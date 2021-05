Interview «Der Bau des Campus Wattwil ist ein grosser Erfolg»: Der Nesslauer Gemeindepräsident Kilian Looser blickt auf sechs Jahre in der Pfalz zurück Kilian Looser tritt per Ende Juni aus dem Kantonsrat zurück. Der Entscheid sei gut überlegt und er bedauere den Schritt nicht. Damit macht er den Weg für die ebenfalls aus Nesslau stammende Andrea Abderhalden-Hämmerli frei, die für die Toggenburger FDP in den Kantonsrat nachrückt. Urs M. Hemm 18.05.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kilian Looser möchte sich nun wieder vermehrt um die Belange der Region und um seine Bienen kümmern. Bild: Urs M. Hemm

Anfang Juni 2015 rückten Sie für den zurückgetretenen Heinz Wittenwiler als Kantonsrat nach. Was waren damals Ihre Ambitionen?

Kilian Looser: Zu der Zeit war ich seit vier Jahren Gemeindepräsident und kannte mich im Zusammenhang mit diesem Amt zwangsläufig in verschiedenen kantonalen Dossiers bereits aus. Aber eigentlich hatte ich genug Arbeit. Ich war aber auf der Liste der FDP und bekam bei den Wahlen genug Stimmen, um bei einem Rücktritt eines FDP-Kantonsratsmitgliedes nachzurücken. Mich reizte aber die Möglichkeit zur Mitwirkung. Denn als Gemeindepräsident habe ich mit vielen Gesetzen zu tun, die in der Anwendung nicht immer praktikabel sind. Dies zu ändern, war sicherlich eine Motivation. Gleichwohl wollte ich mich aber auch für das Wohl des Kantons und für die Anliegen des Toggenburgs einsetzen.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Heinz Wittenwiler seinen Rücktritt bekanntgab?

Gerade begeistert war ich nicht. Aber wenn du auf der Liste bist, musst du damit rechnen. Zuerst musste ich mich organisieren, weil ich wusste, dass einiges an Mehrarbeit und damit auch an zeitlicher Belastung auf mich zukommen wird.

Nun, sechs Jahre später, treten Sie aus dem Gremium aus. Haben sich Ihre Erwartungen und Hoffnungen auf Veränderung erfüllt?

Als Kantonsrat kann man tatsächlich etwas bewegen, aber das bedeutet Knochenarbeit. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Kantonsräten: Die einen nutzen das Amt, um Netzwerke aufzubauen und zu spannen. Die anderen knien sich richtig ins politische Geschäft hinein. Weder das eine noch das andere ist gut oder schlecht. Um tragfähige und nachhaltige Mehrheiten zu finden, ist beides nötig. Ich aber zählte mich immer zu denen, die sich um das Geschäft kümmerten. Denn für mich stand immer der Gestaltungsspielraum, der mir dieses Amt erlaubte, im Zentrum, das Rampenlicht war mir nie wichtig. Insofern gab es weder Erwartungen noch Hoffnungen – jeder muss seinen Platz für sich und seine Fähigkeiten finden. Am Ende zählt aber ohnehin nicht der Einzelne. Es ist das Gesicht der Fraktion, das zählt.

Was bewegt Sie denn jetzt, gerade zu diesem Zeitpunkt nur gut ein Jahr nach den Gesamterneuerungswahlen, zum Rücktritt aus dem Kantonsrat?

Für mich persönlich fühlt sich nach sechs Jahren der Zeitpunkt richtig an. Natürlich haben wir auch innerhalb der FDP die Personalplanung diskutiert. Zum einen ist Andrea Abderhalden-Hämmerli zum zweiten Mal Zweite auf der Liste. Zum anderen meinen einige, dass zwei Kantonsräte aus Nesslau einer zu viel ist. Diese zwei Aspekte waren Teil der Überlegungen. Ein weiterer Aspekt war, jemandem, der politische Ambitionen hat, Zeit zu geben, sich zu positionieren. Die ersten zwei Jahre ist man Mitläufer, bis man überhaupt weiss, wie alles funktioniert. Erst dann kann man richtig mit der Arbeit beginnen und sich durch seinen Leistungsausweis für eine Wiederwahl empfehlen. Diese Zeit muss man seinen Nachfolgern gewähren.

Sie waren Mitglied von zahlreichen Kommissionen oder vorberatenden Kommissionen. Welche Geschäfte bleiben Ihnen in Erinnerung?

Insbesondere die Bildungsthemen bleiben mir in Erinnerung. Dies aus zwei Gründen: Erstens, dass es immer sehr emotional war. Zweitens, dass sehr schnell auf der operativen Ebene argumentiert wurde. Das machte es manchmal schwierig, auf der Flugebene des Gesetzgebers zu argumentieren.

