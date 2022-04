Interview: OK-Präsident Donat Widmer über die Hulftegg-Stafette

Interview «Die Freude, endlich wieder etwas machen zu können, überwiegt»: Der OK-Präsident über die Hulftegg-Stafette Zweimal in Folge konnte die Hulftegg-Stafette wegen der Coronapandemie nicht stattfinden. Mit der 55. Auflage am 7. Mai geht die Wartezeit zu Ende. Donat Widmer, seit vier Jahren OK-Präsident, sagt, was alles neu ist und was die Teilnehmenden erwartet. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Das Radfahren ist eine der fünf Disziplinen an der Hulftegg-Stafette. Bild: PD

Gemäss Ausschreibung besteht die Startstrecke neu aus einem Hindernislauf. Erklären Sie uns die Gründe.

Donat Widmer: Wir wollten den Hinderniscross als Startstrecke schon vor zwei Jahren etablieren. Wegen der Coronapandemie mussten wir die Premiere zweimal verschieben. Die Strecke soll eine neue Attraktivität der Hulftegg-Stafette sein. Wir kommen damit auch einem Wunsch vieler Teams entgegen, welche jeweils Mühe hatten, eine Inlinerin oder einen Inliner zu finden.

Dann fällt das Inlinen weg. War es nicht mehr zeitgemäss?

Ich würde nicht sagen, dass Inlinen nicht mehr zeitgemäss ist. Es ist eine sehr dynamische und attraktive Disziplin. In unserer Region hat es topografisch bedingt aber einen etwas tieferen Stellenwert, was die Suche nach inlinenden «Team-Gspänli» für viele schwierig machte.

Kann den Hinderniscross jeder absolvieren?

OK-Präsident Donat Widmer. Bild: PD

Ja, wir werden die Hindernisse so gestalten, dass sie für alle machbar sind. Es muss niemand Angst vor den Hindernissen haben.

Die Hulftegg-Stafette konnte zweimal nicht stattfinden. Kann man den finanziellen Verlust eigentlich beziffern?

Der finanzielle Ausfall bewegt sich im vierstelligen Bereich. Wobei uns die erste Absage vor zwei Jahren schwerer getroffen hat, weil wir einschliesslich der Bewilligungen schon alles organisiert hatten. Die zweite Absage konnten oder mussten wir dann frühzeitig aussprechen.

Die Hulftegg-Stafette wird in diesem Jahr bereits zum 55. Mal durchgeführt. Wissen Sie von Anlässen mit einer ähnlich langen Tradition?

In einer renommierten Schweizer Laufzeitung waren einmal die zehn ältesten Läufe aufgeführt. Da waren wir auch dabei. Darauf sind wir schon etwas stolz. Ein Anlass mit einer ähnlich langen Tradition wie die Hulftegg Stafette ist zum Beispiel der Murten-Fribourg-Lauf.

War es schwierig, nach der Coronakrise wieder genügend Helferinnen und Helfer zu finden?

Wir haben immer noch genügend Helferinnen und Helfer, was wir auch sehr schätzen. Ganz allgemein finden sich im Dorf und in der Gemeinde immer sehr viele Freiwillige, die sich für die Vereine einsetzen. Die Solidarität untereinander klappt bestens, dafür sind wir sehr dankbar.

Wie viele Helferinnen und Helfer benötigen Sie für einen solchen Grossanlass?

Wenn ich den Einsatz der Feuerwehr und der Samariter hinzuzähle, dann sind es rund 150 Helferinnen und Helfer.

Wie sieht es bei den Sponsoren aus? Sind Ihnen diese treu geblieben?

Wir hatten Glück. Ein paar sind abgesprungen, neue sind hinzugekommen. Unser Hauptsponsor hat uns aber die Treue gehalten. Wir konnten mit ihm sogar ein langfristiges Engagement vereinbaren. Über die super Unterstützung können wir uns glücklich schätzen.

Dann müsste die Zukunft der Hulftegg-Stafette gesichert sein. Was sind die kurz- und mittelfristigen Ziele?

Kurzfristig möchten wir in diesem Jahr endlich den lange geplanten und bereits erwähnten Hinderniscross durchführen. Ab nächstem Jahr wollen wir einen Kinderlauf auf der neuen, attraktiven Strecke ins Programm aufnehmen. Die Hulftegg-Stafette soll ein Anlass bleiben, in dem auch die Plausch-Teams weiterhin ihre Freude haben. Der Teamgedanke wird bei uns immer im Vordergrund stehen.

Mit wie vielen Teilnehmenden/Gruppen rechnen Sie am 7. Mai?

Es wäre schön, wenn uns die treuen Teilnehmenden nicht vergessen haben und wir wieder ungefähr 70 Fünfergruppen plus Einzelsportler in Mühlrüti begrüssen dürfen. Wir wären auch nicht enttäuscht, wenn es in diesem Jahr etwas weniger wären. Die Freude, endlich wieder etwas machen zu können, überwiegt.

Auf was müssen die Teilnehmenden am Wettkampftag achten?

Die grösste Änderung ist die neue Disziplin, das ist in der Ausschreibung aber detailliert beschrieben. Dann wird zurzeit das Schulhaus in Mühlrüti umgebaut, dessen Infrastruktur wir jeweils nutzen. Für die Teilnehmenden wird es aber keine Einbussen in Sachen Komfort geben.

Bis wann kann man sich anmelden?

Unter www.hulftegg-stafette.ch kann man sich online bis am 6. Mai anmelden. Am Wettkampftag sind spontane Nachmeldungen selbstverständlich auch möglich.

