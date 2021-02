Interview «Die Churfirsten inspirieren nicht nur mich, sondern auch unsere Kunden und die Mitarbeitenden»: Warum Mirko Lehmann für seine Firma am Standort Toggenburg festhält Die Innovative Sensor Technology IST AG in Ebnat-Kappel hat sich zu einem der grössten Arbeitgeber im Tal entwickelt. Geschäftsführer Mirko Lehmann, der dem Betrieb 14 Jahre lang vorstand und durch einige Krisen führte, erklärt, warum sich Hightech und der Wirtschaftsstandort Toggenburg nicht ausschliessen. Sabine Camedda 14.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mirko Lehmann verlässt die Innovative Sensor Technlogy IST AG, bleibt aber in der Endress+Hauser-Gruppe tätig. Bild: PD

14 Jahre lang führte Mirko Lehmann die Innovative Sensor Technology IST AG. In dieser Zeit hat sich nicht nur auf der technischen Seite viel verändert, die Firma ist auch ständig gewachsen. Nebst dem Geschäftssitz in Ebnat-Kappel hat die IST AG eine Produktionsstätte in Tschechien und weitere Mitarbeitende in den USA, China, Indien und Irland. Insgesamt arbeiten rund 450 Personen für die Firma. Zudem besitzt die IST AG Tochterfirmen in Freiburg im Breisgau und Berlin. Nun verlässt Mirko Lehmann die IST AG und übernimmt am 1. April als Geschäftsführer die Endress+Hauser Flow.

Sie sind Sensorspezialist und wurden 2007 als Geschäftsführer der IST AG vorgestellt. Wie kamen Sie zu diesem Beruf?

Mirko Lehmann: Ich habe Physik studiert und in Biophysik promoviert. Sowohl in meiner Diplomarbeit als auch in der Doktorarbeit habe ich mich mit dem Thema Sensoren auseinandergesetzt. Im Jahr 1995 gab es für mich zwei Wege: Die Teilchenphysik am CERN in Genf, wegen der ich mich unter anderem für Physik interessiert habe, und die Sensorik. Ich habe mich früh auf dieses Gebiet spezialisiert und mit allen möglichen Arten von Sensoren wie Biosensoren und Gassensoren zu tun gehabt.

Sensoren werden häufig eingesetzt, um etwas zu messen. Kann man diese technologisch überhaupt noch weiter entwickeln?

Die Sensorik ist ein breites Feld und wird ständig weiterentwickelt. Unsere Mitarbeiter sind gerade deshalb stolz, für uns zu arbeiten, weil wir das tun, was unsere Konkurrenten nicht tun wollen oder können. Wir brauchen oftmals mehrere Jahre, bis wir einen speziellen Sensor entwickelt und diesen auf den Markt gebracht haben. Aber letztlich ist der Antrieb jedes Mitarbeiters, dass er verstehen will, was der Kunde will oder in Zukunft braucht. Und das will unser Team dann entwickeln.

Wer hat die Idee für eine Innovation?

Das ist unterschiedlich. Manchmal sagt uns der Kunde ganz genau, was der Sensor können und wie er aussehen muss. Oder wir machen uns Gedanken, welche Sensoren in Zukunft gebraucht werden und entwickeln diese. Das geht nicht von heute auf morgen und wir müssen vorausdenken, weil die Technologien, die wir dazu brauchen, vielleicht auch noch nicht entwickelt sind.

Der Space-Sensor mit langen Drähten verfügt über die nötige Zertifikation, damit er in der Raumfahrt eingesetzt werden kann. Bild: PD

Wie gross ist dabei das unternehmerische Risiko?

