensetzen. Gleichzeitig soll die Kommission nicht politisch zusammengesetzt sein, sondern mit Fachwissen unterschiedlicher Ausprägung dafür sorgen, dass die Gemeinde ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag zeitgemäss erfüllt.

Das Quorum für Volksbegehren wie beispielsweise Initiativen liegt bei lediglich 300 Unterschriften. Warum ist die Hürde so niedrig angesetzt?

In den bisherigen Gemeinden lag das Quorum bei 10 Prozent der Stimmberechtigten. Mit dem Quorum von 300 Stimmberechtigten werden die Hürden bewusst tiefer gelegt. Einzelnen Stimmbürgerinnen oder Stimmbürgern oder Dorfgemeinschaften dürfte es so ohne weiteres möglich sein, die notwendige Zahl von Unterschriften zu erreichen, wenn sie mit einem Referendum, einer Initiative, einem Volksvorschlag oder einer Volksmotion einem berechtigten Anliegen Gehör verschaffen wollen.

Was würde eine breitabgestützte Annahme der Gemeindeordnung an der Bürgerversammlung vom 21. Februar für den Start der neuen Gemeinde bedeuten?

Die Gemeinderatswahlen vom 19. Juni können nur mit einer genehmigten Gemeindeordnung erfolgen, weil die Zahl der Gemeinderäte darin bestimmt wird. Der neue Gemeinderat löst direkt nach seiner Wahl den Konstituierungsrat ab und übernimmt von diesem die Geschäfte der neuen Gemeinde Neckertal. Mit der Annahme der neuen Gemeindeordnung erhält der künftige Gemeinderat die rechtliche Grundlage und die Leitplanken für seine Tätigkeit. Die Bürgerschaft kennt zum Start der neuen Gemeinde ihre Rechte.

