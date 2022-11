Martin Kurmann tritt als Präsident der St.Galler Schwinger zurück

Interview Der Gähwiler Präsident des St.Galler Kantonalen Schwingerverbandes tritt zurück: Martin Kurmann über Machterhalt, Enttäuschungen und sportliche Erfolge Sechs Jahre war der Gähwiler Martin Kurmann Präsident der kantonalen Schwinger. An der Delegiertenversammlung am kommenden Sonntag in Dietfurt gibt er seinen Rücktritt. Im Gespräch schaut er auf seine Amtszeit zurück. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Martin Kurmann in seiner Käserei in Gähwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Der 48-jährige Gähwiler Martin Kurmann gibt an der Delegiertenversammlung des St.Galler Kantonalen Schwingerverbandes am 27. November in Dietfurt seinen Rücktritt als Verbandspräsident. Im Vorfeld hat er sich den Fragen dieser Zeitung gestellt.

Hat es Spass gemacht, Präsident des St.Galler Kantonalen Schwingerverbandes zu sein?

Martin Kurmann: Ich bereue keine Sekunde, die sechs Jahre haben Freude gemacht. Ich habe aber schon bei meinem Amtsantritt gesagt, dass mein Zeithorizont auf sechs Jahre ausgerichtet ist.

Sechs Jahre sind aber keine lange Zeit. Andere hängen an ihrer Macht. Sie nicht?

Ich bin kein Machtmensch, daher kann ich die «Macht» problemlos wieder abgeben. Das Amt habe ich für die Schwinger bekleidet. Wenn ich sehe, wie viele junge Schwinger nachgekommen sind, war das für mich Motivation genug, um für sie optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Für mich ging es nie darum, in der Öffentlichkeit als Präsident des St.Galler Kantonalen Schwingerverbandes wahrgenommen zu werden.

Können Sie sich noch an Ihre Wahl erinnern?

Ja klar, es war Ende November 2016 in Wangs. Ich habe das Amt damals von Paul Ackermann übernommen. Als er bekanntgab, dass er das Präsidentenamt abgeben möchte, habe ich mich zur Verfügung gestellt, weil ich dem Vorstand bereits als Technischer Leiter angehörte. Nun ist es schön, habe ich einen Nachfolger gefunden und darf ich das Amt in Dietfurt, also im Einzugsgebiet meines Heimatverbandes, abgeben.

Der Name Ihres Nachfolgers ist schon bekannt?

Ja, es ist Reto Bleiker. Der 40-Jährige ist selber achtfacher Kranzschwinger und jetzt Präsident des Schwingklubs Mels. Er war auch beim Rheintal-Oberländischen Schwingerverband im Vorstand. Er hat sich sein Rüstzeug somit auch als Vorstandsmitglied eines Teilverbandes geholt. Seit einem Jahr ist er auch bereits Teil des kantonalen Verbandes.

Sie sollen der Letzte Ihrer Generation sein, der aus dem Kantonalen Verband abtritt. Stimmt das?

Ja, das ist so. Vom damaligen Vorstand, als ich zum Präsidenten gewählt wurde, ist niemand mehr dabei.

Ist das ein gutes Zeichen?

Absolut. Es hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Nun trete ich als Präsident als Letzter der alten Garde ab. Es ist gut so, dass ein neuer Wind kommt und frische Ideen eingebracht werden. Es kann kein Nachteil sein, wenn die neue Generation übernimmt, die das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Die meisten, die jetzt im Vorstand sind, waren in meiner Aktivzeit übrigens noch Jungschwinger.

Ein anderes Thema waren die Unstimmigkeiten zwischen den Appenzellern und den Toggenburgern rund um den Schwägalp Schwinget. Sind Sie davon auch tangiert?

