Interview «Der Gast von heute will flexibel sein und sucht die Abwechslung»: Darum beschreitet Berg & Bett bei der Bewirtschaftung von Ferienobjekten neue Wege Mit der Säntis Lodge vermischt Berg & Bett die Grenzen zwischen Hotellerie und Parahotellerie. Geschäftsführer Oliver Schmid ist überzeugt: Das ist es, was der Feriengast heute sucht. Sabine Camedda 01.07.2021, 05.00 Uhr

In dieser Sitzecke in der Säntis Lodge, die so gar nicht wie eine Réception ausschaut, begrüssen die Mitarbeitenden von Berg & Bett die Feriengäste. Bild: Sabine Camedda

Seit fünf Jahren bietet Berg & Bett, eine Tochterfirma von Toggenburg Tourismus, in Wildhaus-Alt St.Johann die Vermietung von Zweitwohnungen an. Mit der Eröffnung der Säntis Lodge in Unterwasser wurde ein Meilenstein gesetzt. Dort werden die Gäste willkommen geheissen, sie finden aber auch Räume für Spiel, Spass und Erholung sowie ein Restaurant und einen Shop, um regionale Spezialitäten zu kaufen. Oliver Schmid, Geschäftsführer von Berg & Bett, erklärt, warum Ferienobjekte gefragt sind und wie die Gäste vom neuen Angebot profitieren können.

Oliver Schmid, Geschäftsführer der Berg & Bett AG, freut sich über die positiven Rückmeldungen zur Säntis Lodge. Bild: Sabine Camedda

Die Ferienzeit beginnt, sind Ferien für Sie ein Thema?

Oliver Schmid: Nein, ich werde erst im Herbst in die Ferien gehen. Jetzt müssen wir zuerst einmal für die Gäste von Berg & Bett da sein. Geplant ist aber noch nichts Konkretes. Daher weiss ich weder, wohin ich reise, noch, ob ich in ein Hotel oder in ein Ferienobjekt gehen werde.

Es scheint, als ob Ferienwohnungen und Ferienhäuser sehr gesucht sind. Ist das so?

Ja, aber bereits vor Corona waren Ferienobjekten gesucht. Deshalb wird die Vermietung von Ferienobjekten in Tourismuskreise als einer der Megabooms bezeichnet. Die Coronapandemie hat die Nachfrage nach Ferienobjekten dann nochmals befeuert.

Heisst das, wegen Corona sind Personen weniger in Hotels abgestiegen, sondern haben ein Ferienobjekt gebucht?

Das sicher, aber es ist nicht der alleinige Grund für die zunehmende Nachfrage an Ferienobjekten. Wegen der Reisebeschränkungen mussten viele Reisende in der Schweiz bleiben und haben eine Alternative gesucht. Im Tourismus weiss man, dass der Gast von heute nicht mehr jahrelang in ein Hotel geht, sondern die Abwechslung sucht. Einmal mietet er ein Ferienobjekt, ein anderes Mal geht er ins Hotel oder auf den Campingplatz. Ich bin da übrigens keine Ausnahme und probiere gerne Verschiedenes aus.

Welchen Komfort sucht der Gast im Ferienobjekt?

Wir merken, dass der Gast einen gewissen Standard verlangt. Entsprechend verlangen wir diesen für die Ferienobjekte, die wir bei Berg & Bett vermitteln. Der Gast merkt den Unterschied zwischen alt und auf alt gemacht. Gerne unterstützen wir die Besitzer der Ferienobjekte, wenn es darum geht, eine Modernisierung und damit zusammenhängende Investitionen in die Zukunft ins Auge zu fassen.

Und beim Angebot?

Oftmals gehen Familien, befreundete Paare oder eine Gruppe von Freunden in ein Ferienobjekt. Sie entscheiden sich bewusst dafür und gegen ein Hotel. Darum will der Gast in erster Linie mit sich sein. Er schätzt aber auch die Flexibilität eines Ferienobjekts, kann mal ein Frühstück auslassen oder für ein Abendessen in ein Restaurant gehen.

Der Gast will für sich sein, Sie bieten in der Säntis Lodge aber Gemeinschaft. Wie geht das zusammen?

Der Gast will eben flexibel sein. Dies ermöglichen wir ihm mit den öffentlichen Bereichen in der Säntis Lodge. Durch die Lounge zum Beispiel, in der die Gäste eines Ferienobjekts einen Apéro geniessen können. Oder durch das Kino, das ein besonderes Erlebnis bietet. Der Gast möchte eine breite Angebotspalette. Er geniesst aber auch die Ruhe in den eigenen vier Wänden.