Alles ist mit unternehmerischem Risiko verbunden, ob wir innovativ sind oder nicht. Ich denke hier an verschiedene Arten von Innovation. Wir müssen die bestehenden Sensoren immer wieder adaptieren. Daneben arbeiten wir an Produkten, die mit viel Unsicherheit verbunden sind, die uns später aber Gewinn bringen und die uns erlauben, auch in neuen Gebieten erfolgreich zu sein. Daneben dürfen wir aber das bestehende Geschäft nicht vernachlässigen. Das muss immer ausgeglichen sein. Wir haben das gut hinbekommen, was auch auf die verschiedenen Standorte zurückzuführen ist. Die Innovationen werden vor allem in der Schweiz und in Deutschland gemacht, wo wir alles vor Ort haben und entsprechend schnell sein können. Die Produktion ist in Tschechien, wo die Kosten tiefer sind und wir hervorragende Mitarbeitende haben, was uns erlaubt, auf dem Weltmarkt mitzuspielen.

Die Entwicklung in der Schweiz, die Produktion in Tschechien: Macht das den Erfolg der IST aus?

Es ist schon so, wenn wir alles hier in der Schweiz produzieren müssten, hätten wir weniger Chancen auf dem Markt. Die nötige Produktivität erreichen wir unter anderem durch die Automatisierung und durch unseren Betrieb in Tschechien. Damit verbunden ist der Transfer von Technologie von der Schweiz nach Tschechien. Das gibt uns Raum für Innovation hier in der Schweiz, wo wir bestens dafür eingerichtet sind mit dem Reinraum, wo die Substrate bearbeitet werden, und allen Abteilungen, die an der Innovation beteiligt sind. Diese Entwicklungen ermöglichen uns letztlich, hier in Ebnat-Kappel hochqualifizierte Arbeitsplätze zu sichern.

Die IST AG 1991 hat mit drei Mitarbeitern angefangen, jetzt ist sie eine der grössten Arbeitgeberinnen im Tal. Wie ist es möglich, im Toggenburg ein solches Unternehmen aufzubauen?

In meinen Jahren als Chef hat sich die Zahl der Mitarbeiter verfünffacht, der Umsatz ist zehnmal so gross geworden. Da haben viele Dinge mitgespielt. 2008, als ich frisch im Unternehmen war, kam eine grosse Wirtschaftskrise. Damals haben wir gemerkt, dass wir zum einen mehr Kunden gewinnen und zum anderen innovativ sein müssen. Wir haben in der Folge unseren Innovationsprozess umgebaut und bieten dem Kunden eine Lösung, wenn er ein Produkt will, das wir nicht in unserem Standardportfolio führen. Wir haben die Firmenstrukturen organisiert, den Standort in Tschechien ausgebaut und noch viel mehr gemacht. Wir haben viel aus dieser Krise gelernt und es lief ganz gut bis zum 15. Januar 2015, als der Eurokurs eingebrochen ist. Dies hat uns stark getroffen, denn wir fakturieren sehr viel in Euro. Da fehlte uns einfach von heute auf morgen Geld, um unser Geschäft nachhaltig zu tätigen. Letztlich hat uns auch diese Krise gestärkt und wir haben Neues und Grösseres in Angriff genommen. Aber immer mit dem Gedanken, dass wir etwas tun wollen, was unsere Konkurrenten nicht tun. Dazu nutzen wir auch das Tal.

Der neue Geschäftssitz wurde in Ebnat-Kappel gebaut. Bild: PD

Inwiefern?

Ich träumte immer von einem Arbeitsplatz, von dem aus ich die Churfirsten sehe. Ein solcher inspiriert nicht nur mich, sondern auch unsere Partner und Kunden, das Personal und potenzielle Mitarbeiter. Wir haben mit unseren beiden Neubauten in Ebnat-Kappel einen Meilenstein gesetzt und ich bin froh, dass unsere Inhaberin, die Endress+Hauser-Gruppe, uns dabei geholfen hat. Sie ist wichtig in der Erfolgsgeschichte der IST AG, hat immer zu uns gehalten und uns vertraut. Wir hatten auch Glück mit unseren Projekten, konnten wachsen und immer mehr Leute einstellen. Inzwischen sind wir ein grosser Arbeitgeber und Steuerzahler, was gut für das Toggenburg und vor allem für Ebnat-Kappel ist. Wir wollen aber auch etwas zurückgeben, indem wir Vereine und Spitzensportler im Tal mit Sponsoring unterstützen und einem Dorf in Nepal helfen. Wichtig ist uns, dass wir die richtigen Leute einstellen und die Kunden an uns binden können. Das geht nicht nur mit Verträgen, sondern mit langjährigen Beziehungen. Das Vertrauen der Kunden in uns, diese Standfeste wie die Churfirsten, ist für uns die wichtigste Währung.