Später präsidierten Sie vornehmlich Kommissionen, die mit dem Schulwesen zu tun haben, namentlich die vorberatende Kommission zum Nachtrag des Volkschulgesetztes, zum Monitoring und zur Strukturentwicklung im Schulwesen sowie die über die Beiträge zur Sicherstellung der kinder- und jugendpsychiatrischen Notfallversorgung im Kanton. Haben Sie als Wirtschaftsinformatiker einen speziellen Bezug zum Schulwesen?

Die Wahl des Präsidiums ist vielfach zufällig. Eine Kommission hat in der Regel 15 Mitglieder. Betrifft aber das Geschäft das Departement eines FDP-Regierungsrates, darf ich als FDP-Mitglied das Präsidium nicht übernehmen. Den Bereich Schule betrifft dies aber nicht. Da ich aber in verschiedenen Gremien die Schule betreffend in meiner Funktion als Gemeindepräsident vertreten bin, konnte ich mich so für die Behandlung einiger Fragen einbringen.

Zudem waren Sie an verschiedenen Geschäften beteiligt. Erfolgreich waren Sie bezüglich des Innovationsparks St.Gallen und mit dem Neubau des Klanghauses. Welcher Entscheid war für Sie persönlich wichtiger?

Es ist nicht der eine oder andere Entscheid wichtiger – beide sind für die Ostschweiz und auch für das Toggenburg wegweisend. Aus der Sicht des Toggenburgers ist das Klanghaus ein wesentlicher Bestandteil für die Weiterentwicklung der Klangwelt Toggenburg und für die touristische Entwicklung des Toggenburgs, betrifft aber einfach den Bereich Kultur. Aus der Sicht des Kantons ist der Innovationspark etwas, das längst fällig war. Damit für die Wissenschaften aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik hier im Osten der Schweiz ein Fundament gelegt werden kann, auf dem in vielen Bereichen eine Entwicklung stattfinden kann. Für den Kanton, für die ganze Ostschweiz hat der Innovationspark daher das Potenzial, mehr Bedeutung zu erlangen als das Klanghaus. Aber beides sind wegweisende Projekte.

Wie stehen Sie zum Entschied bezüglich des Erhalts des Regionalspitals Wattwil?

Auch wenn ich der Spitalstrategie des Kantons zustimme, steht für mich die 7/24-Notfallversorgung im Vordergrund. Dies aber nicht nur auf dem Papier, sondern eine Versorgung, die auch wirklich funktioniert und professionell umgesetzt wird. Tatsache ist, dass wir im Kanton zu viele Spitäler haben und reagieren müssen. Wie aber das Ganze, insbesondere in Wattwil, abgelaufen ist, war sehr unglücklich.

Über Ihre gesamte Amtszeit gesehen: Was sehen Sie als Ihren grössten Erfolg?

Den Bau des Campus in Wattwil werte ich fürs Toggenburg und für mich als grossen Erfolg. Aber auch das Klanghaus zähle ich zu den wichtigen Geschäften, die während meiner Amtszeit erfolgreich behandelt wurden. Wichtig war aber auch, dass wir die IT-Bildungsoffensive auf den Weg gebracht haben.

Welchen Entscheid empfinden Sie als Ihre grösste Niederlage?

Dass wir es nicht geschafft haben, die Expo in die Region zu holen, hat mich ein wenig gewurmt. Es wäre ein wichtiger Impuls für die Ostschweiz gewesen.

Was geben Sie Ihrer Nachfolgerin Andrea Abderhalden-Hämmerli mit auf den Weg?

Grundsätzlich muss jeder seinen eigenen Weg und seinen Platz finden. Ich wünsche ihr aber, dass es für Sie dann wirklich so ist, wie Sie es sich vorstellt und Sie das bewegen kann, was Sie bewegen will.

Mit welchem Gefühl wachen Sie jetzt, nach der Bekanntmachung Ihres Rücktrittsentscheids, am Morgen auf?

Eigentlich wie immer. Für mich ist der Rücktritt keine emotionale Sache. Ich habe mir den Schritt gut überlegt und rational entschieden. Jetzt kann ich mich wieder auf andere Sachen konzentrieren und meine Ressourcen andernorts einsetzen. Es war eine schöne Zeit, aber jetzt ist es gut so, wie es ist.

Wie werden Sie Ihre neu gewonnene Zeit nutzen?

Zum einen werde ich mich wieder vermehrt für die Belange der Region einsetzen. Zum anderen werde ich sicherlich mehr Freizeit haben. Ich laufe und lese auch sehr gerne. Dann habe ich Bienen, die vielleicht in letzter Zeit ein wenig zu kurz kamen.