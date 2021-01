Interview «Die Enttäuschung ist riesig»: Die Lütisburger Bobfahrerin Jasmin Näf kann wegen eines Muskelfaserrisses nicht an den Europameisterschaften starten Die 23-jährige Bremserin im Bobteam von Melanie Hasler plagt seit Anfang Jahr eine Verletzung im Oberschenkel – nun muss sie sogar für die Titelkämpfe am kommenden Wochenende in Winterberg forfait erklären. Beat Lanzendorfer 05.01.2021, 05.00 Uhr

Nach vier von acht Rennen liegt Ihr Bob mit Pilotin Melanie Hasler auf dem dritten Zwischenrang der Gesamtwertung. Sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?

Jasmin Näf: Der Saisonstart im Weltcup in Sigulda am 21. November mit Platz 4 ist uns optimal gelungen. Eine Woche später konnten wir die gute Leistung am selben Ort mit Rang 5 bestätigen. Am 13. Dezember in Innsbruck reichte es immerhin noch zu Platz 7. Für das vierte Rennen musste ich als Bremserin aber verletzungsbedingt leider forfait erklären.

Was ist passiert?

Mich behindert ein Muskelfaserriss im Oberschenkel schon seit geraumer Zeit. Ich zog mir die Verletzung während eines Europacup-Rennens im Februar 2020 im lettischen Sigulda zu.

Trat während der Wettkampfpause im Sommer keine Besserung ein?

Nicht wirklich. Trotz vieler Therapien und Sitzungen beim Physiotherapeuten behinderte mich die Verletzung auch in den Sommermonaten. Während der Weihnachtsferien habe ich nun eine Eigenblut-Therapie begonnen, die bis jetzt sehr vielversprechend verlaufen ist. Ich hoffe, dass es nun endlich aufwärts geht. Nächste Woche komme ich nach Hause und beginne mit der nächsten Therapie.

Ein Start an den Europameisterschaften in Winterberg am kommenden Wochenende ist somit nicht möglich?

Nein, weil ich vor Weihnachten wegen der Verletzung keinen Leistungstest absolvieren konnte, hat der Verband entschieden, dass Irina Strebel den Bob von Melanie Hasler anschieben wird.

Wie gross ist Ihre Enttäuschung?

Die ist riesig. Ich bin Anfang Saison davon ausgegangen, dass ich trotz Beschwerden die Saison mit Melanie Hasler bestreiten kann. Nun wurde anders entschieden und das muss ich akzeptieren. Im Sport liegen Sieg und Niederlage nahe beieinander.

Aber wäre es möglich gewesen, trotz Verletzung den Bob weiter anzuschieben?

Ja, das wäre möglich gewesen, aber letztendlich hätte ich meine hundertprozentige Leistung wohl nicht abrufen können. Aber viel mehr hätte in meinem Oberschenkel nicht mehr kaputtgehen können. So gesehen wäre ich kein weiteres Risiko eingegangen.

Wie gross ist nun die Gefahr, dass Sie Ihren Platz im Bob von Melanie Hasler verlieren?

Ich habe den Platz bereits verloren, zumindest für die kommenden Rennen in dieser Saison. Als Ersatzfrau werde ich bei den Rennen aber weiterhin dabei sein und bei allfälligen Notfällen auch einspringen. Ich werde nun alles dafür geben, dass ich in der kommenden Saison wieder im Schlitten von Melanie Hasler sitzen kann. Letztendlich sind wir ein Team und in diesem muss ich kurzfristig halt etwas zurückstecken. Ich drücke aber sowohl Melanie Hasler als auch Irina Strebel die Daumen, dass sie für die Schweiz ein gutes Ergebnis erzielen.

Wie gross sind die Chancen von Melanie Hasler und Irina Strebel auf einen Spitzenplatz an der Europameisterschaft in Winterberg?

Ein Platz in den Top 5 wäre gemäss Aussage von Melanie Hasler ein Hammer. Für den weiteren Verlauf im Weltcup wird es eher schwierig, an die bisherigen Klassierungen anzuknüpfen, weil die Amerikanerinnen und Kanadierinnen ins Renngeschehen eingreifen. Melanie Hasler hat sich aber zum Ziel gesetzt, wieder vor jenen Teams zu sein, die sie im bisherigen Verlauf der Saison bereits hinter sich gelassen hat.

Nochmals zurück zur Europameisterschaft. Ein Medaillenplatz liegt auch im Bereich des Möglichen?

Da müsste schon sehr viel zusammenpassen. Ich gehe davon aus, dass die deutschen Frauen die Medaillenplätze unter sich ausmachen. Es ist ihre Heimbahn, auf der sie viel Erfahrung aufweisen. Zudem verfügen sie auch über sehr gutes Material.

Nach den Europameisterschaften stehen mit den Weltmeisterschaften sowie den beiden Titelkämpfen bei den Junioren noch drei weitere Grossereignisse auf dem Programm. Wie gross schätzen Sie Ihre Chancen ein, doch noch daran teilnehmen zu können?

Meine Chancen sind sehr gering. Freuen würde ich mich trotzdem, wenn es noch klappen sollte, weil ich die Saison so eigentlich nicht beenden möchte. Wenigstens bin ich bei allen Grossereignissen aber als Ersatzfrau vor Ort und kann so das Renngeschehen direkt an der Strecke mitverfolgen.

Und nächste Saison greifen Sie wieder voll an?

Selbstverständlich. Ich bin schon jetzt voll motiviert für das Sommertraining und möchte mich mit guten Leistungen für einen Platz im Bobteam von Melanie Hasler aufdrängen.