Bergbahnen Wildhaus erwartet Entscheid um Covid-Zertifikat

Interview Der Aufwand, um die Covid-Zertifikate zu kontrollieren, wäre immens: Die Bergbahnen in Wildhaus wollen die Pisten für alle öffnen – müssen aber auf den Bund warten Die Freude auf den Winter ist gross. Noch ist unklar, ob die Wintersportler nur geimpft, getestet oder genesen auf die Pisten dürfen. Der Verband Seilbahnen Schweiz wurde am Dienstag ausgebremst. Doch die Bahnen drängen auf einen raschen Entscheid. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 20.10.2021, 16.25 Uhr

Noch ist nicht entschieden, ob auf Skiliften und Sesselbahnen wie hier in Wildhaus in der Wintersaison eine Zertifikats- oder eine Maskenpflicht gilt. Bild: PD

Keine Zertifikatspflicht auf Skipisten, liess der Verband Seilbahnen Schweiz am Dienstag verlauten. Er habe sich mit dem Bund und den Kantonen darauf verständigt, vorerst keine neuen Schutzbestimmungen für Bergbahnen einzuführen. Konkret heisst das: In den Gondeln muss eine Maske getragen werden, nicht aber auf Sesselbahnen und Skiliften. Und: In den Innenräumen der Gastronomiebetriebe braucht es ein Zertifikat, auf der Terrasse nicht. Dies solle gelten, sofern es die epidemiologische Lage zulässt.

Kurz darauf folgte ein Aber der Expertenkonferenz des Bundes, die sich ob dieser Mitteilung überrascht zeigte. Der Entscheid liege in der Kompetenz des Bundesrates und nicht der Bergbahnen – und dieser sei noch nicht gefallen, hiess es aus Bern.

Bei der Bergbahnen Wildhaus AG (BBW) wäre man erfreut über den Entscheid im Sinne des Seilbahn-Verbandes und würde eine rasche Information seitens des Bundes begrüssen. Denn die Umsetzung der Zertifikatspflicht wäre mit Mehraufwand verbunden, wie Jürg Schustereit, Leiter Marketing, erklärt.

Der Verband Seilbahnen Schweiz möchte, dass Skigebiete ohne Zertifikat betreten werden dürfen. Würden Sie das unterstützen?

Jürg Schustereit, Leiter Marketing der Bergbahnen Wildhaus AG. Bild: PD

Jürg Schustereit: Ja, denn der Aufwand, um die Covid-Zertifikate zu kontrollieren, wäre immens. Man darf nicht vergessen: Ein Skigebiet wie unseres ist nicht abgegrenzt und so würden wir für diese Kontrollen viel Personal benötigen. Ich denke, dieser Aufwand stände in keinem Verhältnis zur erhöhten Sicherheit.

Der Bund hat den Seilbahnen die gute Stimmung aber vermiest und sie zurückgepfiffen. Was sagen Sie dazu?

Ich meine, die Interpretation beziehungsweise Einordnung durch die Medien war nicht ganz richtig. Dass es aktuell keine Änderungen der Schutzbestimmungen geben wird, bedeutet nicht, dass das den ganzen Winter so bleibt. Sie könnten in Abhängigkeit zur Gesamtsituation jederzeit wieder angepasst werden.

Wie wichtig wäre es, dass Sie jetzt Gewissheit hätten?

Die ersten Schneesportgebiete sind bereits in Betrieb oder öffnen in den nächsten Wochen. Es musste somit geklärt und definiert werden, welche Massnahmen aktuell beim Skibetrieb zur Anwendung kommen.

Was wäre Ihr bevorzugtes Szenario für die Wintersaison?

Ich meine, die gesamte Bergbahn-Branche hat im letzten Winter eindrücklich bewiesen, dass mit den getroffenen Massnahmen ein sicherer Betrieb in den Skigebieten möglich ist. Der Zugang zu einem Skigebiet soll nach unserer Einschätzung ohne Zertifikat erfolgen können. Der technische, personelle und administrative Aufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zur vermeintlich erhöhten Sicherheit.

Das heisst, im Bergrestaurant und bei Veranstaltungen, welche die BBW durchführt, muss ein Zertifikat vorgelegt werden?

Ja, im Innenraum der Restaurants, nicht aber auf der Terrasse. Vorkehrungen müssten auch bei bewilligungspflichtigen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen getroffen werden. Eventuell wäre das beim Migros-Skiday der Fall, aber wir haben uns hier vorderhand in Absprache mit dem OK für eine Begrenzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entschlossen.

Wie sieht es bezüglich der Maskenpflicht aus?

Wie bereits beim Sommerbetrieb braucht es aktuell auf der Sesselbahn keine Masken. Das ist eine Erleichterung, sowohl für die Gäste als auch für die Mitarbeitenden, welche die Maskenpflicht kontrollieren müssten. In den Anstehbereichen können wir bezüglich der Abstandsregeln auf Massnahmen zurückgreifen, die sich im vergangenen Winter bewährt haben. Wir haben im vergangenen Jahr gemerkt, dass diese eine grosse Beruhigung mit sich bringen und überlegten sowieso, diese weiterzuführen.

Welche besonderen Vorkehrungen braucht es seitens der BBW für die Wintersaison?

Wie ich erwähnt habe, müssen in den Innenräumen der Gastronomiebetriebe und im Veranstaltungsbereich besondere Massnahmen getroffen werden. Wir schauen dem aber mit Zuversicht entgegen, weil wir so in ein Geschäft zurückkehren können, das wir im vergangenen Winter überhaupt nicht hatten.

Geben Sie als Bergbahnunternehmen den Mitarbeitenden besondere Empfehlungen?

Nein, wir müssen eher praktische Sachen regeln für unsere Mitarbeitenden, die noch nicht geimpft sind. Fragen wie: Wo können sie sich verpflegen? In welcher Teamzusammensetzung arbeiten sie? Im Vergleich zur vergangenen Saison ist dies aber weniger umfangreich.

Was erwarten Sie von der Wintersaison?

Mein grösster Wunsch ist, dass wir wiederum Schnee und schönes Wetter bekommen. Ich hoffe, dass wir Veranstaltungen und Schneesportlager durchführen sowie Gruppen empfangen können. Einfach in einen Normalbetrieb zurückkehren und angebotsseitig so arbeiten wie vor der Pandemie.