Als Kantonalpräsident hat es mich nicht tangiert. Aufgrund meiner Toggenburger Wurzeln betrifft es mich aber schon, weil ich beim Toggenburger Schwingerverband viele Jahre dem Vorstand angehörte. Ich bin dort auch Ehrenmitglied. Aber rein von meiner Funktion als Kantonalpräsident betrifft es mich nicht. Es ist aber auch für mich nicht erfreulich, wenn Unstimmigkeiten in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Ich bin deshalb froh, dass sich mittlerweile eine für alle gute Lösung abgezeichnet hat.

Welche sportlichen Höhepunkte bleiben Ihnen aus Ihrer Amtszeit in Erinnerung?

Als ich das Amt übernommen habe, war gerade ein grosser Umbruch im Gang. Viele Spitzenschwinger haben altershalber aufgehört. Diese Lücken konnten wir mit Damian Ott, Werner Schlegel und Marcel Räbsamen füllen. Und weitere stossen nach. Es ist schön, wie sich die Jungen entwickelt haben. Das Erfolgsjahr 2021 von Damian Ott gehört dabei sicherlich zu den Höhepunkten, weil es in diesem Ausmass nicht erwartet werden konnte.

Aber gibt es auch etwas, das Ihnen aus Ihrer Amtszeit negativ in Erinnerung bleibt?

Auf Stufe Verband darf ich mit gutem Gewissen sagen, dass wir die Arbeit erledigt haben. Ich trete mit einem guten Gefühl ab und konnte mich so, wie ich es mir gewünscht habe, einbringen. Unsere Entscheidungen sind immer zu Gunsten der Schwinger gefallen. Unser Anliegen war auch, uns zu modernisieren. Eine meiner ersten Amtshandlungen war zum Beispiel die Aufgleisung zur IG St.Galler Sportverbände. Das war für die Klubs sicher ein grosser Vorteil, auch finanzieller Natur.

Aber hat es Sie nicht geschmerzt, dass die Glarner anstelle der St.Galler das Eidgenössische 2025 organisieren dürfen?

Im ersten Moment nach der Vergabe war das Resultat sicher enttäuschend. Das war aber ein normaler Wettbewerb unter Schwingern. Wir St.Galler haben die Niederlage akzeptiert und sie längst verdaut. Wir mögen es den Glarnern gönnen und freuen uns auf ein gelungenes Eidgenössisches in drei Jahren in Mollis.

Sind Sie in irgendeiner Art in das Eidgenössische 2025 involviert?

Mit Ausnahme des Schwingklubs Mels und des Schwingerverbandes Rapperswil und Umgebung, die aufgrund der geografischen Lage mithelfen, sind wir St.Galler nicht involviert. Wer aber auf freiwilliger Basis mithelfen möchte, darf dies selbstverständlich tun.

Bleiben Sie dem Schwingsport erhalten?

Im Moment ist nichts Neues geplant. Wo ich sicher dabei bin, ist im Organisationskomitee, das im Jahr 2025 das NOS in St.Gallen organisiert.

Als Aktiver 19-facher Kranzschwinger Der 48-jährige Martin Kurmann ist 19-facher Kranzschwinger und stellte sich schon als Aktiver beim Schwingklub Wil als Funktionär zur Verfügung. Zuerst als Technischer Leiter, später in derselben Funktion beim Toggenburger Schwingerverband. 2008 wurde er beim Kantonalen Verband Jungschwingerleiter, zwölf Monate später bekleidete er das Amt des Technischen Leiters. Ende 2016 übernahm er innerhalb des kantonalen Verbandes das Präsidentenamt, das er nun an Reto Bleiker weiterreicht. Überdies verrichtete er beim Nordostschweizer Schwingerverband (NOS) administrative Aufgaben. Seit vier Jahren ist er dort für die Finanzen zuständig. Gleichzeitig mit dem Präsidentenamt auf Stufe Kanton gibt er beim Nordostschweizer Schwingerverband (NOS) das Amt des Kassiers ab. Das sei ein normaler Vorgang und sei bisher so gehandhabt worden, erklärt Martin Kurmann. (bl)

