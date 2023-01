Bazenheider Hallenturniere wieder an den gewohnten Daten

Interview Bei den Aktiven schwindet das Interesse, bei den Junioren wächst es: Die Bazenheider Hallenturniere setzen auf den Nachwuchs Der FC Bazenheid organisiert seit 1995 in der damals neu gebauten Sporthalle Ifang Hallenturniere. Waren es während vieler Jahre die Aktiven, welche die Szenerie beherrschten, haben längst die Juniorenkategorien die Hauptrolle auf dem Hallenparkett übernommen. Auch an den kommenden zwei Wochenenden. Beat Lanzendorfer 04.01.2023, 15.00 Uhr

An den nächsten zwei Wochenenden wird in erster Linie den Junioren viel Spielzeit eingeräumt. Bild: Beat Lanzendorfer

An diesem und am nächsten Wochenende gehen zum 28. Mal die Hallenturniere des FC Bazenheid über die Bühne. OK-Präsident Thomas Burri erklärt, was nach der Coronapandemie neu im Programm ist und welche Kategorien nicht mehr gefragt sind.

Sind Sie erleichtert, dass nach den schwierigen Coronajahren auch bei den Hallenturnieren wieder so etwas wie Normalität eingekehrt ist?

Thomas Burri: Sehr. 2021 mussten wir wegen der Coronapandemie unsere Hallenturniere absagen. 2022 konnten wir wegen der Einschränkungen, die bis Ende Januar andauerten, nur einen verkleinerten Anlass im Februar durchführen. Nun können wir an den üblichen Daten im Januar endlich wieder durchstarten.

Wie gross war die Nachfrage bei den Teams?

Thomas Burri, OK-Präsident. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei den Junioren war das Interesse sehr gross. Wir mussten Anfragen teilweise sogar ablehnen, weil alle Startplätze vergeben waren.

Wie viele Mannschaften werden an beiden Wochenenden im Einsatz stehen?

Es sind gut 100 Mannschaften. Wobei wir erfreulich viele Teams aus dem Raum Zürich haben. Ich denke da an Vertreter aus Uster, Wiesendangen, Wallisellen, Räterschen, Tössfeld oder Glattbrugg. Es scheint ein Bedürfnis zu sein, Turniere in anderen Regionen gegen neue Gegner bestreiten zu wollen. Aber auch die vielen Anmeldungen von Vereinen aus der unmittelbaren Umgebung freuen uns.

In welchen Kategorien macht sich die erhöhte Nachfrage speziell bemerkbar?

Bei den Allerjüngsten, also den F- und G-Junioren. Hier kommen am zweiten Wochenende rund 30 Mannschaften ins Toggenburg. Diesem Bedürfnis wollen wir, wenn immer möglich, Rechnung tragen und den beiden Kategorien in Zukunft noch mehr Spielzeit einräumen.

Im Aktivbereich, in dem noch ein 3.- bis 5.-Liga-Turnier gespielt wird, scheint sich das Interesse mit sechs Mannschaften aber in Grenzen zu halten.

Das ist korrekt. Hier blieb die Nachfrage tatsächlich überschaubar. Da müssen wir uns überlegen, ob wir anstelle der Aktiven noch mehr auf die Juniorenkategorien setzen wollen.

Auf was führen Sie die mangelnde Nachfrage zurück?

Viele Mannschaften haben die Möglichkeit, auf Kunstrasen zu trainieren und beginnen daher früher mit der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Mit dem Verzicht auf Hallenturniere möchten sie auch das Verletzungsrisiko vermindern. Das sind die häufigsten Argumente, die ich zu hören bekomme, wenn ich bei Vereinen nachhake, weshalb sie nicht mehr ans Hallenturnier kommen.

Dann wird es in naher Zukunft auch kein 1.- und 2.-Liga-Turnier mehr geben?

Diese Kategorie haben wir mangels Nachfrage schon vor ein paar Jahren aus dem Programm gekippt. Eigentlich schade. Das «Masters» bei den Aktiven war in den Anfangszeiten der Bazenheider Hallenturniere einer der Höhepunkte.

Finden sich eigentlich immer noch genügend Helferinnen und Helfer für diesen Grossanlass?

Für das erste Wochenende sieht es nicht schlecht aus. Am zweiten Wochenende fehlen uns aber tatsächlich noch ein paar Helferinnen und Helfer. Wir würden uns über Unterstützung freuen. Wer Lust hat, darf sich gerne bei mir melden. Dazu gilt es anzumerken, dass wir uns über viele Besucherinnen und Besucher freuen, denn die Hallenturniere sind immer noch eine wichtige Einnahmequelle beim FC Bazenheid.

Das Programm Freitag, 6. Januar: B-Junioren, Spielbeginn 17.45 Uhr. Samstag, 7. Januar, E-Junioren, Turnier 1, Spielbeginn 8.10 Uhr. E-Junioren, Turnier 2, Spielbeginn 14 Uhr. Sonntag, 8. Januar, C-Junioren, Turnier 1, Spielbeginn 8.15 Uhr. C-Junioren, Turnier 2, Spielbeginn 14.10 Uhr. Samstag, 14. Januar, D-Junioren. Sonntag, 15. Januar, F- und G-Junioren.