Die Gäste von Ferienobjekten haben verschiedene Restaurants im Ort zur Auswahl, nun kann er auch in der Säntis Lodge essen. Ist das Konkurrenz zu verstehen?

Ich sehe uns nicht als Konkurrenz. Ich denke, dass unser Angebot anders genutzt wird. Viele Gäste kommen mit leeren Händen an und kaufen hier ein. Diesem Bedürfnis kommen wir mit dem Shop der Chääswelt Toggenburg entgegen. Mit einer qualitativ guten Gastronomie, die Frühstück anbietet und am Abend für alle offen ist, können wir unsere Gäste weiter begeistern. Letztlich zeichnen sich die Ansprüche an den unterschiedlichen Budgets der Gäste ab. Einige wählen bewusst ein Ferienobjekt, das weniger kostet als ein Hotelaufenthalt. Dafür leisten sie sich umso mehr rundum.

Die Reka ist in Wildhaus ein starker Player im Bereich von Ferienwohnungen. Steht sie im Wettbewerb mit Berg & Bett?

Das würde ich nicht sagen. Die Reka hat zwar bereits ein ähnliches Angebot in Wildhaus. Wir sehen aber, dass viele Familien ausserhalb der Reka hier ihre Ferien verbringen und genau für diese schaffen wir nun ein zusätzliches Angebot. Je mehr Gäste, desto besser geht es der ganzen Destination mit allen Playern.

Wäre auch eine Zusammenarbeit möglich?

Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Die Säntis Lodge beruht auf Kooperationen und wir haben mit unseren wichtigsten Partnern angefangen. Das Projekt soll nun rundherum wachsen und da werden wir sicher weitere Kooperationen anstreben wie mit Hotels oder eben mit der Reka. Oder mit Partnern, von denen beide profitieren können. Wir leben den Grundsatz «Menschen bringen Menschen». Das heisst: Je besser jeder Partner sein Angebot aufgleist, je mehr Leute bringen wir her, je mehr können wir sie begeistern. So ist es eher ein Miteinander, eine Ergänzung und gut für alle Leistungsträger in unserem wunderbaren Tal.

Oliver Schmid legt kurz vor der Eröffnung der Säntis Lodge in der Aussenlounge noch selber Hand an die Dekoration. Bild: Sabine Camedda

Vordergründig bieten Sie mit der Säntis Lodge ein Angebot für die Feriengäste. Inwiefern können die Besitzer der Ferienobjekte von Berg & Bett und der Säntis Lodge profitieren?

Der Besitzer kann vom selben Angebot in der Säntis Lodge profitieren, wie es der Gast auch kann. Dann, wenn er sein Ferienobjekt selbst nutzt. Wir erhoffen uns auch, dass wir den Besitzern der Ferienobjekte durch unsere Hub-Funktion mehr Services zur Verfügung stellen können. Beispielsweise könnten das Hauswartdienstleistungen sein.

Die Eröffnung der Säntis Lodge ist jetzt Ende Juni, wo wohl schon viele ihre Ferienobjekte gemietet haben. Wie können Sie dieses zusätzliche Angebot bewerben?

Für die Gäste, die bereits ein Ferienobjekt gebucht haben, wird die Säntis Lodge eine Überraschung sein. Wenn sie hier ankommen, um den Schlüssel zu holen und einzuchecken, stellen wir ihnen unser Angebot und den Mehrnutzen vor. Wer erst jetzt bucht, sieht auf der Website, was wir neu anbieten.

Berg & Bett hat im Jahr 2020 mit 36 Objekten in Wildhaus-Alt St.Johann 20'000 Logiernächte generiert. Werden die Betten nun langsam warm?

Ja, die Zahlen für 2021 sehen vielversprechend aus. Wir könnten noch mehr Logiernächte und einen höheren Umsatz generieren als im vergangenen Jahr. Gerne möchten wir noch mehr Objekte in unser Portfolio aufnehmen. Die Nachfrage der Gäste wäre auf jeden Fall vorhanden.

Wie wird sich Berg & Bett entwickeln? Ist ein Schritt talabwärts in weitere Gemeinden geplant?

Im Moment liegt unsere strategische Ausrichtung klar in Wildhaus-Alt St.Johann. Wir schätzen unser Potenzial auf etwa 100 Ferienobjekte bei zwischen 1200 und 1300 Zweitwohnungen. Als Geschäftsführer liegt es an mir, die Akquise in dieser Gemeinde vorantreiben. In weiteren Gemeinden aktiv zu werden, sind noch Visionen. Es ist aber ganz klar im Sinne von unserer Mutterfirma Toggenburg Tourismus und dessen Satelliten, dass wir von Berg & Bett dort ansetzen und in die gleiche Richtung gehen.