Wie schwierig ist es, dieses Vertrauen zu gewinnen, wenn man so schnell wächst wie die IST AG?

Das ist ein richtiger Spagat. Ein Kunde, der nur wenige Sensoren bezieht, muss genauso wichtig sein wie ein Grosskunde. In der enormen Wachstumsphase mussten alle mitmachen, das Management und auch die Mitarbeiter, denn wir mussten viel ändern, um die Nachfrage bewältigen zu können. Es ist uns gelungen, das Kleine und das Grosse, die Innovation und das Bestehende zu verbinden. Unsere Abläufe stimmen und wir freuen uns über einen guten Geschäftsgang, trotz Corona.

Sie betreuen verschiedene Kunden und führen dadurch ein grosses Produktportfolio. Besteht da nicht die Gefahr, sich zu sehr zu verzetteln?

Das ist eine Frage der Definition. Wir haben im vergangenen Jahr eine Firma in Berlin gekauft, die DNA-/RNA-Extraktions- und Vorbereitungskits herstellt, die unter anderem für Coronaschnelltests benötigt werden. Man kann das nun Verzetteln nennen. Man kann aber auch sagen, wir haben das Produktportfolio ausgebaut, um krisensicherer zu sein.

Als Physiker kommen Sie aus der Wissenschaft und nicht aus der Wirtschaft. Welche Rolle hatten Sie als Geschäftsführer eher inne?

Ich habe in meinem Berufsleben früh von der Wissenschaft ins Management gewechselt und mir entsprechend Wissen angeeignet. In einer Technikfirma ist es besser, wenn der Chef eine technische Ausbildung hat, denn der Kunde erwartet von einem Geschäftsführer, dass dieser seine Anliegen versteht. Man kann die beiden Rollen aber nicht trennen, denn als Geschäftsführer ist man für alle Arten von Fragen zuständig, angefangen bei den Lieferanten über das Personal und die Produkte bis zu Verträgen mit Kunden. Klar gibt es Mitarbeiter, die einem Arbeit abnehmen und einen unterstützen. Aber letztlich ist der Geschäftsführer mit seinem Managementteam für das Gesamtbild verantwortlich, wie zum Beispiel Umsatz, Gewinn, Produktionsstätten, Produktportfolio und Verkaufsbüros.

Der Biosensor LV5 erlaubt eine multiparametrische Messung (Glukose, Lactat, Glutamin, Glutamat) mit hervorragender Langzeitstabilität für die kontinuierliche Messung. Bild: PD

Ist es von Vorteil, eine Gruppe wie Endress+Hauser hinter sich zu wissen?

Das ist einer der Gründe, warum die IST AG so erfolgreich ist. Wir schätzen die Zugehörigkeit zu diesem Schweizer Familienunternehmen und umgekehrt. Sie ist Marktführer und geniesst weltweit einen guten Ruf. Davon kann die IST AG profitieren.

Sie haben gesagt, dass Sie es schätzen, von Ihrem Arbeitsplatz die Churfirsten zu sehen. Passt Ihre Hightechfirma in eine ländliche Gemeinde wie Ebnat-Kappel?

Ich denke schon und unser Erfolg gibt uns recht. Wenn unser Standort in der Agglomeration von Zürich wäre, wäre die IST AG eine Firma unter vielen und der Bau wäre viel teurer geworden. Hier können wir mit unseren Partnern und Kunden auf die Dachterrasse gehen. Das macht unseren Charme aus, so dass die Leute gerne zu uns kommen. Die heutige Zeit zeigt, dass das Land gegenüber der Stadt gewinnt. Das hilft uns vielleicht, dass unsere Mitarbeitenden nicht nur hier arbeiten, sondern auch hier wohnen wollen. Ich habe es sehr geschätzt, mit meiner Familie hier zu leben und dass unsere vier Kinder hier gross geworden sind.

