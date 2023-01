Chääswelt Toggenburg eröffnet Besucherzentrum in Lichtensteig

Interview «Jetzt ist es wichtig, anzupacken»: Die Chääswelt Toggenburg eröffnet ein kulinarisches Besucherzentrum in der «Krone» Lichtensteig Sabina Gränicher ist seit vergangenem September in der Leitung der Chääswelt Toggenburg. Viel Zeit zur Einarbeitung blieb nicht, denn zahlreiche Projekte sollen demnächst umgesetzt werden. Unterstützt wird sie dabei vom Projektverein und dessen Präsidentin Rita Roos-Niedermann. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 21.01.2023, 12.00 Uhr

Sabina Gränicher und Rita Roos-Niedermann (rechts) von der Chääswelt Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

Essen Sie lieber Raclette oder Fondue?

Sabina Gränicher: Lieber Raclette. Denn, ich lebe alleine. Übrig gebliebenen Raclettekäse kann ich auch für andere Gerichte kreativ weiterverwenden.

Probieren Sie gerne Neues oder bleiben Sie bei altbewährten Käsesorten?

Gränicher: Seit ich für die Chääswelt arbeite, probiere ich oft neuen Käse. Angesichts der Vielfalt bin ich noch lange nicht durch und unsere Partner entwickeln stets neue Kreationen. Der Innovationsgeist unserer Mitglieder begeistert mich immer wieder neu und macht meine Arbeit spannend.

Ursprünglich waren Sie für die Administration zuständig. Nun sind Sie in der Geschäftsleitung.

Gränicher: Es ist richtig, dass ich zu Beginn meiner Anstellung im vergangenen Juni zu 40 Prozent für die Administration angestellt wurde. Seit September kümmere ich mich als Geschäftsleiterin sowohl um die administrativen Arbeiten als auch um Projekte.

Rita Roos-Niedermann: Ich durfte in den Wochen nach dem Einstieg in die Chääswelt Sabina Gränicher und ihre Arbeit, die sie im Auboden geleistet hat, besser kennen lernen. Sie bringt mit ihrem breiten beruflichen Hintergrund und ihrem unternehmerischen Denken, ihrer Kontaktfreude und Begeisterungsfähigkeit genau das mit, was wir hier brauchen.

Welche Aufgaben sind das für die Chääswelt konkret?

Roos-Niedermann: Die Chääswelt konnte bis heute vieles erreichen. In einigen zentralen Punkten ist das Projekt Chääswelt aber noch nicht abgeschlossen. Vieles befindet sich noch im Aufbau, was von Sabina Gränichers Vorgänger als Geschäftsleiter, Christof Gasser, in die Wege geleitet wurde. Jetzt geht es darum, diese Fäden aufzunehmen und diese Teilprojekte weiterzuentwickeln. Die Fähigkeiten und die Energie für deren erfolgreiche Umsetzung bringt Sabina Gränicher mit.

Was macht für Sie den Reiz dieser Aufgabe aus?

Gränicher: Anfangs war ich angesichts der vielen Projekte fast etwas erschlagen. Dann habe ich aber mit jedem neuen Tag eine bessere Übersicht bekommen und mich bald zurechtgefunden. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir nach den Aufbauarbeiten in die nächste Entwicklungsphase kommen und auf dieser Basis aufbauen müssen. Dieser kreative Prozess und die Chance in der Vernetzung mit unseren Mitgliedern faszinieren mich sehr.

Welches sind jetzt Ihre drängendsten Aufgaben?

Gränicher: Wichtig war, dass eine weitere finanzielle Unterstützung durch Beiträge der neuen Regionalpolitik von Bund und Kanton gesichert waren. Dann gibt es neben dem Tagesgeschäft, sprich Betrieb des Onlineshops, Betreuung des Shops in Lichtensteig und der Administration, zahlreiche Verpflichtungen, wie beispielsweise Präsentationen oder Caterings. Gleichzeitig laufen jedoch auch Projekte, wie der Aufbau des kulinarischen Besucherzentrums oder die Vorbereitungen von Events wie des Frühlingsmarkts Lichtensteig oder der TOM.

