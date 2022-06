Johanneum in Neu St.Johann: Darum ein Culinarium-Zertifikat

Interview Der Magen spielt für das Wohlbefinden eine tragende Rolle: So bewerten Fachpersonen das Essen im Johanneum Das Johanneum in Neu St.Johann ist als «Culinarium – natürlich ausgewogen» zertifiziert. Das schmeckt nicht nur den Klienten, sondern auch den Mitarbeitenden. Küchenchef Ralph Hagen und Vorstandsmitglied Götz Rübsaamen erklären, wie dies im Alltag funktioniert. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Küchenchef Ralph Hagen (links) und Götz Rübsaamen, Vorstandsmitglied und Stiftungsrat, sorgen dafür, dass die Bewohner, Klienten und Mitarbeiter im Johanneum gesund, ausgewogen und vor allem gut essen. Bild: Urs M. Hemm

Das Johanneum in Neu St.Johann ist weit herum bekannt – und doch weiss man nicht genau, was hinter den Mauern des ehemaligen Klosters tagtäglich geleistet wird. Eine Serie gibt Einblick in einen Ort, wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen, arbeiten und leben.