Finden Sie Mitarbeiter auch aus dem Tal?

In Bereichen wie der Produktion und der Administration haben wir keine Probleme, gute Mitarbeiter zu finden. Es wäre ein Zufall, jemanden aus dem Tal zu finden, der in unserem speziellen Bereich promoviert hat. Wir brauchen die besten Leute, um gegen unsere Konkurrenten bestehen zu können. Sie müssen gerne in einem innovativen Umfeld tätig sein. Wir nutzen unsere guten Kontakte zum NTB Buchs, zur ETH Zürich und zu Universitäten in Deutschland. Wir sind mittlerweile ein angesehener Lern- und Ausbildungsbetrieb mit 14 Lehrstellen, sowohl für eigene Lernende als auch für Doktoranden.

Dies in Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen?

Ja, das ist für uns eine Möglichkeit, gute Mitarbeiter zu finden. Wir pflegen gute Kontakte zur ETH und der Universität in Freiburg im Breisgau, die eine Hochburg der Sensorik ist. Eine Doktorarbeit dauert mehrere Jahre und so entsteht eine Bindung zu unserem Betrieb. Uns liegt aber auch am Herzen, dass sich unsere Mitarbeiter fortbilden und weiterentwickeln. Denn nur wenn man an sich arbeitet, kann man dem ganzen Wandel in der Sensorwelt begegnen.

Wie schnell dreht sich die Sensorikwelt?

Unglaublich schnell. Wir können nicht abwarten, was gerade gebraucht wird und was wir dafür entwickeln müssen. Wir müssen uns überlegen, welche Technologien im Trend sind, wie wir da mitkommen, welche Bedürfnisse aufkommen und wo wir uns einbringen könnten. Wir müssen unsere Innovationen bekanntmachen und so herausfinden, wo unser Produkt Resonanz findet. Wir können bei den Sensoren nicht von einer Welt sprechen, denn oft ist es so, dass unser Produkt an einem Ende der Welt sehr gefragt ist und am anderen Ende gar nicht.

Wie stark sind Ihre Produkte durch billige Kopien gefährdet?

Das wissen wir nicht. Oftmals wird Grösseres kopiert und es lohnt sich nicht, unseren Sensor, der weniger als einen Euro kostet, zu kopieren. Aber die Gefahr ist da. Dazu kommt, dass Asien in gewissen Technologiebranchen mittlerweile führend ist und wir in Europa da nicht immer mithalten können. Und so kaufen sich dann Asiaten – und vorab Chinesen – Sensorenfirmen auf der ganzen Welt.

Besteht die Gefahr, dass auch die IST AG nach China verkauft wird?

Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die IST AG wäre mit ihrem grossen Produktportfolio und dem sicheren Standort in der Schweiz gewiss ein Wunschkandidat von vielen. Dazu kommt, dass sie zukunftsgerichtet und erfolgreich ist sowie einen Namen hat, den in der Sensorbranche jeder kennt. Warum sollte Endress+Hauser diese Firma verkaufen? Wir haben übrigens das Potenzial des Marktes in China erkannt und darum drei Mitarbeiter in Schanghai, die einen sehr guten Job machen.

Sie wechseln von der IST zur Endress+Hauser-Gruppe ins Baselbiet. Was nehmen Sie aus dem Toggenburg mit?

Meine Familie und ich hatten schöne Jahre hier. Ich denke, dass ich zusammen mit dem ganzen Team viel aufgebaut habe und die IST einen guten Ruf bei den Mitarbeitern und in der Region hat. In der Industrie- und Handelskammer, wo ich im Vorstand mitgearbeitet haben, habe ich viele Leute kennen und schätzen gelernt. Ich habe aber nicht nur als Wirtschaftsmann der Region etwas gegeben, sondern war auch als Fussballtrainer aktiv. Mit den Churfirsten, der Langlaufloipe, dem Nachtskifahren und anderem bietet die Region so viel und es ist traumhaft hier. Wenn ich da an mein neues Büro denke, bin ich sicher, dass ich das Tal ab und zu vermissen werde.