Roos-Niedermann: Für die Umsetzung unserer Projekte war es wichtig, dass der Chääswelt Toggenburg vom St.Galler Volkswirtschaftsdepartement und dem Tourismusrat St.Gallen eine dritte und letzte Tranche an Beiträgen im Rahmen der neuen Regionalpolitik zugesprochen wurde. Es ist nun an der Zeit, nächste Projektschritte zu realisieren und das geplante kulinarische Besucherzentrum im Detail zu konzipieren und umzusetzen. Es muss zudem für den langfristigen Betrieb auf ein solides finanzielles Fundament gestellt werden.

Sie sprachen das kulinarische Besucherzentrum an. Wie weit sind dort die Planungen gediehen?

Gränicher: Der Stand des Projekts ist so, dass wir das Kulinarikzentrum in der «Krone» in Lichtensteig umsetzen wollen. Zuerst wird ein Pop-up-Betrieb eingerichtet, um Präsenz zu zeigen und erste Erfahrungen zu sammeln. In diesem sollen zunächst ein Shop und der Gastronomiebereich betrieben werden. Zudem wollen wir erste Angebote im Bereich Käse-Akademie mit Kursangeboten im Bereich Käse, Workshops sowie Erlebnisangebote einführen.

Wie soll das Kulinarikzentrum am Ende aussehen?

Roos-Niedermann: Eine Studie zum Kulinarikzentrum dient als Grundlage für die Umsetzungsschritte. Der erste war die Errichtung des «Kleinsten Käseladens der Welt» in der «Krone» Ende 2021. Das zweite Standbein wird der Gastronomiebereich und ein Käseladen sein. Ergänzend ist der Aufbau der Käse-Akademie vorgesehen. Zudem ist im Keller der «Krone» ein Escape-Room geplant, ein Angebot, das auch bei schlechtem Wetter funktioniert.

Wie sieht dafür der zeitliche Rahmen aus?

Gränicher: Weil Lichtensteig der Wakkerpreis verliehen wurde, sind wir ein wenig in Zugzwang gekommen. Denn wir müssen den Schwung, den dieser Preis mit sich bringt, unbedingt mitnehmen. Die Besucher kommen jetzt und in den kommenden Monaten. Daher ist es unser Ziel, dass wir im Frühjahr, eventuell Frühsommer mit dem Pop-up-Store bereit sind.

Ein weiteres Projekt ist der Genussweg Lichtensteig. Was können Sie zum Stand dieses Vorhabens sagen?

Gränicher: Zum einen wird im Rahmen der Städtliführungen auch eine Genussführung geplant, in der die Chääswelt, gerade auch in Hinblick auf den Wakkerpreis, eine Rolle spielen soll. Zum anderen haben wir jetzt im Toggenburg den Food-Trail, der sehr gut angelaufen ist. Mir schwebt aber ein Genussweg rund um Lichtensteig oder gar durchs ganze untere Toggenburg vor. Es sind in diese Richtung mehrere Ideen vorhanden, konkrete Pläne gibt es aber noch nicht.

Roos-Niedermann: Ein solches Vorhaben ist in der konkreten Umsetzung sehr aufwendig. Denn es muss sichergestellt werden, dass die verschiedenen Stationen auf dem Weg immer bedient sind oder dass es zumindest einen Automaten gibt. Dazu muss die ganze Beschilderung gemacht werden. Das sind alles Dinge, die sich nicht so schnell umsetzen lassen.

Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Gränicher: Jetzt ist es wichtig, das Kulinarikzentrum anzupacken. Die Chääswelt musste jedoch in der Vergangenheit immer wieder ihre Pläne anpassen und auf externe Einflüsse, wie beispielsweise Corona oder aktuell auf die Vergabe des Wakkerpreises an Lichtensteig, reagieren. Entscheidend ist, unsere Vision im Auge zu behalten, uns aber immer wieder kleine Etappenziele zu setzen, um auf dem Weg flexibel zu bleiben. In diesem Sinne freue ich mich, meine Kräfte mit Begeisterung für ein so wichtiges Projekt einzusetzen.

